Минтруд Татарстана заявил о дефиците электрогазосварщиков

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане не хватает электрогазосварщиков. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Электрогазосварщики. Вот это то, что всегда входит в топ. Мы говорим обычно даже: в топ профессий в целом и со всего рынка труда, среди всех вакансий это всегда бетонщики, арматурщики, монтажники, особенно монтажники, которые работают на высоте, и, соответственно, электрогазосварщики, то есть не просто сварщик, а чтобы умел работать с различными аппаратами в сфере сварки, — рассказала она.

«Реальное время» рассказывало, что в Татарстане объем госзаказов для предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс России, начал расти. На фоне этого увеличилась и потребность в квалифицированных кадрах — оборонке республики дополнительно требовалось порядка 3,5 тысячи токарей, фрезеровщиков и прочих «штучных» специалистов, в том числе и инженерно-технических работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Электрогазосварщиков, о нехватке которых заявила Эльмира Зарипова, искал, например, Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина