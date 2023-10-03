В Татарстане насчитывается 208 долгожителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане по состоянию на 25 сентября 2023 года насчитывается 208 долгожителей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на брифинге в Кабмине.

Большая часть долгожителей — 187 — женщины. Мужчин среди этой категории всего 21.

Самый возрастной мужчина проживает в Пестречинском районе Татарстана. В этом году ему исполнилось 103 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Самая возрастная женщина в Татарстане проживает в Заинске. Она родилась в 1915 году, ей 108 лет.

— Я напомню, что мы когда впервые начинали эту градацию в 2018 году, у нас было тогда 174 долгожителя, — заявила Эльмира Зарипова.

Напомним, в конце сентября заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова рассказывала, что 55 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет. Среди них 51 женщина и четыре мужчины.



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Татьяна Демина