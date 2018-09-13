Госжилфонд РТ подал иск к ПСО «Казань» на 1 миллиард рублей

НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан в отношении ПСО «Казань».

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 12 сентября. Сумма исковых требований составляет 1 млрд 54 млн рублей. Заявление размещено в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям», говорится в картотеке арбитража.

Другие детали иска не приводятся.

Напомним, что ПСО «Казань» возводит в «Салават купере» 11-й квартал, состоящий из пяти многоэтажных домов. В августе застройщика отстранили от работы на двух домах.

Ранее исполком Казани подавал в суд на ПСО «Казань» за нарушение сроков сдачи, но иск на 2,675 млрд рублей был оставлен без движения. Позже Госжилфонд РТ требовал с Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, которое является техническим заказчиком строительства, 1,4 млрд рублей.