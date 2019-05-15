В Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей

Ежегодно в Татарстане на поддержку семей с детьми направляется более 8 млрд рублей. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила в Госсовете, где прошли общественные слушания по поддержке семей в рамках национальных проектов.



Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в РТ получают более 9 тыс. семей. При рождении ребенка женщинам, проживающим в сельской местности, полагается единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей, этой мерой поддержки уже воспользовались 759 женщин в возрасте до 25 лет. Выплату при рождении третьего ребенка в размере 100 тыс. рублей получили 154 молодых мамы в возрасте до 29 лет, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Всего в Татарстане проживают 34,8 тыс. многодетных семей, из них: 62% — в городах и 38% — в сельской местности.



Ранее депутаты Государственной думы подготовили законопроект «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации» об унификации мер поддержки таких семей.