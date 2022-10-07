Средняя зарплата в строительной отрасли Татарстана составляет 47,9 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане средняя зарплата работников, занятых в строительной сфере, составляет 47,9 тысячи рублей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на форуме «100% Татарстан».

— У нас сегодня средняя заработная плата — 49,9 тысячи рублей. И кроме того, что мы входим в лидеры ПФО, отрасль строительства не так сильно отстает от этой средней заработной платы и составляет 47,9 тысячи рублей. То есть это действительно хорошо оплачиваемые специалисты, и поэтому здесь работают бригады не только организаций строительных внутри республики, но мы видим на рынке также очень много бригад из соседних регионов, в том числе Приволжского федерального округа. И это связано, безусловно, с оплатой труда, — сообщила она.

Фото: скриншот трансляции

По словам Эльмиры Зариповой, строительная отрасль в последние годы «подтянулась» в плане оплаты труда. Она напомнила, что несколько лет назад был достаточно большой серый рынок, но на сегодняшний день как работодатели, так и работники заинтересованы в белой зарплате.

— То есть уходят от серых схем, от серых выплат, поскольку для работников, мы знаем, это влияет и на больничный, не дай бог, какой-то случай страховой, связанный с несчастным случаем. Все эти социальные гарантии, а у женщин это еще беременность, роды, то есть это все тоже связано с уровнем оплаты труда, — напомнила глава Минтруда Татарстана.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.

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Татьяна Демина