В Челнах заложили первый камень завода стиральных машин Haier

Сегодня в Набережных Челнах состоялась церемония закладки первого камня завода стиральных машин Haier. В мероприятии приняли участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, мэр Челнов Наиль Магдеев и представители китайской делегации компании Haier.

Запуск завода запланирован на 2019 год. Стиральные машины из Набережных Челнов будут поставляться в Россию, страны СНГ и Европу, передает пресс-служба Министерства экономики РТ.



Инвестиции в создание предприятия составят 3 млрд 90 млн рублей. Завод разместится на площади в 29 тыс. кв. м.



Ранее правительство РТ включило в инвестмеморандум проекты новых заводов китайской компании Haier, в том числе «Организацию производства стиральных машин».