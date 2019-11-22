Идею отцовского капитала обсудят в правительстве

Общественная палата направит в кабмин результаты исследования о введении в России новой меры господдержки семей с детьми

Фото: Олег Тихонов

В декабре Общественная палата России вынесет на обсуждение результаты опроса о введении отцовского капитала, сообщили «Реальному времени» в коллегиальном органе. Инициативу ОП, по итогам голосования, поддержало 74% респондентов в стране. По задумке авторов проекта, выплата не должна исключать материнский капитал и будет равна ему по размеру, то есть 453 тыс. рублей. Материалы исследования направят на рассмотрение в правительство РФ, несмотря на то, что ранее Минтруд не поддержал идею. Как пояснил нашему изданию инициатор проекта — зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, вводить отцовский капитал необходимо в ближайшие годы — в пик численности 32—33-летних женщин, готовых на рождение третьего ребенка. В «Союзе отцов» надеются, что в течение полутора лет идея может быть оформлена законодательно, поскольку демографическую ситуацию уже не спасает только материнский капитал.

Женщины голосуют за отцовский капитал



В преддверии подготовки законопроекта Общественная палата РФ провела социологическое исследование об отношении россиян к введению федерального отцовского капитала после рождения в семье третьего ребенка. Выплата не исключает материнский капитал и будет равна ему по размеру — 453 тыс. рублей.

Опрос проходил в 83 регионах страны, включая Татарстан, Башкортостан и другие субъекты Поволжья. Всего в нем приняли участие почти 11 тысяч человек, которые сами являются родителями двух и более детей. Половина опрошенных — многодетные семьи. Даже те, кто не претендовал на выплату, оценили ее важность. Опрашивалась самая массовая группа в возрасте от 29—30 до 39—41 лет, где наиболее велика вероятность рождения третьего ребенка.

Подавляющее большинство — более 74% респондентов — высказалось за введение новой меры господдержки многодетным семьям, сообщил «Реальному времени» инициатор проекта — заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

— Отцовский капитал набрал самый высокий уровень поддержки среди всех предлагаемых новых мер, — рассказал Рыбальченко. — Его поддерживают 74% опрошенных родителей. Еще 8% высказались за, но с мягкой оговоркой — «при определенных условиях».

Таким образом, семьи готовы идти на рождение третьего ребенка, если государство протянет им руку помощи, считают в ОП. Правда, есть интересная деталь. 93% опрошенных родителей составили женщины, поскольку сами мужчины не захотели высказываться по этому поводу. По словам Сергея Рыбальченко, это не означает, что женщины сами решили за главу семьи, просто они по своему характеру более активны и готовы к большим переменам, нежели консервативные мужчины.

Если оценивать активность по регионам, то высокую заинтересованность в проекте показали Москва, Московская и Ульяновская области, где было опрошено большое количество родителей, добавил он. В Татарстане опрос проходил не так массово, признали в Общественной палате РТ.

Глава Минтруда Рф высказался против этой инициативы, отметив, что ход мыслей авторов инициативы сложно понять, так как материнский капитал направлен на поддержку всей семьи, а не только матери. Фото government.ru

Минтруд РФ за выплаты детям до 18 лет

С данной инициативой Общественная палата РФ выступила еще в июне, предложив дополнить нацпроект «Демография» введением положения о выплате отцовского капитала — субсидии для семей за рождение третьего и последующих детей в дополнение к материнскому капиталу.

Правда, глава Минтруда РФ высказался против этой инициативы. Выступая на ПМЭФ-2019, Максим Топилин отметил, что ход мыслей авторов инициативы сложно понять, так как материнский капитал направлен на поддержку всей семьи, а не только матери. «Деньги, которые идут за сертификатом,— это средства для семьи, для ее благополучия»,— добавил он. Он предложил подумать над выплатой нуждающимся семьям пособий на детей до 18 лет.

