Многодетная мать Алина Скулкина: «Я подняла демографию, а в ответ — ничего»

Татарстанские чиновники порекомендовали нуждающимся в соцподдержке родителям тройняшек обратиться в службу социального такси для инвалидов

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

С проблемами и равнодушием чиновников вместо помощи столкнулась семья Скулкиных из Зеленодольского района Татарстана, которая 7 июля 2023 года превратилась из обычной, где «мама, папа, я», в супермногодетную. После рождения редкой в этих местах тройни выяснилось, что многие гарантированные меры соцподдержки не для них, а теми, что все-таки Скулкиным полагаются, невозможно воспользоваться. О «бумажной» социальной защите, канувшей в прошлое государственной заботе о таких семьях и регионах, где все по-другому, — в материале «Реального времени».

Соцподдержка — 1 тысяча рублей в месяц



— У нас была обычная семья, дочке исполнилось пять лет, когда мы с мужем решили пойти за вторым ребенком, — рассказала «Реальному времени» жительница Новой Туры Алина Скулкина. — А получилась тройня. Дочке сейчас шесть, а на руках у меня еще трое, а рук-то всего две. Даже с элементарными вещами сложно справляться: покормишь — дети срыгивают, надо вертикально подержать. Двоих держу — третий плачет… Выйти с ними погулять на улицу могу, только когда моя мама приезжает, — раз в неделю, потому что в одиночку с тройней по лестнице не спуститься. В поликлинику или больницу съездить — сложнейший квест. Один раз нас по скорой увезли в ДРКБ — домой не знали, как вернуться. Муж-то с дочкой дома остался, а меня с тремя детьми таксисты отказываются везти — детских кресел в таком количестве у них нет. В республике поддержка многодетным оказывается, но так, что во многих случаях ею воспользоваться невозможно.

«Двоих держу — третий плачет». Максим Платонов /realnoevremya.ru

К примеру, говорит героиня, получила она от Татарстана единовременную выплату на тройняшек — 30 тысяч рублей, а ежемесячно ей теперь выплачивают по… одной тысяче.

— Другие доплаты мы получать права не имеем, поскольку мы не малообеспеченные. Когда зарплату мужа делим на всех, получается превышение минимума на две тысячи рублей. Причем делим-то «грязную» зарплату — без вычета налогов. И никого не волнует, что в реальности на руки выходит сумма ниже прожиточного минимума. А ведь мы не обычные многодетные, у нас трое родились сразу, а не один за другим. Они не могут доносить друг за другом одежду, им все надо покупать одномоментно. Но мне даже традиционный подарочный набор на их рождение от муниципалитета не вручили — сказали, что при наших доходах не положено.

В силу того, что Скулкины считаются вполне себе обеспеченными, а дети их, слава богу, здоровы, им не полагаются ни бесплатные лекарства, ни бесплатные молочные смеси. Ни бесплатные подгузники — а их в сутки на тройняшек требуется минимум 24 штуки, и если для месячных детей это обходится в 400—500 рублей минимум, то по мере взросления суммы растут.

Алина с обидой рассказала, в «мамском» чате родителей тройняшек прочитала, что в Санкт-Петербурге таким семьям полагается социальная няня, а в Республике Хакасия за тройню семья получает единовременную «премию» в 1 млн рублей и ежемесячно на няню по 10 тыс. рублей:

— Если бы няня хоть на час приходила, я бы могла вынести детей погулять. И в больницу тогда можно с одним съездить, а не всех туда везти…

В Республике Хакасия за тройню семья получает единовременную «премию» в 1 млн рублей и ежемесячно на няню по 10 тыс. рублей скрин realnoevremya.ru переписки в мессенджере

30-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ семья оформила, но пока еще не получала, поэтому сколько в реальности удастся на этом сэкономить, Алина не знает. А вот 50-процентная на бумаге компенсация по оплате детсада в реальности съежилась:

— Мы платим за детсад три тысячи рублей, а возвращают нам 600, потому что в Татарстане компенсация рассчитывается, исходя из размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, а в целом плата за детсад включает и ЖКУ, и еще что-то…

15 лет назад — квартира, 5 — машина, а сегодня — «инвалидное» такси

Когда в 2021 году в Зеленодольском районе, в поселке Васильево, впервые за много лет родилась тройня, чиновники распиарили это событие, а на счастливых родителей обрушилась лавина из подарков. В 2018 году за тройню (после обращения к Рустаму Минниханову) семья Ржанцовых из Зеленодольска получила в подарок от благотворительного фонда автомобиль. А в далеком 2006 году семья Бушевых за тройню получила в подарок от главы района трехкомнатную квартиру.

— Мы, как и Бушевы, живем в двухкомнатной квартире, когда покупали ее, думали, что для семьи с двумя детьми этого достаточно, — говорит Алина. — А с четырьмя будет тесно, хотим строить дом. Надеемся получить землю, но быстро с нашими финансовыми возможностями мы вряд ли дом построим. А еще у нас есть проблемы с передвижением, вшестером на обычной машине не поездишь, с четырьмя детьми в общественный транспорт тоже не пойдешь. Но на просьбу помочь с приобретением семиместного автомобиля LADA Largus мы получили издевательскую отписку. Нужна же какая-то социальная программа, помогающая таким семьям, как наша, приобрести нужный автомобиль — а он сейчас стоит около пяти миллионов — это неподъемная для многодетной семьи сумма!

