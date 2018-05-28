Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.
- Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за вопросы финансово-экономической политики. Кроме того, в его обязанности будет входить повышение производительности труда, поддержка занятости и государственное регулирование производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта.
- Вице-премьер Максим Акимов будет курировать вопросы транспорта, связи, инноваций, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
- Ольга Голодец на посту вице-премьера займется культурой, спортом и туризмом.
- Алексей Гордеев будет курировать АПК, экологию и природопользование.
- Татьяна Голикова будет отвечать за нацпрограммы по демографии и образованию.
- Вице-премьер Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.
- Вице-премьер Константин Чуйченко займется планированием работы кабинета министров и контролем за исполнением его решений. Он также будет курировать вопросы деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры, госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ.
- Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов.
- Юрий Борисов будет отвечать за вопросы деятельности оборонно-промышленного комплекса.
- Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, а также будет отвечать за развитие российской Арктики.
Напомним, что 18 мая стал известен новый состав правительства.ОбществоВласть
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