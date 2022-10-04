В Татарстане проживает 157 долгожителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С каждым годом увеличивается численность долгожителей — тех, кто перешагнул 100-летний юбилей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Мы в 2017 году начали эту динамику вести. Если сегодня в Российской Федерации проживает более 37 тысяч человек-долгожителей, то в Республике Татарстан на сегодняшнюю дату 157 человек, — сказала она. Это 140 женщин и 17 мужчин.

Самый пожилой мужчина в Татарстане — житель Пестрецов, которому 102 года. Самая возрастная женщина проживает в Заинске, в этом году ей исполнилось 107 лет.

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Напомним, на конец сентября 2021 года в Татарстане насчитывалось 189 человек, которые отметили 100-летний юбилей. Самый взрослый мужчина — 104 года — на тот момент жил в Казани. Самой взрослой женщине было 108 лет.



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Татьяна Демина