В Татарстане снова снизился уровень безработицы
В Татарстане третий месяц подряд снижается уровень безработицы. В октябре этого года показатель составил 0,26%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,1% (было — 0,27%).
По данным республиканского Минтруда, в октябре в регионе на учете состояли 5 286 безработных, тогда как месяцем ранее — 5 535.
Тройка лидеров с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы за месяц не изменилась. На своих позициях остались Верхнеуслонский, Нижнекамский районы и Казань. Самый низкий уровень зафиксирован в Лаишевском, Ютазинском и Мензелинском районах.
Рейтинг уровня безработицы в Татарстане выглядит следующим образом:
- Верхнеуслонский 0,54%;
- Нижнекамский 0,48%;
- Казань 0,33%;
- Новошешминский 0,28%;
- Тукаевский 0,28%;
- Агрызский 0,28%;
- Дрожжановский 0,27%;
- Камско-Устьинский 0,26%;
- Сабинский 0,25%;
- Чистопольский 0,24%.
В сентябре один из самых низких уровней безработицы был зафиксирован в Кайбицком районе. Спустя месяц его место в рейтинге занял Лаишевский район.
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