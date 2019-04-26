Метаморфозы бедности: пенсионеров с 40 метрами отключают от социального проездного

Минтрудсоцзащиты начало применять на практике новый индикатор нищеты, автоматически отключая пенсионеров от транспортных льгот

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля первые «богатые» татарстанские пенсионеры лишились права на бесплатный проезд в общественном транспорте по единому социальному проездному. Отмена транспортной льготы последовала сразу после введения в республике нового критерия измерения бедности семьи: если прежде учитывались лишь денежные доходы нуждающихся, то с апреля к ним прибавился второй индикатор обеспеченности — имущественный — в размере 40 кв. м на одного члена семьи. Двухмерное исчисление бедности Минтрудсоцзащиты РТ монетизировало по простой незамысловатой схеме: если пенсионер имеет в собственности недвижимость свыше 40 кв. м жилой площади, подтвержденной данными Управления Росреестра по РТ, то его транспортную карту автоматически отключают от системы социальных гарантий РТ, а ему придется ездить за свой счет.

Проезд оплачивают деньгами, а не метрами

Как стало известно «Реальному времени», на этой неделе все больше пенсионеров из разных городов республики стали получать СМС-сообщения от органов социальной защиты с уведомлениями о прекращении действия именной транспортной карты. Она предоставляет им право на бесплатный проезд при пополнении ее фиксированным ежемесячным платежом в 486 рублей. Это денежная выплата, ежегодно индексируемая правительством РТ, полностью покрывает стоимость социального проездного и дает пенсионеру возможность неограниченного количества поездок на всех видах транспорта.

Однако на этот раз активировать транспортную карту удалось не всем пожилым людям. У некоторых электронная карта оказалась просто заблокирована, а перевод ежемесячного платежа оказался технически невозможен. Удивленные пенсионеры кинулись за разъяснениями в местные органы соцзащиты.

По словам пожилой жительницы пригорода Казани, ей объяснили, что с апреля этого года пенсионеров республики рассортировали по уровню имущественной обеспеченности. «Тех, у кого оказалось в собственности жилья свыше 40 кв. м, отнесли к категории обеспеченных и лишили права на льготный проезд в общественном транспорте, — рассказала она. — Причем не только в пределах Казани, но и за его пределами, где стоимость проезда заметно выше». «Схожая картина у моей подруги, проживающей в Набережных Челнах. Ей также отказали в социальном проездном», — добавила она.

У некоторых электронная карта оказалась просто заблокирована, а перевод ежемесячного платежа оказался технически невозможен. Фото kazved.ru

Информация об избыточной жилой площади пенсионеров — получателей единых социальных проездных начинает поступать в органы соцзащиты от филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан. В выгруженных данных Росреестра содержатся конкретные сведения о том, какой недвижимостью владеет каждый пенсионер республики.



«Действительно, мы большой семьей построили дом, где я стала совладельцем, и старая квартира осталась за мной. В первое время мы слегка были шокированы: какая разница, какой метраж у моей квартиры, если оплачивать проезд приходится живыми деньгами, а не метрами», — негодует она.

В органах соцзащиты неофициально подтвердили «Реальному времени», что в апреле первая когорта пенсионеров начала получать отказы в получении единых социальных проездных. «В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, — сообщил специалист соцзащиты Ново-Савиновского района Казани. — В апреле были приняты поправки к постановлению Кабинета министров РТ №542, по которому пенсионерам с жилой площадью свыше 40 кв. м и другими объектами недвижимости может быть отказано в получении ЕДВ». По их словам, в этом случае пенсионер считается не бедным, если обеспечен имуществом сверх меры. А значит, ему не полагается весь объем социальной поддержки.

