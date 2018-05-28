Минниханов 29 мая встретится в Казани с главой МВД России

Завтра, 29 мая, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани встретится с министром внутренних дел Российской Федерации, генералом полиции Владимиром Колокольцевым. Об этом говорится в плане на неделю, размещенном пресс-службой президента РТ.

Другие подробности встречи не приводятся.

Скорее всего, визит Колокольцева в Татарстан связан с его рабочими поездками по городам — организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Ранее глава МВД России посещал для этого Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В ходе поездок он ознакомился с проделанной работой и расстановкой сил и средств на время проведения мундиаля.