Кремль одобрил переизбрание глав четырех регионов — СМИ

Президент РФ Владимир Путин проведет встречи с губернаторами, чьи полномочия истекают в этом году.

По данным источников РБК, одобрение идти на очередной срок получат не менее четырех глав регионов: мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской и Владимирской областей — Андрей Воробьев и Светлана Орлова, а также глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.



Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия» планируют внести в Госдуму РФ законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь. По мнению авторов, во время предвыборной кампании в августе многие будут на дачах или в отпусках, а перенос на сентябрь может повысить ее эффективность.