Глава МВД Колокольцев едет в Казань с инспекцией перед ЧМ-2018
Завтра в столице Татарстана ждут министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. В ходе рабочего визита глава МВД планирует проверить готовность подчиненных к предстоящему чемпионату мира по футболу, утверждают источники «Реального времени».
Программа визита Колокольцева не оглашается, однако известно, что он намерен побывать в местах временной дислокации сотрудников полиции, которые прибывают в Казань для усиления охраны общественного порядка.
24 мая в Нижнем Новгороде министр ознакомился еще и с деятельностью операционного центра по досмотру болельщиков на стадионе.ОбществоВластьИнфраструктураСпортФутбол Татарстан
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