На место мэра Ижевска претендуют два татарстанца
Администрация Ижевска завершила прием заявок на пост главы города. Отобрано 14 кандидатов.
В их числе председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, говорится в сообщении администрации.
Кандидатами также стали предприниматель из Московской области Лилия Данилова, пенсионерка Ольга Гуленок и адвокат Алексей Ялунин из Ижевска.
На должность претендуют в том числе представители Татарстана: замдиректора УК «Строительно-монтажное предприятие — 184» Роман Альчиков и замдиректора филиала СК «Росгосстрах» Ренат Хайруллин.
Конкурс на должность главы Ижевска назначен на 8 июня. Новый глава будет выбран на срок полномочий городской думы 6 созыва — до 2020 года.
Напомним, 3 мая предыдущий руководитель администрации Юрий Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Обязанности главы города временно исполняет первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.ОбществоВласть Удмуртия
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