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Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии

15:37, 28.05.2018
Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил мэра Якутска Айсена Николаева исполняющим обязанности главы Якутии.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия)», — сообщается на сайте Кремля.

Также Путин принял отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова по собственному желанию.

Ранее Борисов сообщил, что уходит в отставку. По его словам, после избрания президента РФ поставлены новые стратегические задачи на развитие страны, поэтому республике нужен новый руководитель.

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