Эльмира Зарипова: «В Царево построили большой жилой комплекс, но люди ездят на работу в Казань»

Число безработных татарстанцев снизили в три раза, но проблемы кадрового голода остаются, рассказала министр труда республики

Фото: Ринат Назметдинов

Безработица в Татарстане вернулась к докризисному уровню: количество незанятых граждан сократилось в три раза: с 80 до 25 тысяч человек. Но число вакансий все равно почти в два раза выше. Об этом на онлайн-конференции газеты «Реальное время» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Если в Пестречинском районе в связи со строительством жилищных поселков существует нехватка производств и вакансий, в результате чего жители вынуждены ездить на работу в Казань, на другой стороне республики, в Камской агломерации, не первый год кадровый голод. Читайте в нашем материале, как Минтруда РТ решало и будет решать проблемы с высвобождением рабочей силы на «Соллерсе» и в «Татнефти», и какие специальности сегодня в Татарстане самые востребованные.

Уровень безработицы вернулся на докризисный уровень

На сегодня в Татарстане работает более 2 млн человек, из них 1,9 млн заняты в экономике и трудятся официально. Но рынок труда в минувшем году пережил самое тяжелое время за всю историю наблюдений, заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, отвечая на вопросы online-конференции «Реального времени». По ее словам, безработица в 2020 году была максимальной.

— До 80 тысяч человек стояло на учете в центрах занятости. Но зато у нас поднялся размер пособий по безработице — мы платили в 2020 году более 12 тыс. рублей каждому безработному. В 2021 году экономика начала восстанавливаться, кто-то за время пандемии переобучился, люди иной раз выходят на новые рабочие места. Кто-то — на удаленную работу. Уровень безработицы у нас в итоге вернулся на докризисный уровень — сегодня на учете в центрах занятости стоит всего 25 тысяч человек, — рассказала Эльмира Зарипова.

Были трудоустроены 15,8 тыс. человек. Наибольшее число безработных зарегистрировано в Казани (12 058 человек), Набережных Челнах (2 440 человек), Альметьевске (1 471 человек) и Нижнекамском районе (1 992 человека). При этом потребность в кадрах сегодня почти в два раза выше — 48,6 тысячи свободных вакансий. Сегодня специалисты Минтруда РТ учитывают потребности и малого, и среднего бизнеса. В этом, прежде всего, заинтересованы районные власти — чтобы люди были заняты на местных промышленных площадках. Зарипова считает, что закрыть такие потребности может помочь миграция. Но и местные власти должны решать проблему.

— В Пестречинском районе, в Царево, построили большой [жилой] комплекс, но люди, живущие там, на работу ездят в Казань, создавая нагрузку на трафик, — с сожалением привела пример министр.

Уровень безработицы у нас в итоге вернулся на докризисный уровень — сегодня на учете в центрах занятости стоит всего 25 тысяч человек.

Источником прогнозов Минтруда и центров занятости являются сами предприятия, с ними команда Эльмиры Зариповой тесно работает, особенно с флагманами рынка. Учитывают и инвестиционные проекты, чтобы знать, какой будет потребность в кадрах на тех или иных площадках через несколько лет. Отдельно министр остановилась на вопросе модернизации производств, в результате которой люди могут потерять рабочие места. Изучая планы работодателей, Минтруда коррелирует прогнозы и возможности вузов и ссузов, предоставляя им информацию о потребностях рынка: сколько работников и каких именно специальностей им нужно подготовить в скором времени.



Проблема кадрового голода в Камской агломерции

Есть еще один резерв: люди на свободном рынке труда, безработные или ищущие работу специалисты Минтруда РТ и центров занятости, могут переобучиться и закрыть кадровые потребности. Не смотря на это, на рынке республики сложились определенные «перекосы», признала Эльмира Зарипова:

— Всегда есть территориальные структурные моменты. Высока потребность в кадрах, например в Камской агломерации мы ощущаем нехватку рабочей силы в последние годы — в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. Мы плотно работаем с местными властями. На «Алабуге» сегодня развиваются не просто точечные проекты, но и проекты, связывающие друг с другом бизнес и образовательные организации. А у КАМАЗа есть даже свой учебный центр.

