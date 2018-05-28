На место мэра Ижевска претендуют два татарстанца

Администрация Ижевска завершила прием заявок на пост главы города. Отобрано 14 кандидатов.

В их числе председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, говорится в сообщении администрации.

Кандидатами также стали предприниматель из Московской области Лилия Данилова, пенсионерка Ольга Гуленок и адвокат Алексей Ялунин из Ижевска.

На должность претендуют в том числе представители Татарстана: замдиректора УК «Строительно-монтажное предприятие — 184» Роман Альчиков и замдиректора филиала СК «Росгосстрах» Ренат Хайруллин.

Конкурс на должность главы Ижевска назначен на 8 июня. Новый глава будет выбран на срок полномочий городской думы 6 созыва — до 2020 года.

Напомним, 3 мая предыдущий руководитель администрации Юрий Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Обязанности главы города временно исполняет первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.