Общественная палата: надо поддерживать отцов-кормильцев

Первый вопрос, который задали респондентам: какой величины должен быть отцовский капитал? «Более половины считают, что он должен быть равен размеру материнского капитала, — рассказал Сергей Рыбальченко. — 34% респондентов высказались за то, что он должен быть в два раза выше». Организаторы исследования сами задавали варианты ответов, потому что если оставить свободный ответ, то эксперты получили бы широкий спектр предложений.

Второй вопрос касался того, как использовать отцовский капитал. По словам Сергея Рыбальченко, более 80% опрошенных считают, что он должен направляться на приобретение жилья. Более 60% опрошенных считают, что отцовский капитал может пойти на приобретение автомобиля. Наиболее популярным стал ответ о том, что отцовский капитал должен пойти на высшее образование для старших детей.

Среди вариантов ответа фигурировало и то, что отцовский капитал должен пойти на повышение экономической устойчивости семьи. Поэтому обсуждалось направление отцовского капитала на поддержку семейного бизнеса. Так решили более 20% респондентов, еще 10% опрошенных предлагают направлять его на развитие фермерства.

По словам Сергея Рыбальченко, более 80% опрошенных считают, что отцовский капитал должен направляться на приобретение жилья. Более 60% опрошенных считают, что он может пойти на приобретение автомобиля. Фото oprf.ru

— Мне кажется, что это хороший показатель, поскольку основная идея, которую вкладывали в отцовский капитал, заключается в том, что он должен повысить экономическую устойчивость семьи и дать возможность поддержать отца как основного экономического субъекта, потому что мама уже не работает, — прокомментировал новые подходы Сергей Рыбальченко.

Как показывает статистика, 40% многодетных мам не работает, поэтому основная экономическая нагрузка по содержанию семьи ложится на отца-кормильца.

Нельзя опоздать с отцовским капиталом

— К сожалению, демографическая ситуация не улучшается, а только ухудшается, несмотря на то, что принимаются достаточно сильные меры. Очевидно, что что-то не так, что-то не работает, — рассуждает автор инициативы. — Но почему именно сейчас не хватает этих мер? Сейчас когорта женщин, которые готовы рожать третьего ребенка, находится по численности на историческом максимуме. Их средний возраст — 32 года. Она будет постепенно убывать в течение 12 лет. И мы должны сделать все, чтобы реализовать их репродуктивный потенциал, — считает Рыбальченко.

Наряду с этим задавался вопрос о том, насколько доступны существующие меры социальной поддержки многодетных семей. «По результатам опроса выяснилось, что 38% семей не получают и не знают о существовании мер. Это большой процент. Это значит, что население слабо информировано о действующих мерах. А что касается новых инициатив, то здесь мы обнаружили другое — информировано порядка 80%, но доступность низкая в связи с тем, что они распространяются только на детей, которые родились после 1 января 2018 года», — поясняет инициатор проекта.

Общественная палата будет выступать с рекомендацией расширить те возрастные группы, которые не имеют возможности воспользоваться этими мерами. «Непонятно, почему на вторых детей распространяется барьер с 1 января 2018 года, потому что эти пособия выплачиваются из средств материнского капитала. Нет факторов, которые бы препятствовали расширению мер поддержки», — недоумевает Рыбальченко.

Авторы инициативы считают, что отцовский капитал должен касаться детей, которые родятся за год до принятия закона. Почему с шагом на год назад? Не секрет, что до введения материнского капитала медики столкнулись с большим количеством абортов, потому что женщины посчитали, что поторопились с рождением детей. И здесь правильными управленческими решениями можно устранить подобные настроения. 9—10 декабря на пленарной сессии Общественной палаты будут доложены результаты опроса, которые станут платформой для последующих обсуждений.

