Правительство РФ может повысить НДС до 20% для выполнения «майского указа» Путина

В правительстве РФ обсуждают возможность повышения НДС с 18 до 20% для выполнения нового «майского указа» президента России Владимира Путина.

Предполагается, что за шесть лет повышенный налог принесет в бюджет дополнительные 2 трлн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников.

Также 2 трлн планируют получить за счет повышения пенсионного возраста. Еще 4 трлн — занять при помощи размещения облигаций федерального займа и налоговой реформы в нефтяной отрасли.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 7 мая майский указ. Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.