На просьбу помочь с приобретением семиместного автомобиля LADA Largus семья получила издевательскую отписку с рекомендацией обратиться в службу социального такси для инвалидов. Максим Платонов /realnoevremya.ru

Скулкина обратилась за помощью и в республиканское Минтрудсоцзащиты и к раису Татарстана, а ответ пришел из Казгорисполкома, где ей порекомендовали звонить в АНО «Добрая Казань» и вызывать социальное такси.

— Мы позвонили туда по указанному в официальном ответе телефону, и там очень удивились, потому что социальное такси предназначено для перевозки инвалидов, а не детей, — рассказала женщина.

Сама родила — сама справляйся

Недавно Алине Скулкиной все-таки выдали материальную помощь по линии соцзащиты — целых 50 тысяч рублей (кто покупал малышам приданое и памперсы — оценит). А вот выплату в связи со сложными родами ей не дали, хотя на дочку в свое время выплачивали. И теперь она очень удивляется, что по логике чиновников родить одного ребенка намного сложнее, чем троих:

— Минниханов и Путин то и дело призывают нас поднимать демографию. Ну вот я подняла, а в ответ ничего. Называется, сама родила — сама справляйся.

Сама родила — сама справляйся. Максим Платонов /realnoevremya.ru

Выступая на XXI сессии Казгордумы в феврале 2023 года, раис Татарстана Рустам Минниханов даже призвал мэра города Ильсура Метшина и депутатов личным примером повлиять на повышение резко сократившейся рождаемости:

— Зарегистрировано 13 987 новорожденных — это на 1 767 детей меньше, чем в предыдущем году. Ильсур Раисович, личным примером вы должны показать, поработать, и депутаты наши. Это не шутки. Это на самом деле очень серьезная [тема] для нашего государства, для нашей республики.

И добавил, что главное тут — «уговорить женщин». А кого уговоришь при таком вот отношении к женщинам, сознательно откликнувшимся на призыв улучшить демографию, а потом оказавшимся в ситуации «сама-сама»?

Стабильная выплата от президента и непреодолимый барьер в 12,2 тыс.

В республиканском Минтрудсоцзащиты «Реальному времени» перечислили дополнительные меры социальной поддержки, установленные указом президента в далеком 2008 году. Это единовременное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка и ежемесячное пособие в размере 1 000 рублей на каждого ребенка (до достижения ими полутора лет). Тысяча и 10 тыс. рублей в 2008 году и в 2023-м — это совсем разные по покупательной способности суммы, однако за 15 лет они не изменились.

А республиканские законодатели предусмотрели для всех многодетных упомянутую субсидию на оплату ЖКУ (30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления услуг), субсидию на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет — в 2023 году она составляет целых 157 руб., ежемесячную субсидию на проезд обучающимся (в 2023 году — 354 руб.). Для многодетных же со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума (в 2023 году — 12 219 рублей), и имущественной обеспеченностью ниже уровня, установленного законом «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», полагается еще выплата на приобретение лекарственных средств в размере 10 тыс. рублей и дополнительная компенсации части родительской платы за детсад (100%).

— В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 04.12.2019 №1100 «О предоставлении семьям с новорожденными детьми подарочных комплектов детских принадлежностей» семьям с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, предоставляются подарочные комплекты детских принадлежностей, — сообщили в министерстве. — Кроме того, лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Татарстан, имеют право подать заявление на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в Фонд пенсионного и социального страхования по месту жительства (пребывания) или по месту фактического проживания.

На сто тысяч — полмиллиарда с почтовыми расходами

Как сообщили «Реальному времени» в Минтрудсоцзащиты РТ, в первом полугодии многодетные семьи республики все-таки выполнили наказы президента России и раиса Татарстана — количество детей в них увеличилось почти на 8,5 тыс. Если в феврале их было 97,98 тыс., то в июне уже 106,48 тысячи.

Из республиканского бюджета с января по июнь они получили 567,9 млн. рублей в виде различных пособий и компенсаций (в эту сумму вошли и почтовые расходы на пересылку денег).

«Молочную смесь нам выделяют из расчета 30 пачек на месяц на одного ребенка — такая норма. А дети 8 раз в день кушают». Максим Платонов /realnoevremya.ru

Много это или мало? И сколько будет достаточно? О «достаточности» господдержки можно судить по тому, что написала в редакцию «Реального времени» в день сдачи этой статьи Алина Скулкина:

— Муж сейчас ездил забирать бесплатное питание для близнецов. Оно нам не полагается по линии соцзащиты, но после нашего обращения в Минздрав с просьбой, чтобы сестра на дому детей навещала почаще, заведующая поликлиникой вошла в наше положение и выписала. Так вот, молочную смесь нам выделяют из расчета 30 пачек на месяц на одного ребенка — такая норма. А дети 8 раз в день кушают. И слава богу, что они не болеют, потому что, когда однажды заболели животики, мы уйму денег потратили на лекарства и бифидобактерии.