Минтруд Татарстана выделит почти миллион на размещение социальной рекламы на еврощитах в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана готово потратить на разработку и размещение соцрекламы на рекламных щитах в Казани 830 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Финансирование обеспечат из республиканского бюджета.

Разработка и размещение социальной рекламы в виде баннеров на 12 еврощитах запланирована в целях реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Татарстане на 2014—2025 годы» государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы». Он утверждена в регионе постановлением кабмина в августе 2013 года.

Услугу необходимо оказывать до конца сентября 2023 года. Демонстрировать будут десятисекундные ролики с использованием минимальных динамических эффектов без звуковой дорожки.

Баннеры появится на маршрутах при движении:

из центра Казани по Горьковскому шоссе на выезд из города, в сторону пересечения с ул. Маршрутной;

по ул. Краснококшайской в сторону ул. Вахитова;

по ул. Большая Крыловка в сторону пересечения с ул. Вахитова;

по ул. Вахитова в сторону пересечения с ул. Декабристов;

по ул. Чистопольской в сторону пересечения с проспектом Ибрагимова;

по ул. Марселя Салимжанова в сторону пересечения с ул. Туфана Миннуллина;

по проспекту Ямашева в сторону пересечения с ул. Фатыха Амирхана;

по Сибирскому тракту в сторону пересечения с ул. Академика Арбузова;

по проспекту Победы в сторону улицы Закиева;

по ул. Юлиуса Фучика в сторону пересечения с ул. Ломжинской;

по ул. Гвардейской в сторону к пересечению с ул. Кирпичной;

по ул. Аделя Кутуя в сторону ул. Бухарской.

Баннер не должен содержать иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации, а также образы медицинских и фармацевтических работников. Иллюстрация должна быть высокого качества, выразительная и запоминающаяся.



Напомним, в Казани предоставили владельцам рекламных конструкций, установленных по договорам на их установку и эксплуатацию, отсрочку платежей за II квартал 2023 года. Решение принято в связи с необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов МСП в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации в России.

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Татьяна Демина