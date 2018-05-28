Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии

Президент России Владимир Путин назначил мэра Якутска Айсена Николаева исполняющим обязанности главы Якутии.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия)», — сообщается на сайте Кремля.

Также Путин принял отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова по собственному желанию.

Ранее Борисов сообщил, что уходит в отставку. По его словам, после избрания президента РФ поставлены новые стратегические задачи на развитие страны, поэтому республике нужен новый руководитель.