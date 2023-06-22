В Татарстане потребность в подготовке кадров до 2030 года оценивается в 173 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане потребность в подготовке кадров до 2030 года оценивается в 173,1 тысячи человек. Такие данные озвучила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Сегодня у нас сформирован прогноз до 2030 года. Понятно, что мы его постоянно корректируем, ситуация меняется, жизнь меняется, появляются какие-то новые инвестпроекты, новые может быть линейки продукции у работодателей, которые уже работают, — сообщила она.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что 36,2 тысячи из 173,1 тысячи необходимых кадров — это «новые, так скажем, вакансии, заявленные работодателями на 2024 год».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эльмира Зарипова рассказала, что в Татарстане на сегодняшний день зафиксирован практически исторический максимум числа вакансий, которые предлагают работодатели. На одного безработного приходится пять-шесть вакансий.



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Татьяна Демина