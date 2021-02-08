Порядок въезда трудовых мигрантов в Россию могут упростить уже к весне

Согласно поручению президента, нормативно-правовую документацию должны подготовить до конца февраля

Фото: Олег Тихонов

На 3 тысячи меньше трудовых мигрантов ждут в этом году в России в соответствии с указанием правительства приглашать только тех специалистов, без которых отечественные работодатели никак не могут обойтись. В Татарстане, напротив, как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», число приглашенных иностранных работников, аж в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Однако это лишь на первый взгляд — резкий рост произошел на фоне не менее резкого спада по количеству квот на 2020 год, так что сейчас республика не выбивается из общего тренда по стране, а лишь выравнивает цифры до среднестатистических значений. Кого же ждут в Татарстане на работу в этом году?

В четыре раза больше трудовых мигрантов



Как бы парадоксально это не звучало, но в условиях пандемии коронавируса и тотального ограничения международного пассажиропотока, компаниям Татарстана в 2021 году потребовалось в четыре раза больше иностранных работников, чем годом ранее. Причем планы на привлечение трудовых мигрантов строились именно в 2020-м и 2019-м. Так, в 2021 году в республике ждут 2 098 иностранных работников, а годом ранее планы были всего на 446 мигрантов.

— По росту международной миграции в республике трудно дать однозначный ответ. У нас есть возможность приезда сюда так называемых «внеквотников» на шефмонтажные работы, в соответствии с постановлением правительства РФ. Где-то это отследить очень проблематично — если установлено и смонтировано оборудование импортное, и инженер, который имеет допуск до этого оборудования, приезжает из-за границы. Также одной из причин может быть то, что передвижение было без разрешений в условиях Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), — пояснил начальник отдела трудовой миграции и взаимодействия с работодателями Минтруда Татарстана Азат Аюпов.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что резкий спрос на иностранную рабочую силу в Татарстане в 2021 году вырос после сильного спада годом ранее, так что сейчас республика скорее выравнивает показатели до привычных, в частности были времена (квоты на 2019 год), когда запрос на импорт трудовой силы был еще выше.

— Квоты — так называемые «хотелки», но это не значит, что они все приедут. Да, заявлялись, по сравнению с прошлым годом есть рост, но как показывает практика, квоты у нас процентов на 50 процентов в лучшем случае выбираются. А основная тенденция — процентов 40. По квотам приглашают тех, у кого есть особые спецификации, интересные профессии. В период пандемии — высококвалифицированные специалисты, — добавил Аюпов.

При этом, ежемесячный фонд оплаты труда для них вырос более, чем в семь раз. А средняя предлагаемая зарплата в новом году выросла на 8,3%. Если же из расчета средней зарплаты 2020-го года исключить приглашаемых спортсменов-легионеров, которые традиционно получают больше обычных работников, то рост мотивации иностранным сотрудникам составил 15,7%.

Cведения о рабочих местах, на которые в Татарстане предполагается привлечение иностранных работников в 2021 году

№ п/п Наименование работодателя, заказчика работ (услуг) Наменование профессии (специальности, должности), по которой планируется привлечение иностранных работников Численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел. Общая численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел. Страна происхождения (государство гражданской принадлежности),

из которой планируется привлечение иностранных работников

размер оплаты труда, руб. ФОТ, руб. Адрес (место нахождения) работодателя, заказчика работ (услуг) 1 2 6 8



