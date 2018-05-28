Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии
Президент России Владимир Путин назначил мэра Якутска Айсена Николаева исполняющим обязанности главы Якутии.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия)», — сообщается на сайте Кремля.
Также Путин принял отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова по собственному желанию.
Ранее Борисов сообщил, что уходит в отставку. По его словам, после избрания президента РФ поставлены новые стратегические задачи на развитие страны, поэтому республике нужен новый руководитель.ОбществоВласть
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