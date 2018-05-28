Путин уволил губернатора Магаданской области Владимира Печеного

Президент России Владимир Путин сегодня отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.



В нем сказано, что Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного по собственному желанию.



Этим же указом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Носов, который ранее занимал пост мэра Нижнего Тагила.



Ранее СМИ называли Владимира Печеного в числе губернаторов, которые могут уйти в отставку.

Сегодня стало известно, что о прекращении своих полномочий объявил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.