Как установили порог бедности в 40 кв. м

Откуда взялся порог бедности в 40 кв. м? В правительстве РТ напомнили, что в конце прошлого года власти пересмотрели критерии измерения социальной бедности граждан, утвердив второй дополнительный индикатор — уровень имущественной обеспеченности семьи или гражданина. С соответствующим законопроектом выступило Минтрудсоцзащиты РТ, разработавшее законопроект по внесению поправок в республиканский закон «Об адресной социальной поддержке населения» (№63-ЗРТ от 8.12.2004 года). Согласно этим изменениям, вводится новое понятие «уровень имущественной обеспеченности», который дополнит базовый индикатор оценки бедности — размер официального дохода. Тогда Минтрудсоцзащиты РТ предложило установить имущественный ценз в 40 кв. м на человека, и если гражданин республики «преодолевает» порог имущественной бедности, то лишается соцподдержки государства.

Во время дебатов по этому законопроекту председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова как раз и подтвердила худшие предположения. Фото gossov.tatarstan.ru

Заметим, что во время дебатов по этому законопроекту председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова как раз и подтвердила худшие предположения. Тогда министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова объяснила смысл посыла в том, что им приходится сталкиваться с тем, что за поддержкой идут якобы малоимущие, но на самом деле они живут в просторных квартирах. Принимая эти поправки, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин все-таки предупредил, что «нужно будет посмотреть, как она применяется на практике», и попросил подходить к отмене льгот индивидуально, а не чохом.

Какое количество пенсионеров лишилось единых социальных проездных, в Минтрудсоцзащиты РТ не называют. Но во время парламентского обсуждения приводились такие данные: социальной поддержкой сегодня пользуются более 700 тыс. человек, а после внедрения двухмерного исчисления бедности количество ее получателей уменьшится на 10%. Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова заверяла, что сокращать бюджет социальной помощи не планируют, а высвободившиеся средства направят на социальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Вчера получить комментарий Светланы Захаровой не удалось: она оказалась в отъезде, а ее заместитель в командировке.

Минтруд совершенствует проверки нуждаемости

В пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ заявили, что новые критерии оценки бедности вводятся для повышения эффективности социальной поддержки, ради чего «совершенствуются процедуры проверки нуждаемости граждан». «При назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на проезд пенсионерам, помимо доходов граждан, с 1 апреля 2019 года учитывается уровень их имущественной обеспеченности», — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Но почему Минтруд решил монетизировать имущественные излишки «богатых пенсионеров», отключив их от транспортных льгот? Ведь можно было бы, к примеру, «убрать» социальные субсидии при оплате ЖКХ. Почему у них «снимают» социальный проездной? Ответа на этот самый интересный вопрос не последовало. Осталось также неясным, какую экономию «выгадали» в ведомстве. Впрочем, приводим полный текст комментария Минтрудсоцзащиты РТ без сокращений. «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено повышение эффективности социальной поддержки, в том числе путем совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан и доведение адресности выплат и социальных пособий, исходя из уровня доходов населения, до 70—80 %. Переход к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается, выделен в одно из пяти ключевых направлений социально-экономического развития Российской Федерации.

Почему Минтруд решил монетизировать имущественные излишки «богатых пенсионеров», отключив их от транспортных льгот? Ведь можно было бы, к примеру, «убрать» социальные субсидии при оплате ЖКХ. Фото tatar-inform.ru

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2004 №542, при назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на проезд пенсионерам, помимо доходов граждан, с 1 апреля 2019 года учитывается уровень их имущественной обеспеченности.

Обращаем внимание, что вышеуказанная выплата предоставляется исключительно тем пенсионерам, которые не получают льготы по иным основаниям, т. е. не являются инвалидами, ветеранами труда, ветеранами войны и т. д.

Кроме того, отмечаем, что право на приобретение социального проездного билета не зависит от факта получения ежемесячной денежной выплаты и ее размера. В 2019 году все пенсионеры могут приобрести единый социальный проездной билет, стоимость которого (486 рублей) существенно ниже стоимости обычного проездного билета».

Справочно: количество получателей ЕДВ на проезд в марте 2019 года составляло 461 940 человек; в апреле 2019 года — 458 753 человека (снижение на 0,68%). Сумма затрат бюджета на предоставление только ЕДВ на проезд в марте составила 216,72 млн рублей; в апреле 2019 года — 218,06 млн рублей. Если верить этим цифрам, то получается за первый месяц успели отключить 0,68% пенсионеров.