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3 1 ИП Сунь Цен Фу Повар 2 2 КИТАЙ 30 000 60 000 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Батыева, д. 11, кв. 270 2 ОО(о) РКПОО Альянс Франсез - Казань РТ Консультант 1 1 ФРАНЦИЯ 35 000 35 000 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 1 3 ООО Атриум Пекарь 1 1 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 30 000 30 000 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.1, пом.57 4 ООО ВАЙ Шеф-повар 1 1 ГРУЗИЯ 35 000 35 000 420111, Татарстан, Казань, Московская, 35 5 ООО ГЕМОНТ Арматурщик 150 1000 ТУРЦИЯ 70 000 10 500 000 423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д.30 , корп.17, помещение 1 Бетонщик 150 70 000 10 500 000 Газосварщик 200 78 645 15 729 000 Монтажник 200 81 925 16 385 000 Монтажник технологических трубопроводов 200 90 000 18 000 000 Электросварщик ручной сварки 100 81 925 8 192 500 6 ООО ГУРМАН+ Повар 1 1 ГРУЗИЯ 40 000 40 000 422091, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Старые Зюри, ул. Казанская, д. 19 7 ООО Дарма Массажист 3 3 ИНДОНЕЗИЯ 25 000 75 000 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 16 8 ООО Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри Инженер по качеству 1 1 ТУРКМЕНИСТАН 40 000 40 000 423602, Республика Татарстан, территория ОЭЗ "Алабуга", Елабужский район, ул. Ш-3, здание 3/3 9 ООО Китайская Национальная Химико-инженерная Строительная Компания номер 7 Инженер 16 16 КИТАЙ 30 000 480 000 423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, Промзона 10 ООО Комплект-Сервис Старший Массажист 4 8 ИНДОНЕЗИЯ 25 000 100 000 420129, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д. 61 4 ТАИЛАНД 25 000 100 000 11 ООО МАРАНИ Повар 1 1 ГРУЗИЯ 40 000 40 000 422092, Республика Татарстан, Тюлячинский район. п. Узяк, ул. Хазиева, д.1Б 12 ООО Посольство красоты Косметик 2 2 ТАИЛАНД 34 000 68 000 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.26 13 ООО САМУИ Массажист 1 6 ИНДОНЕЗИЯ 40 000 40 000 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гоголя, д. 10 ООО САМУИ 5 ТАИЛАНД 40 000 200 000 14 ООО СтройПромСервис Монтажник 2 7 ЧЕРНОГОРИЯ 45 000 90 000 420047, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.62, кв.178 Монтажник 3 СЕРБИЯ 45 000 135 000 Плотник 2 ЧЕРНОГОРИЯ 45 000 90 000 15 ООО Хемингуэй Повар 1 1 СЕРБИЯ 40 000 40 000 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана д. 36 16 ООО ХИНКАЛЬНАЯ КАЗАНЬ 1 Кондитер 2 15 ГРУЗИЯ 35 000 70 000 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 13А Кулинар мучных изделий 5 35 000 175 000 Повар 5 35 000 175 000 Менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) 1 35 000 35 000 Шеф-повар 1 40 000 40 000 Ведущий Шеф-повар 1 38 000 38 000 17 ООО Эмет Врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом 3 12 КИТАЙ 50 000 150 000 Республика Татарстан, Кировский, Казань, Залесная, 2 Врач-специалист 2 80 000 160 000 Логопед 3 50 000 150 000 Массажист 4 50 000 200 000 18 ОП Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети Арматурщик 101 1020 ТУРЦИЯ 33 000 3 333 000 Балмумджу Махаллеси, Зинджирликуйу Йолу, д.10, Бешикташ, г.Стамбул, Турция, 34349. Бригадир на участках основного производства 30 38 000 1 140 000 Газосварщик 50 33 000 1 650 000 Изолировщик на термоизоляции 64 33 000 2 112 000 Каменщик 35 33 000 1 155 000 Контролер сварочных работ 25 38 000 950 000 Контролер электромонтажных работ 6 33 000 198 000 Машинист автобетононасоса 3 33 000 99 000 Машинист крана автомобильного 5 33 000 165 000 Машинист крана (крановщик) 5 35 000 175 000 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 70 33 000 2 310 000 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 25 33 000 825 000 Монтажник технологических трубопроводов 75 33 000 2 475 000 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 31 33 000 1 023 000 Плотник 20 33 000 660 000 Слесарь-электромонтажник 50 33 000 1 650 000 Электрогазосварщик 80 33 000 2 640 000 Электромонтажник по кабельным сетям 30 33 000 990 000 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 8 33 000 264 000 Электромонтажник по распределительным устройствам 20 33 000 660 000 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 32 33 000 1 056 000 Электрослесарь строительный 50 33 000 1 650 000 Администратор 7 30 000 210 000 Архитектор 15 48 000 720 000 Геодезист 3 38 000 114 000 Инженер 60 48 000 2 880 000 Инженер-механик 8 48 000 384 000 Инженер по надзору за строительством 2 55 000 110 000 Инженер по организации и нормированию труда 4 48 000 192 000 Инженер по охране труда 15 48 000 720 000 Инженер по транспорту 4 45 000 180 000 Инспектор по кадрам 1 33 000 33 000 Мастер строительных и монтажных работ 2 33 000 66 000 Менеджер (в строительстве) 5 38 000 190 000 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 15 38 000 570 000 Техник 44 38 000 1 672 000 Электрик участка 20 33 000 660 000

