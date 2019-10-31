Эльмира Зарипова: «Происходит большое падение рождаемости на селе»

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ — о первых итогах нацпроекта «Демография»

Фото: Ринат Назметдинов

Вот уже почти год, с декабря прошлого года, в России реализуется национальный проект «Демография», в котором Татарстан принимает активное участие. В рамках нацпроекта оказывается помощь многодетным семьям, женщинам в декрете, а также пожилым людям. О ходе реализации нацпроекта в рамках онлайн-конференции «Реальному времени» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Поддержка семей с детьми



Минтруд республики в рамках нацпроекта курирует три региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Демография», в т.ч. и «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Проект ставит целью увеличить в республике суммарный коэффициент рождаемости.

Так, основа проекта связана именно с ежемесячными выплатами в связи с рождением первого ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Размер выплат равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Татарстане эта сумма на данный момент составляет 8 896 рублей, в 2020 году она будет равна 9 373 рублям. По словам Эльмиры Зариповой, эта поддержка помогает молодым семьям справиться с ипотечной нагрузкой.

— Конечно, это серьезная поддержка молодым семьям. В этом году в республике поддержкой воспользовалась 11 981 женщина. Популярность этой меры высока, потому что люди знают, что до 3 лет будет гарантированный доход, — рассказала собеседница «Реального времени».

В этом году в республике поддержкой воспользовалась 11 981 женщина. Популярность этой меры высока, потому что люди знают, что до 3 лет будет гарантированный доход

Также глава ведомства напомнила, что в Татарстане предоставляются и региональные выплаты, которые введены по поручению президента РТ Рустама Минниханова. Это поддержка, в том числе, сельских женщин.

— Когда мы проанализировали данные, то увидели, что происходит большое падение рождаемости на селе. Понятно, что это связано и с урбанизацией, и с оттоком населения в города. Более того, мы наблюдаем тенденцию, когда женщина принимает решение рожать ребенка гораздо позже, — отметила Зарипова.

— В связи с этим в Татарстане с 1 января 2018 года и были введены новые меры социальной поддержки женщин, постоянно проживающих в сельской местности Татарстана, — напомнила в беседе с «Реальным временем» министр. При рождении первого и третьего ребенка: женщине в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка полагается единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей; женщине в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка — единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Результатом введения новых стимулирующих выплат только в 2019 году стало то, что численность первых рождений в сельской местности по сравнению с 1 полугодием 2018 года увеличилась на 10 %. При этом по итогам 1 полугодия 2019 года доля рождений третьих детей в общей численности рожденных по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составила 16,3 %, что примерно на 1 % больше значения аналогичного периода 2018 года (15,2 %).

По данным Минтруда, в республике большое количество одиноких людей до 30 лет. Например, в число таких районов входят: Тукаевский, Атнинский, Новошешминский. При этом большой процент одиноких людей до 30 лет, как среди женщин, так и среди мужчин, кто ни разу не был в браке и не родил ребенка до 30 лет. Опрос показал, что одна из причин в том, что люди не могут познакомиться. Это проблема не больших городов, а сельских населенных пунктов.

Многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума освободят от оплаты за детсад

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» ориентирован и на тех, кто пока детей родить не может по медицинским показаниям. За счет средств ОМС в рамках проекта только в 2019 году запланировано не менее 1809 циклов экстракорпорального оплодотворения для страдающих бесплодием. За 9 месяцев 2019 года в республике уже провели 1500 циклов ЭКО. Как показывает анализ, в 20-30 % — это успешно.



Чтобы довести их доходы до прожиточного минимума, со следующего года будет выплачиваться сумма на каждого ребенка. Где-то в среднем такая семья будет получать до 4 600 рублей. Это чисто региональная мера. Доход — из республиканского бюджета

Вместе с тем в рамках проекта ведется борьба и с бедностью. Среди этой категории граждан большое количество многодетных семей. В Татарстане насчитываются 627 семей с пятью детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума.

— Чтобы довести их доходы до прожиточного минимума, со следующего года на каждого будет выплачиваться пособие, средний размер которого будет составлять 4560 рублей в месяц на человека. Это чисто региональная мера. Средства выделяются из республиканского бюджета, — рассказала Эльмира Зарипова.

В 2020 году будет введена еще одна мера поддержки многодетных семей — поддержка при посещении детского сада. Если в семье трое детей и семья имеет доходы ниже прожиточного минимума, то она будет освобождена от оплаты за детский сад. Эта мера направлена на поддержку семей с тремя детьми. Помимо этого, вводится электронный сертификат на лекарственные средства на сумму 10 тысяч рублей в год на детей до трех лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Женщин в декрете переобучат

Еще один федеральный проект, в котором учувствует республика — проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На него выделили 87 млн рублей — региональный и федеральный бюджет. В 2020 году по этой программе планируется переобучить 1549 женщин, находящихся в декрете. В основном обучение ведется по профессиям, которые сейчас востребованы на рынке труда. Стоит отметить, что данная программа в республике реализуется с 2012 года. За этот период было переобучено 6,5 тысяч человек. Они обучились таким профессиям, как парикмахер, оператор котельной, повар, швея, специалист маникюра, дизайнер интерьеров, ландшафтный дизайнер, бухгалтер, менеджер по персоналу. По словам министра труда РТ, это те профессии, которые позволяют совмещать материнство с занятостью.



Таким приемным семьям, кто взял к себе пожилого человека, государство доплачивает ежемесячно от 4 до 8 тысяч рублей. Сумма зависит от того, какой сложности состояние человека, которого вы взяли

Как Татарстан создает систему долговременного ухода за пожилыми людьми

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми был запущен в 12 субъектах РФ, в том числе и в Татарстане. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» центральное место занимает мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Основными направлениями работы стали: индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу. На эти цели потратят 28 млн рублей.

Кроме того, в республике успешно продолжает действовать проект «Приемная семья для пожилого человека. По подсчетам Минтруда РТ, на сегодняшний день таких семей в Татарстане 38.

— Таким приемным семьям, кто взял к себе пожилого человека, государство доплачивает ежемесячно от 4 до 8 тысяч рублей. Сумма зависит от того, с какими заболеваниями человека вы взяли. Конечно, семья, которая решила взять пожилого человека из дома-интерната, проходит подготовку, — отметила министр.

В заключение Эльмира Зарипова добавила, что в настоящее время в республике насчитываются около 126 тысяч работающих предпенсионеров. Это новая категория, которая появилась в законодательстве. Сейчас реализуется проект по обеспечению сохранения занятости этих людей.

