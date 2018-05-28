Итоги дня: возможное повышение НДС до 20%, визит главы МВД России в Казань, отставки губернаторов Якутии и Магаданской области

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 мая.



В правительстве РФ обсуждают возможность повышения НДС с 18% до 20%. Чиновники считают, что за 6 лет это принесет в бюджет страны дополнительные 2 трлн рублей.

Казань готовится к приезду министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ходе рабочего визита глава МВД планирует проверить готовность подчиненных к предстоящему чемпионату мира по футболу и встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Тем временем в регионах России продолжаются кадровые перестановки. Глава Якутии Егор Борисов сегодня объявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев. Лишился своего поста и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Временно исполнять его обязанности будет Сергей Носов.

Вместе с тем СМИ сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской областей — Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт продолжат работать на своих местах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.



Пока остается неизвестным, кто займет кресло мэра Ижевска. На этот пост претендуют 14 кандидатов, двое из которых представляют Татарстан.

Между тем в Набережных Челнах состоялась церемония закладки первого камня завода стиральных машин Haier. Запуск завода запланирован на 2019 год, а инвестиции в его создание превысят 3 млрд рублей.