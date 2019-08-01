Эльмира Зарипова: «Инженера переучивать на дворника не будем»

В Татарстане к концу года переобучат 4 300 предпенсионеров

В Татарстане переобучат 4 300 предпенсионеров, более 2 тысяч из них уже прошли курсы. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. В программе по переподготовке специалистов участвуют «Нэфис Косметикс», КАМАЗ, совхоз «Майский», КМПО, КАЗ имени Горбунова, КВЗ и другие предприятия. Также в планах — удержать безработицу, снизить ее уровень среди молодежи и обеспечить адресной поддержкой самых нуждающихся. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с заседания Общественного совета при Минтрудсоцзащиты РТ.

Четыре вакансии на одного безработного



В качестве первоочередной задачи Минтрудсоцзащиты РТ в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением министр Эльмира Зарипова назвала «недопущение роста официальной безработицы свыше 1,5 процента» и уточнила, что эта цель вполне достижима.

— Ситуация на рынке труда достаточно стабильная, у нас 0,56 процента уровень безработицы, 0,24 человека на вакансию, то есть каждому безработному мы можем предложить до четырех вакансий, — сообщила министр членам Общественного совета. — На учете состоят 11 340 человек в качестве безработных, и при этом в банке вакансий по РТ мы видим 47 тысяч предложений.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», попросившего уточнить, почему реальный уровень безработицы превышает официальный в пять раз, она пояснила, что центры занятости населения, по данным которых определяются официальные показатели безработицы, имеют дело в основном с теми, кто по вполне определенным причинам не может найти работу самостоятельно — это люди предпенсионного возраста, люди без опыта работы, инвалиды, многодетные матери, декретницы и т. п. Остальные, по ее мнению, прекрасно справляются с этой задачей самостоятельно — в основном через интернет.

«На учете состоят 11 340 человек в качестве безработных, и при этом в банке вакансий по РТ мы видим 47 тысяч предложений», — сообщила Зарипова. Фото Максима Платонова

Молодым — работа

Второй по важности задачей министр труда назвала поддержку молодых специалистов в поиске работы. Сейчас доля выпускников среди безработных жителей республики составляет, опять же, по официальным данным 5%, но к концу года ее планируется снизить до 3%, причем не за счет того, что молодые специалисты за оставшееся время как-то сами трудоустроятся.

Зарипова сообщила, что во втором квартале 2019 года — то есть после получения дипломов — в центры занятости республики обратились 283 выпускника. Из них были трудоустроены 116 человек, а 16 повезло попасть в число участников госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы». В ней предусмотрены возмещение работодателям части затрат по оплате труда временно трудоустроенных по направлениям центров занятости населения выпускников профессиональных учебных заведений и вузов, а также выплата им материальной поддержки.

Когда корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, как решается вопрос трудоустройства молодых рабочих, которые прошли обучение, стали специалистами, но не могут найти работу, которая обеспечила бы им мало-мальски достойное существование по причине того, что работодатели готовы платить им не более, чем официальный минимум, Эльмира Зарипова пояснила, что одним из вариантов для жителей Казани, у которых есть такие проблемы, может стать работа по профессии в других регионах, в том числе вахтовым методом.

А еще она перечислила предприятия, где всегда ждут молодые кадры:

— МУП «Метроэлектротранс», Казанский авиационный завод, АО «Вакууммаш», Альметьевский трубный завод, Зеленодольский завод имени Горького, «Позис», АО «ТАИФ-НК», «Челны Холод», АО «Кварт», ПАО «Татнефть», Бугульминское ПТС, химзавод имени Карпова, азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж».

«Сегодня «Нэфис Косметикс» заявил, что будет переобучать 30 своих предпенсионеров, КАМАЗ более 300 человек, совхоз «Майский», КМПО, КАЗ имени Горбунова, Казанский вертолетный завод», — перечислила Эльмира Зарипова. Фото Максима Платонова

Пожилым — учеба

Новой задачей для Минтрудсоцзащиты стала помощь в рамках пилотного проекта в переобучении работников предприятий предпенсионного возраста в связи с тем, что возраст выхода на пенсию у них отодвинулся. В своем докладе на заседании Общественного совета, а позже в выступлении перед журналистами Эльмира Зарипова подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы на исходе трудовой карьеры из опытного и грамотного инженера, преподавателя и т. п. в результате переобучения сделать, условно говоря, охранника, повара или дворника, подготовив его к низкоквалифицированному труду.

Министр труда, занятости и соцзащиты уточнила, что в рамках программ переобучения, например, казанский аэропорт обучает своих предпенсионеров профайлингу — определению в потоке пассажиров людей, склонных к совершению общественно опасных, неадекватных поступков.

— Сегодня «Нэфис Косметикс» заявил, что будет переобучать 30 своих предпенсионеров, КАМАЗ более 300 человек, совхоз «Майский», КМПО, КАЗ имени Горбунова, Казанский вертолетный завод, — перечислила Эльмира Зарипова. — То есть все крупные работодатели, которые понимают, что для них это — возможность сократить свои издержки. Кто-то поставил новое оборудование, кто-то добавил новый производственный цикл — для них это возможность повысить квалификацию сотрудников.

— У нас плановый показатели — 1 351, но по факту мы переобучим 4 300 предпенсионеров, и на сегодняшний день переобучение прошли уже более двух тысяч, — уточнила министр. — И помимо тех, кто идет по направлению работодателей, предпенсионеры, которые работают, могут заявиться через центры занятости и им предложат, исходя из рынка труда, какие-то специальности, связанные с их профессиями.

Цифры, приведенные на заседании Общественного совета, свидетельствуют, что степень адресности поддержки ощутимо повысилась — теперь ее получают наиболее нуждающиеся. Фото mtsz.tatarstan.ru

Проект один — задач много

Отдельный блок вопросов, который охватывает пилотный проект, связан с пресловутым повышением адресности социальной поддержки. Цифры, приведенные на заседании Общественного совета, свидетельствуют, что степень адресности поддержки ощутимо повысилась — теперь ее получают наиболее нуждающиеся.

— Увеличился и объем средств, поступающих реально нуждающимся семьям, — заверила Эльмира Зарипова, — с 75 до 78 процентов. С января 2020 года бюджетные средства от введения критериев нуждаемости (то есть сэкономленные на тех, кто из числа нуждающихся был недавно исключен, — прим. ред.) пойдут на оказание дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.

Также среди задач пилотного проекта — увеличение охвата пенсионеров санаторно-курортным лечением на льготных условиях (с 15 до 25%, из числа обратившихся за путевками), комплексная реабилитация инвалидов (увеличение охвата с 55,5 до 56,5%, а детей-инвалидов — с 68,3 до 69,3%), снижение уровня производственного травматизма с 0,65 до 0,6 на тысячу работающих и сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (увеличение доли детей, выбывающих из приютов в семьи, с 90 до 92%).