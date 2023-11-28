В Татарстане работой обеспечена почти треть инвалидов трудоспособного возраста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане трудоустроены 30,73% инвалидов трудоспособного возраста от общего числа их числа в регионе. Об этом на брифинге в кабмине сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— 107,5 тысячи людей среди инвалидов — это люди трудоспособного возраста и каждый третий из них сегодня работает. Достаточно высокий показатель. В среднем по Российской Федерации [работают] 26% из числа трудоспособных инвалидов, в Татарстане — более 30%, — рассказала она.

За январь — октябрь 2023 года в органы службы занятости населения Татарстана обратились 1,66 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 1,31 тысячи из них нашли работу.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане на сегодняшний день проживает более 274,5 тысячи инвалидов. На них приходится 6,9% населения региона.

В начале следующего месяца в Татарстане пройдет декада инвалидов. Она продлится с 1 по 10 декабря.



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Татьяна Демина