Кто приглашает и кого ждут

Если внимательно изучить перечень профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, то 96% трудовых мигрантов приглашают из Турции — их зовут работать на наши стройки.

Почти половину трудовых мигрантов в Татарстане (в 2021 году) привлекает турецкая компания «ОП Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» (1 020 сотрудников). Годом ранее, строительная компания ждала 300 человек. Требуются в первую очередь рабочие профессии: арматурщик, каменщик, газосварщик, машинист автобетононасоса, машинист крана автомобильного, машинист крана (крановщик) и другие. Средневзвешенная зарплата по этим вакансиям 35 177 рублей.

Примерно столько же работников (1 000 человек) квотирует себе из той же Турецкой Республики ООО «Гемонт», но с зарплатой уже в два раза выше — 79 306 рублей.

Из Китая зовут медицинских работников с зарплатой от 50 тыс. до 80 тыс. рублей и двух поваров. Из Грузии ждут поваров, кулинаров, кондитеров с зарплатой 35—40 тыс. рублей. С Востока (из Индонезии и Таиланда) нужны массажисты и косметологи с доходом 25—40 тыс. рублей.

Миграция населения в Татарстане в январе — ноябре 2020 года



2019 г. 2020 г. человек на 10 000 населения человек на 10 000 населения Миграция — всего







число прибытий 84 118 235,7 79 253 222,0 число выбытий 80 288 225,0 75 142 210,5 миграционный прирост (+), снижение (-) 3 830 10,7 4 111 11,5 в том числе: внутриреспубликанская миграция







число прибытий 51 141 143,3 46 628 130,6 число выбытий 51 141 143,3 46 628 130,6 миграционный прирост (+), снижение (-) - - -

внешняя миграция







число прибытий 32 977 92,4 32 625 91,4 число выбытий 29 147 81,7 28 514 79,9 миграционный прирост (+), снижение (-) 3 830 10,7 4 111 11,5 в том числе: с другими территориями России







число прибытий 26 679 74,7 25 247 70,7 число выбытий 24 448 68,5 21 294 59,7 миграционный прирост (+), снижение (-) 2 231 6,2 3 953 11,0 международная миграция







число прибытий 6 298 17,7 7 378 20,7 число выбытий 4 699 13,2 7 220 20,2 миграционный прирост (+), снижение (-) 1 599 4,5 158 0,5 в том числе миграция: с государствами — участниками СНГ







число прибытий 5 920 16,6 6 900 19,3 число выбытий 4 285 12,0 6 695 18,7 миграционный прирост (+), снижение (-) 1 635 4,6 205 0,6 с другими зарубежными государствами







число прибытий 378 1,1 478 1,4 число выбытий 414 1,2 525 1,5 миграционный прирост (+), снижение ( -) -36 -0,1 -47 -0,1

«Может, к лету — осени свободнее вздохнет бизнес»



Все мы помним, как в апреле опустели улицы в Татарстане, и трафик в международном аэропорту Казани сократился. Однако официальная статистика Татарстанстата удивляет повышением международного миграционного трафика в январе — ноябре 2020-го — очевидно, как только в мае — июне ограничения были сняты, в оставшееся «окно» устремились все, кому надо было улететь или прилететь, и апрельский «пробел» был восполнен.