Чтобы обеспечить татарстанские предприятия рабочей силой властям нередко приходится решать жилищный вопрос: для обеспечения необходимой трудовой миграции нужно, чтобы человек из другого региона мог приехать в Татарстан и устроиться на работу (проблему дефицита кадров в медучреждениях решают, предлагая врачам из других регионов квартиры). Но таких вакантных мест и возможностей немного: сегодня только на портале «Работа в России» заявлено порядка 1,7 млн вакантных мест. Лишь 244 тысячи из них с предоставлением жилья. По Татарстану на портале заявлены 46,6 тыс. вакантных мест, из них лишь 4,9 тыс. вакантных мест с предоставлением жилья, койко-мест в общежитии.

Всегда есть территориальные структурные моменты. Высока потребность в кадрах, например традиционно в Камской агломерации, мы ощущаем там нехватку рабочей силы в последние годы — в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске.

Топ самых востребованных профессий

По словам министра, самые востребованные сегодня — квалифицированные рабочие, в частности, в строительстве, которое после тяжелого 2020 года идет на подъем. Сейчас на татарстанском рынке труда — 16 тысяч таких вакансий от строительных компаний.

— Арматурщики, бетонщики, токари, маляры, газосварщики — всегда востребованы. На втором месте — операторы, специалисты высшего уровня квалификации. И, наконец, сфера обслуживания — тоже до трех тысяч мест: общепит, гостиницы и так далее, сфера которых в пандемию пострадала. В топе — и водители, 1 400 вакансий, — рассказала Эльмира Зарипова.

Из представленных 48,6 тыс. вакансий на сферу строительства пришлось — 12,6 тысяч, обрабатывающего производства — 7,9 тысяч, госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 5,3 тыс. Наиболее востребованы в отрасли машиностроения: инженеры различной специализации, контролеры, маляры, транспортировщики, слесари-ремонтники, токари, штамповщики, электрогазосварщики.

111 тысяч граждан республики на портале «Работа в России» уже разместили свои резюме — учитывая, что официально в центрах занятости на учете состоят лишь 25 тысяч, очевидно, что более 80 тысяч работающих татарстанцев также находятся в поиске интересной им работы (и более высокой зарплаты). На том же портале в основном размещают вакансии представители торговли, административные работники, но есть резюме от людей, занятых в сфере производства, транспорта. Порядка пяти тысяч резюме — по линии здравоохранения.

Арматурщики, бетонщики, токари, маляры, газосварщики — всегда востребованы. На втором месте — операторы, специалисты высшего уровня квалификации. И, наконец, сфера обслуживания — тоже до трех тысяч мест: общепит, гостиницы и так далее.

Центры занятости проводят ярмарки вакансий даже в «зуме»

Государство сегодня поддерживает восстановление занятости — в том числе и через субсидии тем компаниям, которые устраивают безработного гражданина — через месяц давая предприятию субсидию в размере МРОТ. На такую поддержку рассчитывают уже много работодателей, рассказала министр. Второй проект — профессиональное обучение.

— Традиционно на рынке труда испытывают проблемы женщины с маленькими детьми, люди предпенсионного возраста и люди с инвалидностью. В среднем они ищут работу до четырех месяцев, а люди с инвалидностью и того дольше. Государство старается поддерживать их, предлагая программу обучения, после которой работодатель гарантированно устроит их на работу. В основном в таких программах в Татарстане участвуют средние компании, заявила Эльмира Зарипова.

