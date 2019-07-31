Минтрудсоцзащиты Татарстана планирует снизить на 2% безработицу среди выпускников учебных заведений

Фото: Инна Серова

Снизить долю выпускников в составе безработных с 5% до 3% планируют татарстанские ведомства социального блока, реализующие проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на проходящем в ведомстве заседании Общественного совета.

По данным министерства, во втором квартале 2019 года в татарстанские центры занятости населения обратились 283 выпускника, из них 116 были трудоустроены. 16 выпускников стали участниками госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы», которая предусматривает возмещение работодателю части затрат по оплате труда временно трудоустроенных по направлению центров занятости выпускников и выплату им материальной поддержки.

Ранее «Реальное время» писало, что Минтрудсоцзащиты рассчитывает удержать официальную безработицу в 2019 году на уровне, не превышающем 1,5 %.