Татарстанцам напомнили о восьмидневных выходных в начале 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале 2024 года жители Татарстана, работающие в организациях с пятидневной рабочей неделей, будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Такое разъяснение после многочисленных обращений жителей дало Минтруда республики.



— В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, новогодние каникулы, и 7 января, Рождество Христово, являются нерабочими праздничными днями, — напомнили в ведомстве.

Также решением правительства России в следующем году выходные дни с субботы, 6 января, и с воскресенья, 7 января, перенесены на пятницу, 10 мая, и на вторник, 31 декабря, соответственно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ближайшие новогодние каникулы в стране продлятся десять дней. Они начнутся с 30 декабря 2023-го.



В 2024 году жителей Татарстана ждет 245 рабочих и 121 выходной и праздничный день. Например, в феврале в республике, как и по всей России, будет четырехдневная рабочая неделя из-за Дня защитника Отечества — отдых продлится с пятницы, 23 февраля, до воскресенья, 26 февраля.



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Татьяна Демина