Глава Якутии объявил об отставке

Глава Якутии Егор Борисов уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию», — написал Борисов.

Он отметил, что после избрания президента РФ поставлены новые стратегические задачи на развитие страны, поэтому республике нужен новый руководитель.

По словам Борисова, выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью.



Ранее СМИ сообщали, что губернатор Якутии Егор Борисов может уйти в отставку после 10 июня. Его возможным преемником называют мэра Якутска Айсена Николаева.