Эльмира Зарипова заявляла, что средний размер пособия для детей с пятью детьми составит более 4,6 тыс. рублей в месяц. Для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Предполагается, что на это дополнительно будет выделено из бюджета республики свыше 236 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

По данным Минтруда РТ, в республике проживает 35,5 тысячи многодетных семей (от трех детей и более). В них воспитывается 11,2 тысячи детей. Больше всего многодетных детей в Казани, Альметьевске и Нижнекамске (свыше 2 тысяч семей). Для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки. «Нами принято решение, что со следующего года меры поддержки пополнятся введением ежемесячного пособия для семей, воспитывающих пятерых и более детей, электронного сертификата на лекарственные средства на сумму 10 тыс. рублей в год для детей до 3 лет и освобождением от оплаты за детсад многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума», — анонсировал пакет региональной господдержки президент РТ Рустам Минниханов в июне этого года.

Позднее министр труда и социальной защиты Эльмира Зарипова заявляла, что средний размер пособия для детей с пятью детьми составит более 4,6 тыс. рублей в месяц. «В настоящее время в республике проживают 627 семей с пятью детьми и более, чьи доходы на одного человека ниже прожиточного минимума. Предполагается, что дополнительно будет выделено из бюджета республики свыше 236 млн рублей на такие пособия. Эта демографическая мера позволит вывести такие семьи из состояния малообеспеченности», — подчеркнула Зарипова.

Через полтора года могут ввести?

Исполнительный директор «Союза отцов России» Юрий Соленов считает, что встанет вопрос, где взять деньги для обеспечения отцовского капитала. «Я думаю, что это главный вопрос. Но если такой бюджет будет выделен, то он станет хорошим шагом на пути популяризации многодетных семей. Так, чтобы многодетная семья стала обычной и привычной в РФ, а сама семья считалась многодетной от четырех детей».

Юрий Соленов считает, что главный вопрос, где взять деньги для обеспечения отцовского капитала. Фото sputniknews.kz

Правда, со стороны общественности есть претензия к перекосу в гендерном вопросе, в том, что разделяют матерей и отцов. «Но, на самом деле, на первый план выходит ответственное отцовство. И если отец является главой семьи, то ему надо помочь и показать со стороны государства, что это доверие, и материальная помощь выделяется потому, что отец заслужил, что это результат того, что вырастил и воспитал двоих детей. И он от государства получает компенсацию за то, что идет на решительный шаг — рожать третьего ребенка», — рассуждает Соленов. По его словам, если инициатива получит 100-процентную поддержку, то не уйдет в долгий ящик. Год-полтора может уйти, чтобы внедрить это предложение, заключает он.



Глава национального родительского комитета Ирина Волынец двумя руками за отцовский капитал, считая его не только мерой материальной поддержки семьи, но и залогом ее прочности и полноты. «Очень важно, когда семья полная, а дети растут с папой и мамой, — указала она. — Роль отца трудно переоценить: это не только кормилец, для детей психологически важно иметь отца. Дети, которые выросли в неполных семьях, часто не могут создать свои семьи и часто разводятся. Об этом говорит статистика. Татарстан в этом смысле не отличается от других регионов. К сожалению, в республике достаточно высокий уровень разводов. Количество многодетных семей примерное такое же, как в среднем по России, как и количество матерей-одиночек. Лучше бы, если бы Татарстан был на последнем месте по количеству разводов, а по количеству многодетных семей на первом, но, к сожалению, мы находимся где-то посередине».

Ирина Волынец двумя руками за отцовский капитал, считая его не только мерой материальной поддержки семьи, но и залогом ее прочности и полноты. Фото tatarstan.ru

По ее мнению, поощрение отцов денежным капиталом станет дополнительным стимулом и сыграет положительную роль. «На что нужно направить отцовский капитал? Я считаю, что родителей не нужно ограничивать в определении того, куда нужно направить отцовский капитал. Родителям нужно тратить деньги на свое усмотрение. Пусть целевое направление будет такое же, как у материнского капитала, но плюс покупка школьной формы и плюс продукты питания у отечественных товаропроизводителей», — предложила она. Но направлять полученные средства на бизнес она считает рискованным занятием, поскольку у многих нет опыта.