Одни из самых низких зарплат в Татарстане в отрасли лесного хозяйства и сфере туризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане самые низкие зарплаты у сотрудников отрасли лесного хозяйства, гостиничной, ресторанной и туристической сфере. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

— Нас беспокоит отраслевая дифференциация: есть более высокооплачиваемые отрасли, такие как добыча полезных ископаемых, информатизация и связи, финансовая и страховая деятельность, и в то же время есть, так скажем, отрасли с достаточно низкой оплатой труда, — сказала она.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что «по уровню оплаты труда республика занимает лидирующие позиции среди субъектов Приволжского федерального округа».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина