«Трудовая биография» переходит в «цифру» — что это дает работникам и работодателям

С 1 января одним анахронизмом в жизни россиян станет меньше: на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные

Сегодня исполняется ровно 81 год с момента введения трудовых книжек в нашей стране. Примечательно, что через десять дней бумажные аналоги этих документов россиян станут историей: с 1 января 2020 года их перестанут оформлять при приеме на работу, а у тех, кто уже работает, появится электронный дубликат, так что «бумажную версию» можно будет забрать из отдела кадров в качестве сувенира. Об электронной версии «трудовой биографии», гарантиях трудовых прав работников и ошибках, от которых введение электронных трудовых книжек защитит работодателей, — в материале «Реального времени».

Книжка на память



Трудовая книжка — наследие советского прошлого: на основании документа, в который заносились все этапы трудовой биографии работника, поощрения и взыскания, начислялась пенсия. Потерять трудовую книжку означало обречь себя на мучительное собирание документов, подтверждающих трудовой стаж. Сегодня пенсия начисляется на основании данных об уплате работодателем за работника страховых взносов в Пенсионный фонд, и эта информация хранится в ПФР в электронном виде. Стаж, по сути, стал не столько трудовым, сколько страховым, а трудовая книжка в бумажном виде потихоньку превращается в анахронизм.

Как сообщили «Реальному времени» в Отделении ПФР по РТ, с будущего года сведения о периодах работы тех, кто впервые устраивается на работу, будут храниться только в электронном виде, без оформления бумажной трудовой книжки. Те, у кого она есть, могут написать заявление работодателю, на основании которого бумажную трудовую книжку будут вести одновременно с электронной. «Если работник не подаст (не успеет подать) такое заявление до 31 декабря 2020 года, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге», — заверили «Реальное время» в пресс-службе ведомства.

В электронном виде вся информация будет доступна в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги РФ». Фото Сергея Григоренко (vpravda.ru)

А что взамен?

В пресс-службе республиканского Минтрудсоцзащиты корреспондента «Реального времени» поправили: термин «электронная трудовая книжка» — скорее разговорный, чем официальный. С официальной точки зрения — в электронном виде работодатель подает, а ПФР аккумулирует сведения о трудовой деятельности.

При этом в ПФР от работодателя вместе с другой стандартной отчетностью теперь будет поступать практически весь перечень сведений, которые содержатся в бумажной трудовой книжке: место и период работы, должность, квалификация, даты приема и увольнения, основания увольнения.

Сведения о трудовой деятельности работодатели в 2020 году будут обязаны представлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а начиная с 1 января 2021 года — не позднее одного рабочего дня с даты приема сотрудника на работу или его увольнения. За нарушение сроков представления сведений либо представление неполных или недостоверных сведений установлена административная ответственность.

Работник же вправе получить у работодателя все эти сведения в распечатанном и заверенном виде, но только за период работы у этого работодателя. Получить информацию в полном объеме за все периоды работы у всех работодателей в заверенном виде будет можно в МФЦ или органах ПФР. А в электронном виде вся информация будет доступна в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги РФ» (при условии, что работник зарегистрирован в ЕСИА).

А на каверзный вопрос, где гарантии, что данные, имеющиеся только в электронном виде, не исчезнут или не будут подделаны в один непрекрасный день в результате взлома базы данных, в пресс-службе ПФР ответили: «Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных».

«Это позволит избежать множества ошибок»

— Я приветствую появление электронных трудовых книжек, — говорит Галина Маштакова, руководитель GMC Consulting, член Совета по вопросам кадровой политики при президенте РТ. — Это позволит нам избежать множества ошибок, которые допускают в том числе и кадровики. У нас будут теперь более жестко спрашивать за соответствие профессиональным стандартам, есть описание должностей, и должность, записанная в трудовой книжке, должна полностью соответствовать справочнику. Если идет несоответствие, человек при выходе на пенсию не сможет получать выплаты за этот стаж.

Маштакова подчеркнула еще один важный момент: при утере трудовой книжки, пробелах в записях в ней, при утере бумажного документа информация теперь будет сохраняться в цифровом виде. И тогда гарантирована правильность пенсионных начислений для работника.



— А работодателю это позволит избежать ошибок и разной трактовки записей при передаче сведений в ПФР, потому что единая электронная система просто не примет неправильную запись, а любая ошибка кадровика будет сразу видна.

Исправить изначально неверную информацию тоже станет намного проще: утрясать сведения будут между собой работодатель и ПФР, а работник об этом даже может не знать и тем более не беспокоиться. Единственное, о чем имеет смысл позаботиться работнику, — время от времени проверять сведения о своей трудовой деятельности в личном кабинете, и если возникнут претензии к их содержанию — обратиться к работодателю, в ПФР или трудовую инспекцию.