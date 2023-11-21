В Татарстане снова снизился уровень безработицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане третий месяц подряд снижается уровень безработицы. В октябре этого года показатель составил 0,26%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,1% (было — 0,27%).

По данным республиканского Минтруда, в октябре в регионе на учете состояли 5 286 безработных, тогда как месяцем ранее — 5 535.

Тройка лидеров с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы за месяц не изменилась. На своих позициях остались Верхнеуслонский, Нижнекамский районы и Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Лаишевском, Ютазинском и Мензелинском районах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рейтинг уровня безработицы в Татарстане выглядит следующим образом:



Верхнеуслонский 0,54%; Нижнекамский 0,48%; Казань 0,33%; Новошешминский 0,28%; Тукаевский 0,28%; Агрызский 0,28%; Дрожжановский 0,27%; Камско-Устьинский 0,26%; Сабинский 0,25%; Чистопольский 0,24%.

В сентябре один из самых низких уровней безработицы был зафиксирован в Кайбицком районе. Спустя месяц его место в рейтинге занял Лаишевский район.

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Айрат Назипов