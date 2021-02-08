Порядок въезда трудовых мигрантов в Россию могут упростить уже к весне
Согласно поручению президента, нормативно-правовую документацию должны подготовить до конца февраля
На 3 тысячи меньше трудовых мигрантов ждут в этом году в России в соответствии с указанием правительства приглашать только тех специалистов, без которых отечественные работодатели никак не могут обойтись. В Татарстане, напротив, как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», число приглашенных иностранных работников, аж в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Однако это лишь на первый взгляд — резкий рост произошел на фоне не менее резкого спада по количеству квот на 2020 год, так что сейчас республика не выбивается из общего тренда по стране, а лишь выравнивает цифры до среднестатистических значений. Кого же ждут в Татарстане на работу в этом году?
В четыре раза больше трудовых мигрантов
Как бы парадоксально это не звучало, но в условиях пандемии коронавируса и тотального ограничения международного пассажиропотока, компаниям Татарстана в 2021 году потребовалось в четыре раза больше иностранных работников, чем годом ранее. Причем планы на привлечение трудовых мигрантов строились именно в 2020-м и 2019-м. Так, в 2021 году в республике ждут 2 098 иностранных работников, а годом ранее планы были всего на 446 мигрантов.
Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что резкий спрос на иностранную рабочую силу в Татарстане в 2021 году вырос после сильного спада годом ранее, так что сейчас республика скорее выравнивает показатели до привычных, в частности были времена (квоты на 2019 год), когда запрос на импорт трудовой силы был еще выше.
— Квоты — так называемые «хотелки», но это не значит, что они все приедут. Да, заявлялись, по сравнению с прошлым годом есть рост, но как показывает практика, квоты у нас процентов на 50 процентов в лучшем случае выбираются. А основная тенденция — процентов 40. По квотам приглашают тех, у кого есть особые спецификации, интересные профессии. В период пандемии — высококвалифицированные специалисты, — добавил Аюпов.
При этом, ежемесячный фонд оплаты труда для них вырос более, чем в семь раз. А средняя предлагаемая зарплата в новом году выросла на 8,3%. Если же из расчета средней зарплаты 2020-го года исключить приглашаемых спортсменов-легионеров, которые традиционно получают больше обычных работников, то рост мотивации иностранным сотрудникам составил 15,7%.
|№ п/п
|Наименование работодателя, заказчика работ (услуг)
|Наменование профессии (специальности, должности), по которой планируется привлечение иностранных работников
|Численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел.
|Общая численность иностранных работников, планируемых к привлечению по данной профессии (специальности, должности), чел.
|Страна происхождения (государство гражданской принадлежности),
из которой планируется привлечение иностранных работников
|размер оплаты труда, руб.
|ФОТ, руб.
|Адрес (место нахождения) работодателя, заказчика работ (услуг)
|1
|2
|6
|8
|11
|3
|1
|ИП Сунь Цен Фу
|Повар
|2
|2
|КИТАЙ
|30 000
|60 000
|420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Батыева, д. 11, кв. 270
|2
|ОО(о) РКПОО Альянс Франсез - Казань РТ
|Консультант
|1
|1
|ФРАНЦИЯ
|35 000
|35 000
|420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 1
|3
|ООО Атриум
|Пекарь
|1
|1
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|30 000
|30 000
|420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.1, пом.57
|4
|ООО ВАЙ
|Шеф-повар
|1
|1
|ГРУЗИЯ
|35 000
|35 000
|420111, Татарстан, Казань, Московская, 35
|5
|ООО ГЕМОНТ
|Арматурщик
|150
|1000
|ТУРЦИЯ
|70 000
|10 500 000
|423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д.30 , корп.17, помещение 1
|Бетонщик
|150
|70 000
|10 500 000
|Газосварщик
|200
|78 645
|15 729 000
|Монтажник
|200
|81 925
|16 385 000
|Монтажник технологических трубопроводов
|200
|90 000
|18 000 000
|Электросварщик ручной сварки
|100
|81 925
|8 192 500
|6
|ООО ГУРМАН+
|Повар
|1
|1
|ГРУЗИЯ
|40 000
|40 000
|422091, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Старые Зюри, ул. Казанская, д. 19
|7
|ООО Дарма
|Массажист
|3
|3
|ИНДОНЕЗИЯ
|25 000
|75 000
|420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 16
|8
|ООО Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри
|Инженер по качеству
|1
|1
|ТУРКМЕНИСТАН
|40 000
|40 000
|423602, Республика Татарстан, территория ОЭЗ "Алабуга", Елабужский район, ул. Ш-3, здание 3/3
|9
|ООО Китайская Национальная Химико-инженерная Строительная Компания номер 7