По ее словам, набирают популярность не только обычные ярмарки труда, но и… дистанционные, в режиме онлайн, которые Минтруда РТ проводит в «зуме». В основном на зум-ярмарках затронуты топовые позиции, для людей из других регионов, желающих переехать Татарстан. Активно работают власти республики с социальными сетями, с целевыми группами — казанских мам, родителей детей с инвалидностями и так далее. Минтруда РТ размещает вакансии, которые будут однозначно востребованы среди этой аудитории.

Традиционно на рынке труда испытывают проблемы женщины с маленькими детьми, люди предпенсионного возраста и люди с инвалидностью. В среднем они ищут работу до четырех месяцев, а люди с инвалидностью и того дольше.

Куда трудоустроили сокращенных работников «Соллерса» и «Татнефти»

Сложнее трудоустроить высвободившихся работников предприятий. Такие ситуации периодически возникают в Татарстане, когда проводят модернизацию, компании сообщают об этом центрам занятости. Работники Минтруда организовывают выездные центры занятости на таких предприятиях, думая над тем, как работников трудоустроить после увольнения.



— И гражданину спокойнее знать, что он не будет в статусе безработного очень долго. Когда в Набережных Челнах на «Соллерсе» было массовое высвобождение рабочей силы, из 816 человек — 629 работников не дошли до центров занятости, они были перераспределены сразу же. 60% работников «Соллерса» были устроены! Так же было и в «Татнефти», в «ТАГРАС-Холдинге» в связи с ликвидацией альметьевского цеха более 80 работников были готовы устроить сразу.

По группе компаний «ТаграС-Холдинг» высвобождение ожидается в ООО «Татбурнефть-ЛУТР» в связи с ликвидацией вышеупомянутого цеха. Ожидаемое высвобождение работников — 81 человек. Другой пример: из 369 сотрудников предприятия ООО «КамгэсЗЯБ» — 315 работников предприятия были трудоустроены благодаря упреждающему комплексу мер властей.

Даже в условиях пандемии, когда гражданин становился безработным, претендовать на максимальные выплаты по безработице мог только официально работавший перед этим как минимум 26 месяцев. Государственная и социальная поддержка направлена на тех, кто официально занят.

Борьбу с «серым» рынком труда усилят

Главная цель Минтруда на 2021 год: восстановление занятости. Экономика растет после «простоя» 2020 года, и сейчас важно не только сохранить занятость, но и приумножить ее. Вторая важная задача — борьба с «серым рынком труда». Рабочие отношения должны быть официально оформлены, уверена министр. Ради обеспечения не только выплат пенсий в будущем, но и ради соблюдения прав работника в «настоящем».

— Это вопрос даже не будущей пенсии, а вопрос ситуаций жизненных, которые могут вас ждать в скором времени, в том числе с неоплаченными отпусками или происшествиями на работе. Даже в условиях пандемии, когда гражданин становился безработным, претендовать на максимальные выплаты по безработице мог только официально работавший перед этим как минимум 26 месяцев. Государственная и социальная поддержка направлена на тех, кто официально занят, — объяснила Зарипова, команда которой сегодня поддерживает и самозанятых, приносящих справку о доходах (выдается налоговиками), то есть подтверждающими свой «легальный статус».

Официальный статус помогает и в решении конфликтов с работодателями, считает министр. В частности, сообщать о снижении зарплаты или угрозы увольнения в трудовую инспекцию или в суд. Профсоюзы тоже до сих пор не устарели, уверена Зарипова, они существуют на предприятиях, «они всегда встают на сторону работников, являются теми институтами, которые досудебно помогают гражданину защитить свои права». Но, как правило, профсоюзы работают на крупных и средних предприятиях, в малом бизнесе их фактически нет.

Официально оформлять трудовые отношения необходимо и сотрудникам, работающим удаленно — это стало особенно актуально во время пандемии. После того, как дистанционная занятость выросла — возникли вопросы охраны труда, безопасности, нормирования труда на рабочем месте. В Трудовом кодексе России появились формы компенсации трафика за интернет и услуги связи на удаленном рабочем месте.