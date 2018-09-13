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Происшествия

Боширов и Петров заявили, что опасаются за свою жизнь из-за «дела Скрипалей»

13:33, 13.09.2018
Боширов и Петров заявили, что опасаются за свою жизнь из-за «дела Скрипалей»
Фото: скриншот

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей, заявили, что их жизнь полностью перевернулась.

«Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают», — сказал Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Ранее Петров и Боширов подтвердили, что это их настоящие имена и фамилии. Они отметили, что ездили в Солсбери с туристическими целями.

Происшествия
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