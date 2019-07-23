Малообеспеченным жителям Татарстана возместят стоимость приставок для цифрового ТВ

Власти Татарстана введут компенсацию затрат на покупку приставки для приема сигнала цифрового телевещания. На возмещение стоимости оборудования смогут претендовать малоимущие жители республики.

«Если телевизор до 2012 года выпуска, то, чтобы принимать цифровое телевидение, гражданин приобретает соответствующую приставку. Для получения компенсации необходимо представить документы о факте приобретения оборудования и его установки, а также сведения о доходах на каждого члена семьи», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на брифинге в Кабмине РТ, посвященном переходу на цифровое телевещание.



На возмещение стоимости приставки смогут рассчитывать многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также компенсация затрат положена одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, одиноко проживающим инвалидам. При этом их среднедушевой доход не должен превышать 20 тыс. рублей.

Компенсация будет предоставляться в размере фактической стоимости цифровой приставки, но не более 1 000 рублей.



Ранее в Министерстве информатизации и связи РТ напомнили, что аналоговое эфирное телевидение будет отключено 14 октября.

