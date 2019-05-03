Доходы кабмина: удача главы «Милли шура», квартира Шадрикова и дом Кузюрова

Как члены правительства «заработали» больше президента после переезда и продажи имущества

Фото: Олег Тихонов

Татарстанское правительство отчиталось о доходах. Самым богатым на этот раз оказался вице-премьер республики Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей, опередив президента и премьер-министра РТ. Второе и третье места заняли главы Минэкологии Александр Шадриков (14,1 млн) и Минтруда Эльмира Зарипова (8,7 млн) соответственно. У каждого доходы возросли благодаря продаже недвижимости. Подробнее о том, как разбогатели за год члены кабмина — в материале «Реального времени».

Распродажа и переезд

Топ рейтинга самых богатых в татарстанском правительстве (по личным доходам) в этот раз возглавил зампред правительства Василь Шайхразиев, задекларироваший 15,9 млн рублей за прошлый год. Это на 8,9 млн больше, чем годом ранее, когда он был пятым в рейтинге, и больше, чем заработал в этом году президент Татарстана (8,5 млн).



Однако внезапное «богатство» объясняется не столько заработком, сколько доходом от продажи одной из двух квартир вице-премьера. Судя по отчету, Шайхразиевы избавились от жилплощади в 200 кв. м. Но за главой семейства еще числится недвижимость в 156,3 «квадрата». Остальное имущество у зампреда правительства не изменилось — это парковочное место (14 кв. м.) и нежилое помещение (3,3 кв. м).

У супруги Василя Гаязовича, напротив, доход за год уменьшился вдвое — с 4,3 до 2,1 млн рублей. Таким образом семейный доход составил 18 млн рублей. Прошлой весной Шайхразиева в числе других девяти чиновников в казанском Кремле подвергли критике за ошибки в декларации 2016 г., но речь шла не о подаче ложных данных, а о технических неточностях.



Отметим, что самым богатым членом кабмина в прошлом году была другой вице-премьер — Лейла Фазлеева, также продавшая квартиру.

Самым богатым членом кабмина в прошлом году была другой вице-премьер — Лейла Фазлеева. Фото Олега Тихонова

На второй строчке министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, чей доход увеличился более, чем в семь раз — с 1,9 млн до 14,1 млн рублей. И его неожиданная прибыль объясняется продажей имущества. Судя по декларации, с назначением на министерскую должность в феврале прошлого года и переездом в Казань экс-глава Дрожжановского района продал свой жилой дом в 214 кв. м и земельный участок в 2 300 кв. м, а в татарстанской столице купил квартиру в 130 «квадратов» и два машино-места по 17,8 кв. м каждое.

Супруга Александра Валерьевича за год заработала меньше, чем в районе — 244 тыс. руб. За ней числятся земельный участок (724 кв. м), жилой дом (74 кв. м), квартира (64 кв. м) и автомобиль Toyota.



В общем тренде

Более чем в два раза удвоила доход и заняла третье место в топе самых богатых членов правительства РТ глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, также продавшая квартиру площадью 60 «квадратов» и заработавшая 8,7 млн рублей. Теперь за ней числятся земельный участок в 1 500 кв. м, квартира в долевой собственности с ребенком в 97,2 кв. м, а также сарай 12 кв. м.

Недалеко от нее в рейтинге расположился и министр лесного хозяйства Равиль Кузюров с доходом в 8,6 млн рублей. О продаже какого-либо имущества не упоминается. Однако, судя по декларации, глава Минлесхоза купил или построил дом побольше — площадью 410 кв. м, годом ранее был всего 56 «квадратов». У Кузюрова также остаются в собственности квартира 86,3 кв. м, которую он делит с женой, и участок 2 541 кв. м. Кстати, в том году министр занял вторую строчку рейтинга, увеличив доходы почти в четыре раза с 2,5 млн до 9,6 млн. Супруга Кузюрова в прошлые годы слывшая одной из самых богатых жен татарстанских глав в этом году показала скромный доход — 592 тыс. рублей. Как и годом ранее на нее записан автомобиль Volkswagen.

Более чем в два раза удвоила доход и заняла третье место в топе самых богатых членов правительства РТ глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. Фото Олега Тихонова

Власть имущие и скромные

Лишь пятую строчку рейтинга по личным доходам в этом году занял президент Татарстана Рустам Минниханов, заработав 8,5 млн рублей, что на 700 тыс. больше, чем за предыдущий период. В пользовании у президента жилой дом в 263,2 кв. м и земельный участок в 414,9 кв. м. Его супруга заработала 154,9 млн рублей (годом ранее — 137 млн руб.), в ее собственности три земельных участка общей площадью 2,5 тыс. кв. м, две квартиры, гостевой и жилой дома и три парковочных места.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заработал почти так же, как и годом ранее — 6,3 млн рублей. В пользовании у него квартира в 108,3 кв. м. Кроме того, он владеет лодкой Stingray. Супруга премьера получила 729,1 тыс. рублей. В ее собственности три земельных участка общей площадью 4,7 тыс. кв. м, жилой дом и квартира.

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин за год заработал 5,9 млн рублей. За ним числятся два земельных участка, квартира и гараж-бокс. Его супруга в том году получила доход в размере 1,4 млн рублей, она владеет земельным участком, домом, двумя квартирами, гаражным боксом и автомобилем Volkswagen.

В тройке самых скромных членов Кабмина по доходам — министр молодежи Дамир Фаттахов — 2,2 млн, глава Минтранса Ленар Сафин и министр юстиции Рустем Загидуллин — оба заработали по 3,5 млн рублей.

Успехи главы АП РТ

Сегодня обнародовали свои декларации и члены аппарата президента Татарстана. Так, первый заместитель руководителя АП РТ Марат Муратов стал одним из самых успешных чиновников по итогам 2018 года. Он заработал 204,5 млн рублей.

Марат Муратов стал одним из самых успешных чиновников по итогам 2018 года. Он заработал 204,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

За первый год работы на госслужбе после ухода из «Просто молоко» Муратов повысил доход на четверть. Годом ранее он задекларировал 161,9 млн рублей. При этом на службу вернулся только осенью 2017-го. Жена чиновника за 2018 год заработала еще 17,9 млн рублей. Семейный доход составил 222,4 млн рублей. В собственности у Муратова квартира (64,1 кв. м), нежилое помещение (11,8 кв. м) и машино-место (11,8 кв. м). На его супругу зарегистрированы шесть земельных участков, два дома, две квартиры, ряд нежилых помещений и машино-мест. Из транспорта главе семейства принадлежит только гидроцикл и прицеп для его перевозки. В то же время в собственности его супруги указаны автомобили Porsche и Bentley.

Следом по величине доходов в Аппарате президента идут начальник Управления государственного протокола Булат Габдрашитов с суммой в 8,7 млн рублей, благодаря продаже квартиры, а также заместитель управляющего делами президента РТ Адель Галявов с 7,7 млн рублей. Последний владеет домом, участком и долей в квартире, имеет автомобиль Mercedes-Benz.