Число международных прибытий — 7 378 человек, что выше аналогичного периода 2019 года на 17,1%. Причем уехать в 2020 из республики смогли примерно столько же (7 220 человек или +53,6% к прошлому году). Миграционный прирост составил 158 человек.

Стоит отметить, что львиная доля миграции пришлась на страны-участники СНГ. Прибыли 6 900 человек, уехали же — 6 695.

— На уровне Российской Федерации сейчас разрабатываются документы, чтобы привести ситуацию с передвижением иностранцев в нормативно-правовое поле. Президент России дал поручение правительству упростить порядок въезда трудовых мигрантов. Возможно к весне нормативно-правовая документация будет подготовлена и, соответственно, на основе этих документов может быть к лету — осени свободнее вздохнет наш бизнес, — считает Азат Аюпов.

Руководитель GMC Consulting Галина Маштакова напоминает, что в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ достаточно большая часть мигрантов, даже для которых у республики были квоты, не смогла вернуться в Россию и продолжить работу:



— Поэтому трудовая миграция (внешняя) была снижена. Притока рабочих мигрантов со стран ближнего зарубежья мы получили гораздо меньше, чем это было в предыдущие периоды. Если говорить про наш отток по трудовой миграции для работы в других странах, здесь тоже было много ограничений, отток тоже уменьшился. Да, было утверждено квот меньше, но это слабо повлияет на коренное население. Коренное население как предпочитало работать на более квалифицированных работах и должностях и с большим уровнем оплаты труда, так, в принципе, их потребность не меняется. У нас просто ниша низкоквалифицированных позиций и тех работ, которые выполняются на низком уровне оплаты труда, останутся открытыми, что мы и видим на сегодня на производстве и во всех сферах, где привлекались трудовые мигранты: машиностроение, автомобилестроение, производство и переработка в АПК.

По ее словам, лишь небольшая часть иностранцев приезжают, как высококвалифицированные работники, или занимают руководящие позиции. «Это связано с инвестиционными проектами, которые реализуются у нас в республике. Если у нас зашли иностранные инвесторы, они предпочитают привозить своих подготовленных специалистов. Здесь особых сложностей не возникает, а вот основная масса по квотам у нас все-таки — рабочие и разнорабочие» — отметила Маштакова.

— Сейчас однозначно бизнес активизировался. Те, кто уже работал в 2020 году, просели и теперь пытаются наверстать упущенные возможности. Это практически во всех отраслях экономики. Только еще услуги слабо восстанавливаются. К тому же у нас планировался заход новых инвестиционных проектов, запуск новых производств. И как раз под них и нужно нам будет достаточно большое количество мигрантов. Будут привлекать не только наше коренное население, но и мигрантов. Может ли быть механизм квотирования инструментом для удешевления белой зарплаты? Нет, не может. Есть уже установленные фонды оплаты труда на предприятиях, дешевле это не станет. Работодатели не будут готовы поднимать уровень зарплаты для разнорабочих. Механизм квотирования может быть регулятором «серого» рынка труда, в том числе на котором трудятся у нас мигранты из стран ближнего зарубежья. И тогда это хороший инструмент для организованной миграции, — считает собеседница издания.

В свою очередь директор Центра трудовых исследования ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон также отметил влияние пандемии на миграционные потоки: «Выровняется ли миграция в 2021 году, ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что будет с ковидом». По его словам, по квотам из-за рубежа в Россию могут привлекать как профессоров в университеты, так и менеджеров в международные компании.

— Инструментом ухода в «серую» зарплату механизм квотирования быть не может. Сокращение квот в этом году по всей России может быть связано с несколькими обстоятельствами. Возможно, они были завышены и не выбирались и их решили срезать под конкретное число. А возможно, пришло меньше заявок, — полагает Гимпельсон.