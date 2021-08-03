Эльмира Зарипова: «За каждым погибшим работником семья и дети, которые потеряли кормильца»

За шесть месяцев 2021 года Минтрудсоцзащиты в Татарстане провело 735 проверок, в ходе которых выдано 233 предписания

В этом году в России утратили силу 113 правил по охране труда, еще 40 были модернизированы. Но грядут новые масштабные изменения в Трудовом кодексе, и перед профильным министерством в Татарстане поставлена задача помочь предприятиям республики быстрее освоить все тонкости перехода к риск-ориентированному менеджменту в области охраны труда. Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства рассказала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Хорошие показатели — не повод расслабляться



По уровню травматизма на производстве за 2020 год Татарстан имеет один из лучших показателей — 0,7 в расчете на 1000 работающих, и занимает 3-е место в рейтинге субъектов после Пензенской области (1-е место) и Чувашской Республики (2-е место). Этот показатель на 32% ниже среднероссийского, который составляет 1,03 пострадавших на 1000 работающих, сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. При этом на 15% снизился показатель травматизма со смертельным исходом. Однако министр подчеркивает, что расслабляться не стоит:

— Повод для того, чтобы серьезно, предметно поговорить с работодателями и проанализировать причины тех случаев, которые привели к смертельным исходам. Мы понимаем, что за каждым погибшим работником стоит семья, что, к сожалению, это дети, которые потеряли кормильца. Чтобы таких ситуаций не происходило, республика в лице работодателей, профсоюзных органов, муниципальных образований серьезно работает над этим вопросом.

Чаще всего, в 30% несчастных случаев на производстве в республике, причиной оказывается падение с высоты. 17% приходится на дорожно-транспортные происшествия. Эльмира Зарипова отмечает снижение травматизма от воздействия движущихся, разлетающихся предметов, некорректной эксплуатации оборудования, воздействия огня и дыма.

В 30% несчастных случаев на производстве в республике причиной оказывается падение с высоты. Фото: realnoevremya.ru

Самыми травмоопасными по статистике остаются обрабатывающие производства, сферы строительства и добычи полезных ископаемых. Большим успехом министр труда называет снижение на 80% травматизма в отраслях сельского хозяйства и транспорта.

Часто фатальными оказываются халатность и невнимательность. Эльмира Зарипова особо выделяет несчастный случай, произошедший в промзоне Нижнекамска, где погиб 35-летний рабочий. Молодой отец упал с высоты, несмотря на наличие страховочного пояса, однако выяснилось, что стропы не были закреплены. «Вот пример некорректного использования средств индивидуальной защиты, когда они просто существуют для галочки», — посетовала министр.

Чтобы сократить количество несчастных случаев, Министерство труда регулярно проверяет предприятия. За шесть месяцев 2021 года проведено 735 проверок, в ходе которых выдано 233 предписания и расследовано 129 несчастных случаев. За несоблюдение правил усиливается не только административная ответственность. По фактам нарушений в сфере охраны труда и производственного травматизма за указанный период возбуждено 83 уголовных дела, по рассмотрении которых судами вынесено пять обвинительных приговоров.

— Соблюдение требований и правил техники безопасности находится на особом контроле президента Татарстана, на субботних совещаниях, которые проводятся с работодателями в строительной отрасли, ставится вопрос о соблюдении правил безопасности на строительных площадках, — подчеркнула Зарипова.



Министр также отметила, что в этом году проверки проводятся не только по фактам серьезных нарушений, но и превентивно, вне зависимости от того, происходили несчастные случаи или нет.

Чтобы сократить количество несчастных случаев, Министерство труда регулярно проверяет предприятия. Фото: realnoevremya.ru

Избыточную нагрузку — на «гильотину»

Чтобы снизить избыточную нагрузку на бизнес, ускорить развитие экономики, в январе 2019 года была запущена масштабная реформа законодательства, так называемая «регуляторная гильотина».

Задача «гильотины» — создать в сферах регулирования новую систему понятных и четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную административную нагрузку на предпринимателей, снизить риски причинения вреда охраняемым ценностям.

