Минниханов 29 мая встретится в Казани с главой МВД России
Завтра, 29 мая, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани встретится с министром внутренних дел Российской Федерации, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Об этом говорится в плане на неделю, размещенном пресс-службой президента РТ.
Другие подробности встречи не приводятся.
Скорее всего, визит Колокольцева в Татарстан связан с его рабочими поездками по городам — организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Ранее глава МВД России посещал для этого Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В ходе поездок он ознакомился с проделанной работой и расстановкой сил и средств на время проведения мундиаля.ОбществоВласть Татарстан
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