Глава МВД Колокольцев едет в Казань с инспекцией перед ЧМ-2018

Завтра в столице Татарстана ждут министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ходе рабочего визита глава МВД планирует проверить готовность подчиненных к предстоящему чемпионату мира по футболу, утверждают источники «Реального времени».

Программа визита Колокольцева не оглашается, однако известно, что он намерен побывать в местах временной дислокации сотрудников полиции, которые прибывают в Казань для усиления охраны общественного порядка.

24 мая в Нижнем Новгороде министр ознакомился еще и с деятельностью операционного центра по досмотру болельщиков на стадионе.