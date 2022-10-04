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На меры социальной поддержки пожилых татарстанцев потратили 3,7 миллиарда рублей

10:26, 04.10.2022
На меры социальной поддержки пожилых татарстанцев потратили 3,7 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане за январь-сентябрь 2022 года на меры социальной поддержки пожилых граждан направили 3,7 миллиарда рублей. Такую цифру озвучили в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Из этой суммы большая часть — 3,5 миллиарда рублей — выделили из бюджета Татарстана. В регионе насчитывается 276,32 тысячи федеральных льготников и 458,84 тысяч республиканских.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, в республике на сегодняшний день проживает 157 долгожителей. Это те, кто перешагнул 100-летний юбилей

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан Министерство труда занятости и социальной защиты РТ

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