В течение двух лет более 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, были либо пересмотрены, либо отменены. С 1 января 2021 года утратили силу 113 правил по охране труда, одновременно вступили в силу 40 новых правил. Министр труда обращает внимание, что вместе с этим правила не стали менее строгими.

Минтруд России значительно переработал, актуализировал и упростил объемные правила, превратив их в инструкции, которые каждый работодатель сможет адаптировать в соответствии со спецификой своего производства.

В течение двух лет более 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, были либо пересмотрены, либо отменены. Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана активно участвовало в обсуждении законопроекта. Было поддержано предложение о сохранении среднего заработка по месту работы во время прохождения не только медицинских осмотров, но и психиатрического освидетельствования. Также Министерство разработало предложения по порядку проведения государственной экспертизы условий труда и процессу обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ.

К предстоящим изменениям нужно готовиться уже сейчас, уверяет Эльмира Зарипова. Каждому работодателю необходимо принять порядка 20 подзаконных локальных нормативных актов, которые касаются его конкретного предприятия. Помощь работодателям в адаптации к новым правилам готовы оказать специалисты Минтруда.



Работодатель должен вести оценку риска

Новый риск-ориентированный подход предполагает оценку работодателем опасных факторов на каждом конкретном месте. От специалистов по охране труда на предприятиях потребуется не только описать, но и подобрать оптимальные решения по минимизации рисков. Вводится новое понятие — управление профессиональными рисками.

Минимизировать риски предлагается с помощью средств индивидуальной защиты. Изменится и система их выдачи. Ранее существовал перечень профессий, которым требовался определенный набор СИЗ, а тем работникам, профессии которых в перечень не входили, никакие средства не выдавались. С внедрением риск-ориентированного подхода выдача средств индивидуальной защиты осуществляется с учетом рисков, присутствующих на каждом конкретном месте.

Эльмира Зарипова отмечает, что от работодателей будут требовать ответственного отношения к новой системе: «Работать не так, что один раз описал, сложил, и все, сидим ждем, когда придет проверка. Нет, безусловно, нет». По словам министра, ситуацию нужно будет постоянно контролировать и по необходимости корректировать.

Минимизировать риски предлагается с помощью средств индивидуальной защиты. Изменится и система их выдачи. Фото: realnoevremya.ru

Новые правила вводят понятие производственной микротравмы. Микроповреждения в соответствии с новой редакцией должны анализироваться работодателем. Работник вправе обратиться к работодателю, чтобы зафиксировать микротравму. Все эти случаи, безусловно, должны фиксироваться, обращает внимание Эльмира Зарипова, работодателям важно быть достаточно внимательными и аккуратно отслеживать все те ситуации, которые могут нанести вред работнику. Все это должно быть отражено в локальных актах.

В целях контроля за безопасностью работ и за соблюдением техники безопасности работодателю предоставляется право вести аудиовидеофиксацию на рабочих местах. По мнению министра труда Татарстана, такое нововведение поможет в случае возникновения спорных ситуаций.

Уходят в прошлое устные инструктажи и журналы по технике безопасности. Всю необходимую информацию об условиях труда, рисках, необходимых средствах индивидуальной защиты, видеонаблюдении на рабочем месте по новым правилам необходимо включать непосредственно в трудовой договор.

140 тысяч для безработных

Говоря о существующих возможностях для жителей Татарстана, Эльмира Зарипова отметила, что каждый безработный гражданин может получить 140 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. При этом ему необходимо составить бизнес-план и представить его на оценку в службу занятости района. Если план получает подтверждение, то безработный гражданин получает более 140 тысяч рублей поддержки с дальнейшей обязанностью развивать этот бизнес в течение года. Если деньги были взяты не в целях развития бизнеса, а под прикрытием, то к делу подключатся правоохранительные органы.

Говоря о существующих возможностях для жителей Татарстана, Эльмира Зарипова отметила, что каждый безработный гражданин может получить 140 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. Фото: tatarstan.ru

Позитивных историй, когда безработные воспользовались этой программой, уже более сотни, сообщает министр. Она также отмечает, что подобные меры поддержки бизнеса существуют во многих регионах, если же появится централизованная федеральная программа, то Татарстан будет готов к ней присоединиться.