Глава Минтруда Татарстана назвала самые востребованные профессии в республике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова перечислила профессии, которые на сегодняшний день востребованы в республике. Среди них оказались специалисты в строительной сфере.



— Это электрогазосварщики, инженеры, водители автомобиля и в отрасли строительства: топ — это штукатуры, арматурщики, монтажники, каменщики. И в сфере социальной — это врачи, медицинские работники, педагоги, педагоги дошкольного образования в отрасли образования, — рассказала Эльмира Зарипова.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Не хватает на татарстанском рынке труда также программистов, управленцев, инженеров и агрономов.

Эльмира Зарипова рассказала, что количество занятых в экономике Татарстана с начала 2023 года увеличилось почти на 27 тысяч и достигло 1,268 млн человек. Наибольший рост дали такие отрасли, как строительство транспортировка, торговля и транспорт.



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Татьяна Демина