|Инженер
|16
|16
|КИТАЙ
|30 000
|480 000
|423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, Промзона
|10
|ООО Комплект-Сервис
|Старший Массажист
|4
|8
|ИНДОНЕЗИЯ
|25 000
|100 000
|420129, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д. 61
|4
|ТАИЛАНД
|25 000
|100 000
|11
|ООО МАРАНИ
|Повар
|1
|1
|ГРУЗИЯ
|40 000
|40 000
|422092, Республика Татарстан, Тюлячинский район. п. Узяк, ул. Хазиева, д.1Б
|12
|ООО Посольство красоты
|Косметик
|2
|2
|ТАИЛАНД
|34 000
|68 000
|420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д.26
|13
|ООО САМУИ
|Массажист
|1
|6
|ИНДОНЕЗИЯ
|40 000
|40 000
|420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гоголя, д. 10
|ООО САМУИ
|5
|ТАИЛАНД
|40 000
|200 000
|14
|ООО СтройПромСервис
|Монтажник
|2
|7
|ЧЕРНОГОРИЯ
|45 000
|90 000
|420047, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.62, кв.178
|Монтажник
|3
|СЕРБИЯ
|45 000
|135 000
|Плотник
|2
|ЧЕРНОГОРИЯ
|45 000
|90 000
|15
|ООО Хемингуэй
|Повар
|1
|1
|СЕРБИЯ
|40 000
|40 000
|420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана д. 36
|16
|ООО ХИНКАЛЬНАЯ КАЗАНЬ 1
|Кондитер
|2
|15
|ГРУЗИЯ
|35 000
|70 000
|420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 13А
|Кулинар мучных изделий
|5
|35 000
|175 000
|Повар
|5
|35 000
|175 000
|Менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании)
|1
|35 000
|35 000
|Шеф-повар
|1
|40 000
|40 000
|Ведущий Шеф-повар
|1
|38 000
|38 000
|17
|ООО Эмет
|Врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом
|3
|12
|КИТАЙ
|50 000
|150 000
|Республика Татарстан, Кировский, Казань, Залесная, 2
|Врач-специалист
|2
|80 000
|160 000
|Логопед
|3
|50 000
|150 000
|Массажист
|4
|50 000
|200 000
|18
|ОП Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети
|Арматурщик
|101
|1020
|ТУРЦИЯ
|33 000
|3 333 000
|Балмумджу Махаллеси, Зинджирликуйу Йолу, д.10, Бешикташ, г.Стамбул, Турция, 34349.
|Бригадир на участках основного производства
|30
|38 000
|1 140 000
|Газосварщик
|50
|33 000
|1 650 000
|Изолировщик на термоизоляции
|64
|33 000
|2 112 000
|Каменщик
|35
|33 000
|1 155 000
|Контролер сварочных работ
|25
|38 000
|950 000
|Контролер электромонтажных работ
|6
|33 000
|198 000
|Машинист автобетононасоса
|3
|33 000
|99 000
|Машинист крана автомобильного
|5
|33 000
|165 000
|Машинист крана (крановщик)
|5
|35 000
|175 000
|Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
|70
|33 000
|2 310 000
|Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
|25
|33 000
|825 000
|Монтажник технологических трубопроводов
|75
|33 000
|2 475 000
|Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
|31
|33 000
|1 023 000
|Плотник
|20
|33 000
|660 000
|Слесарь-электромонтажник
|50
|33 000
|1 650 000
|Электрогазосварщик
|80
|33 000
|2 640 000
|Электромонтажник по кабельным сетям
|30
|33 000
|990 000
|Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
|8
|33 000
|264 000
|Электромонтажник по распределительным устройствам
|20
|33 000
|660 000
|Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
|32
|33 000
|1 056 000
|Электрослесарь строительный
|50
|33 000
|1 650 000
|Администратор
|7
|30 000
|210 000
|Архитектор
|15
|48 000
|720 000
|Геодезист
|3
|38 000
|114 000
|Инженер
|60
|48 000
|2 880 000
|Инженер-механик
|8
|48 000
|384 000
|Инженер по надзору за строительством
|2
|55 000
|110 000
|Инженер по организации и нормированию труда
|4
|48 000
|192 000
|Инженер по охране труда
|15
|48 000
|720 000
|Инженер по транспорту
|4
|45 000
|180 000
|Инспектор по кадрам
|1
|33 000
|33 000
|Мастер строительных и монтажных работ
|2
|33 000
|66 000
|Менеджер (в строительстве)
|5
|38 000
|190 000
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|15
|38 000
|570 000
|Техник
|44
|38 000
|1 672 000
|Электрик участка
|20
|33 000
|660 000
Кто приглашает и кого ждут
Если внимательно изучить перечень профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, то 96% трудовых мигрантов приглашают из Турции — их зовут работать на наши стройки.
Почти половину трудовых мигрантов в Татарстане (в 2021 году) привлекает турецкая компания «ОП Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» (1 020 сотрудников). Годом ранее, строительная компания ждала 300 человек. Требуются в первую очередь рабочие профессии: арматурщик, каменщик, газосварщик, машинист автобетононасоса, машинист крана автомобильного, машинист крана (крановщик) и другие. Средневзвешенная зарплата по этим вакансиям 35 177 рублей.
Примерно столько же работников (1 000 человек) квотирует себе из той же Турецкой Республики ООО «Гемонт», но с зарплатой уже в два раза выше — 79 306 рублей.
