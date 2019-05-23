В Татарстане задолженность по зарплате превышает 60 млн рублей

На сегодняшний день в Татарстане задолженность по зарплате превышает 64 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она отметила, что это на 30% меньше, чем было в начале года, тогда задолженность в республике превышала 100 млн рублей. Глава ведомства заметила, что на сегодня основная сумма долга сосредоточена на предприятиях, которые находятся в разных стадиях банкротства.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, по данным на начало апреля, задолженность по зарплате в России достигала почти 3 млрд рублей.

