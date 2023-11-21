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В Татарстане снова снизился уровень безработицы

10:44, 21.11.2023
В Татарстане снова снизился уровень безработицы
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане третий месяц подряд снижается уровень безработицы. В октябре этого года показатель составил 0,26%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,1% (было — 0,27%).

По данным республиканского Минтруда, в октябре в регионе на учете состояли 5 286 безработных, тогда как месяцем ранее — 5 535.

Тройка лидеров с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы за месяц не изменилась. На своих позициях остались Верхнеуслонский, Нижнекамский районы и Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Лаишевском, Ютазинском и Мензелинском районах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рейтинг уровня безработицы в Татарстане выглядит следующим образом:

  1. Верхнеуслонский 0,54%;
  2. Нижнекамский 0,48%;
  3. Казань 0,33%;
  4. Новошешминский 0,28%;
  5. Тукаевский 0,28%;
  6. Агрызский 0,28%;
  7. Дрожжановский 0,27%;
  8. Камско-Устьинский 0,26%;
  9. Сабинский 0,25%;
  10. Чистопольский 0,24%.

В сентябре один из самых низких уровней безработицы был зафиксирован в Кайбицком районе. Спустя месяц его место в рейтинге занял Лаишевский район.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан Министерство труда занятости и социальной защиты Татарстана
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