В Госдуме проверят пятерых депутатов от «Единой России» и «Справедливой России» на коррупцию

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых членов нижней палаты парламента из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

«Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов, которыми, возможно, нарушен закон о противодействии коррупции», — сказала председатель комиссии Наталья Поклонская.

Так, несколько депутатов «возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования — в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия».

«В отношении одного из депутатов, председателя комитета Госдумы, принято решение информировать председателя Госдумы, что возможно допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — цитирует Поклонскую «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Поклонскую, отказавшуюся голосовать за пенсионную реформу, намерены лишить поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.