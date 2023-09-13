В Татарстане проведут мероприятия в честь Международного дня пожилых людей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана распорядился провести в октябре 2023 года мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Республиканским органам исполнительной власти поручено до 15 сентября разработать и утвердить их план.

Министерству здравоохранения Татарстана поручено выявить пожилых граждан, нуждающихся в долговременном уходе, и организовать посещение на дому маломобильных и одиноких ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. В медучреждениях должны разместить информационные стенды, вывески и аншлаги о правах отдельных категорий граждан в сфере медобслуживания и лекарственного обеспечения.

Министерству образования и науки Татарстана необходимо предусмотреть мероприятия для поддержки пожилых опекунов, на воспитании которых находятся дети без родителей. Минкультуры республики поручено выделить пригласительные билеты в театрально-зрелищные учреждения для региональных, городских и районных организаций пенсионеров.

Министерство юстиции Татарстана должно организовать оказание пожилым гражданам бесплатной юридической помощи. Минспорта, Минкультуры и Госкомитет республики по туризму обязали обеспечить для них доступность спортивных, культурных и туристических объектов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мероприятия, посвященные Международному дня пожилых людей, проведут в целях привлечения внимания общественности к их проблемам и оказания им помощи и поддержки. Контроль за исполнением распоряжения Кабмина Татарстана возложили на Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

Напомним, в этом году в Татарстане разработали проект «Алтын еллар — Золотые годы», рассчитанный он на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также на получателей досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста, постоянно проживающих в регионе. Реализовывать его планируется до 2025 года.



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Татьяна Демина