Новости общества

16:01 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов 29 мая встретится в Казани с главой МВД России

15:31, 28.05.2018
Минниханов 29 мая встретится в Казани с главой МВД России
Фото: kremlin.ru

Завтра, 29 мая, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани встретится с министром внутренних дел Российской Федерации, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Об этом говорится в плане на неделю, размещенном пресс-службой президента РТ.

Другие подробности встречи не приводятся.

Скорее всего, визит Колокольцева в Татарстан связан с его рабочими поездками по городам — организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Ранее глава МВД России посещал для этого Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В ходе поездок он ознакомился с проделанной работой и расстановкой сил и средств на время проведения мундиаля.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты