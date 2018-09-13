В Госдуме упразднили комиссию по доходам после объявления о проверке депутатов на коррупцию

Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Первую возглавляла депутат Наталья Поклонская, теперь она потеряет свой пост.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Ольгу Савастьянову, предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала года.

Накануне сообщалось, что Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых членов нижней палаты парламента из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».