Из Китая зовут медицинских работников с зарплатой от 50 тыс. до 80 тыс. рублей и двух поваров. Из Грузии ждут поваров, кулинаров, кондитеров с зарплатой 35—40 тыс. рублей. С Востока (из Индонезии и Таиланда) нужны массажисты и косметологи с доходом 25—40 тыс. рублей.
|2019 г.
|2020 г.
|человек
|на 10 000 населения
|человек
|на 10 000 населения
|Миграция — всего
|число прибытий
|84 118
|235,7
|79 253
|222,0
|число выбытий
|80 288
|225,0
|75 142
|210,5
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|3 830
|10,7
|4 111
|11,5
|в том числе: внутриреспубликанская миграция
|число прибытий
|51 141
|143,3
|46 628
|130,6
|число выбытий
|51 141
|143,3
|46 628
|130,6
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|-
|-
|-
|внешняя миграция
|число прибытий
|32 977
|92,4
|32 625
|91,4
|число выбытий
|29 147
|81,7
|28 514
|79,9
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|3 830
|10,7
|4 111
|11,5
|в том числе: с другими территориями России
|число прибытий
|26 679
|74,7
|25 247
|70,7
|число выбытий
|24 448
|68,5
|21 294
|59,7
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|2 231
|6,2
|3 953
|11,0
|международная миграция
|число прибытий
|6 298
|17,7
|7 378
|20,7
|число выбытий
|4 699
|13,2
|7 220
|20,2
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|1 599
|4,5
|158
|0,5
|в том числе миграция: с государствами — участниками СНГ
|число прибытий
|5 920
|16,6
|6 900
|19,3
|число выбытий
|4 285
|12,0
|6 695
|18,7
|миграционный прирост (+), снижение (-)
|1 635
|4,6
|205
|0,6
|с другими зарубежными государствами
|число прибытий
|378
|1,1
|478
|1,4
|число выбытий
|414
|1,2
|525
|1,5
|миграционный прирост (+), снижение ( -)
|-36
|-0,1
|-47
|-0,1
«Может, к лету — осени свободнее вздохнет бизнес»
Все мы помним, как в апреле опустели улицы в Татарстане, и трафик в международном аэропорту Казани сократился. Однако официальная статистика Татарстанстата удивляет повышением международного миграционного трафика в январе — ноябре 2020-го — очевидно, как только в мае — июне ограничения были сняты, в оставшееся «окно» устремились все, кому надо было улететь или прилететь, и апрельский «пробел» был восполнен.
Число международных прибытий — 7 378 человек, что выше аналогичного периода 2019 года на 17,1%. Причем уехать в 2020 из республики смогли примерно столько же (7 220 человек или +53,6% к прошлому году). Миграционный прирост составил 158 человек.
Стоит отметить, что львиная доля миграции пришлась на страны-участники СНГ. Прибыли 6 900 человек, уехали же — 6 695.
— На уровне Российской Федерации сейчас разрабатываются документы, чтобы привести ситуацию с передвижением иностранцев в нормативно-правовое поле. Президент России дал поручение правительству упростить порядок въезда трудовых мигрантов. Возможно к весне нормативно-правовая документация будет подготовлена и, соответственно, на основе этих документов может быть к лету — осени свободнее вздохнет наш бизнес, — считает Азат Аюпов.
Руководитель GMC Consulting Галина Маштакова напоминает, что в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ достаточно большая часть мигрантов, даже для которых у республики были квоты, не смогла вернуться в Россию и продолжить работу:
По ее словам, лишь небольшая часть иностранцев приезжают, как высококвалифицированные работники, или занимают руководящие позиции. «Это связано с инвестиционными проектами, которые реализуются у нас в республике. Если у нас зашли иностранные инвесторы, они предпочитают привозить своих подготовленных специалистов. Здесь особых сложностей не возникает, а вот основная масса по квотам у нас все-таки — рабочие и разнорабочие» — отметила Маштакова.
— Сейчас однозначно бизнес активизировался. Те, кто уже работал в 2020 году, просели и теперь пытаются наверстать упущенные возможности. Это практически во всех отраслях экономики. Только еще услуги слабо восстанавливаются. К тому же у нас планировался заход новых инвестиционных проектов, запуск новых производств. И как раз под них и нужно нам будет достаточно большое количество мигрантов. Будут привлекать не только наше коренное население, но и мигрантов. Может ли быть механизм квотирования инструментом для удешевления белой зарплаты? Нет, не может. Есть уже установленные фонды оплаты труда на предприятиях, дешевле это не станет. Работодатели не будут готовы поднимать уровень зарплаты для разнорабочих. Механизм квотирования может быть регулятором «серого» рынка труда, в том числе на котором трудятся у нас мигранты из стран ближнего зарубежья. И тогда это хороший инструмент для организованной миграции, — считает собеседница издания.
В свою очередь директор Центра трудовых исследования ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон также отметил влияние пандемии на миграционные потоки: «Выровняется ли миграция в 2021 году, ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что будет с ковидом». По его словам, по квотам из-за рубежа в Россию могут привлекать как профессоров в университеты, так и менеджеров в международные компании.
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