Новости общества

10:53 МСК
Новости раздела
Общество

Кремль одобрил переизбрание глав четырех регионов — СМИ

09:21, 28.05.2018
Кремль одобрил переизбрание глав четырех регионов — СМИ
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет встречи с губернаторами, чьи полномочия истекают в этом году.

По данным источников РБК, одобрение идти на очередной срок получат не менее четырех глав регионов: мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской областей — Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия» планируют внести в Госдуму РФ законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь. По мнению авторов, во время предвыборной кампании в августе многие будут на дачах или в отпусках, а перенос на сентябрь может повысить ее эффективность.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты