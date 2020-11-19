В пандемию коронавируса в Татарстане бесплатно переобучили 7,7 тысячи человек

Новые профессии и квалификации получили предпенсионеры, декретницы и работники республиканских предприятий

В условиях безработицы на фоне коронакризиса вопрос повышения квалификации и получения новых навыков вышел на первый план. В Татарстане в этом году уже прошли бесплатное переобучение 7,7 тысячи человек, сообщили «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики. На эти цели было выделено порядка 164 млн рублей по линии нацпроектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Как получить новую профессию и квалификацию за счет государства и кто уже это сделал, — подробнее в нашем материале.

Допобразование предпенсионерам



Как рассказали в Минтруда республики, деньги на переобучение татарстанцев выделяются в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках каждого нацпроекта успешно действуют направленные на конкретные категории граждан федеральные проекты:

«Старшее поколение»,

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Так, в рамках первого («Старшее поколение») предполагается профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

— Финансирование вел как федеральный бюджет, так и республиканский. Была возможность пройти обучение через своего работодателя или самостоятельно. По направлению от работодателя можно было получить профессии: монтажник электрооборудования, рабочий зеленого хозяйства, специалист операционного управления персоналом или обеспечения безопасности строительства, помощник по уходу (сиделка), лаборанты химанализа. Если говорить о самостоятельном выборе, то это профессии оператора ЭВМ, очень востребовано обучение на частного охранника, электрогазосварщика, а также специалиста административно-хозяйственной деятельности. В этой категории в 98% случаев учатся по направлению с места работы, — рассказала «Реальному времени» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

В этом году уже приступили к обучению — 3 388 человек (247% плановой численности — 1 368 человек). Завершили обучение — 2 960 человек. На эти цели в общей сложности выделено 87,6 млн рублей.

Новые профессии мамам

В рамках второго федерального проекта проходят переобучение и повышают квалификацию женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Такую же учебу на бюджетные средства могут пройти безработные мамы дошкольников (от 0 до 6 лет включительно), обратившиеся на биржу труда. Для этой категории граждан также есть возможность пройти обучение как по заявке работодателей, так и в случае самостоятельного обращения.



— Здесь преобладало обучение по инициативе самой женщины. Это направления: музейное дело и экскурсионная работа, очень востребованным было получение водительской категории «В», сиделка, дизайн интерьера и компьютерный, парикмахер, создание интернет-проектов и маникюр. Чаще всего переобучение проходили те, кто уже имеет место работы. На тех, кто занимается домашним воспитанием дошкольников, приходится всего 1%, — сообщила Наталья Бутаева.

Очень востребованным было получение водительской категории «В». Фото: Максим Платонов

Чаще всего обучают декретниц и мам дошкольников по востребованным у работодателей и привлекательным для самих женщин профессиям и программам обучения:



педагог-психолог,



водитель категории «В»,



логопед,



госзакупки,



менеджмент (управление персоналом),



кондитер, 1С: предприятие,



визажист-стилист,



документоведение и архивоведение,



пользователь ПК,



сиделка (помощник по уходу) и другие.

— Для категорий женщин, которые не состоят в трудовых отношениях и воспитывают детей дошкольного возраста, кроме переобучения, была возможность получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей. Такой возможностью воспользовались 58 человек, — рассказала замглавы Минтруда РТ.



В этом году в рамках проекта уже приступили к обучению — 3 182 человека (209% плановой численности — 1 518 человек). Завершили обучение — 2 065 человек Направление на их подготовку средства составили 55,1 млн рублей.

Среди получивших новые профессии и навыки — коллективы 11 предприятий Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Лаишевского и Тукаевского районов. Фото: Максим Платонов

Рабочие повысили квалификации



Впрочем, и те татарстанцы, что уже имеют постоянную работу, могут пройти бесплатное переобучение и повысить квалификацию. Речь идет о работниках татарстанских предприятий, которые получили эту возможность, благодаря федеральному проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Среди получивших новые профессии и навыки, коллективы 11 предприятий Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Лаишевского и Тукаевского районов:

ООО «НПО «РОСТАР»,



ООО «Ар Си Эр»,



АО «Полиматиз»,



ОА «ОЭЗ ППТ «Алабуга»,



АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»,

АО «Производственное объединение им. Серго»,

ОАО «Международный аэропорт «Казань»,



АО «Челныхлебопродукт»,

АО «ПТФК «Техноторон»,

ООО «Техноторон-Метиз»,



ЗАО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования»).

Всего на сегодня в республике по линии этого проекта приступили к обучению — 1 122 человека (361% плановой численности — 310 человек). Завершили обучение — 980 человек. Общий объем выделенных средств на обучение составил 20,87 млн рублей.



В 2021 году программа будет продолжена, только все программы обучения объединит новый федеральный проект «Содействие занятости». Фото: Максим Платонов

Программа продолжится



По словам замминистра Натальи Бутаевой, в 2021 году программа будет продолжена, только все программы обучения объединит новый федеральный проект «Содействие занятости», где будут предусмотрены те же три вида направления обучения. Кроме того, лица предпенсионного возраста смогут учиться, используя инфраструктуру WorldSkills.



Таким образом, возможность татарстанцев получить новые профессии или повысить квалификацию совершенно бесплатно за счет бюджета сохранится и на будущий год.