На лиц старше трудоспособного возраста приходится почти четверть населения Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на брифинге в Кабмине.

Она обратила внимание, что в Татарстане растет число долгожителей. В 2018 году их насчитывалось 174 человека, в этом году — 208.

Большая часть долгожителей Татарстана — 187 — женщины. Мужчин среди этой категории всего 21.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по данным последней Всероссийской переписи населения, в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.



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Татьяна Демина