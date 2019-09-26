Доступная среда: где инвалиду в Татарстане дают работу?
Обзор предприятий Татарстана с квотами для людей с ограниченными возможностями
Поиск работы для человека с ограниченными возможностями — дело нелегкое. По данным Минтруда Татарстана, в регионе трудоустроено меньше трети всех проживающих в нем инвалидов. «Реальное время» проанализировало список компаний, для которых установлены квоты — там у людей с ограниченными возможностями должны быть преимущества при приеме на работу. Одни предприятия с лихвой справляются с возложенной на них «нагрузкой», другие — явно не добирают.
Штат не меньше 30 человек и отсутствие вредного производства
«Реальное время» выяснило, где работают инвалиды Татарстана и в каких компаниях их ждут в качестве потенциальных сотрудников. Мы изучили список предприятий, для которых Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ установлена квота для приема на работу инвалидов. Всего в этом списке чуть меньше 500 компаний, квота по приему инвалидов для них — около 1 000 человек.
Отметим, что помимо квоты существует также процедура резервирования рабочих мест для трудоустройства граждан. Однако в рамках резервирования рабочие места предоставляются не только для инвалидов, но и для обширной категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Таковыми, в соответствии с законодательством, являются, например, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, граждане предпенсионного возраста. Кроме того, в эту категорию входят беженцы и вынужденные переселенцы, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, подвергшиеся воздействию радиации в силу аварий и катастроф, люди в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также другие категории.
Число вакансий для инвалидов растет, а трудоустроена треть из них
Реальное количество работающих инвалидов, конечно, больше квоты. Обеспечение занятости инвалидов и особо нуждающихся в соцзащите может осуществляться путем их трудоустройства как напрямую работодателем, так и по направлениям органов службы занятости. По состоянию на 1 августа 2019 года, по информации пресс-службы Минтрудсоцзащиты, в органы службы занятости обратились за содействием в трудоустройстве 2 186 инвалидов, трудоустроен 941 гражданин, на квотируемые рабочие места трудоустроены 346 инвалидов. А общее количество работающих инвалидов в республике составляет 30,8% (27,2 тыс. человек).
Если говорить о рынке в целом, а не только о компаниях, в отношении которых установлены квоты, то количество вакансий, маркированных как доступные для людей с инвалидностью, увеличивается. По словам Александры Севостьяновой, руководителя пресс-службы HeadHunter Поволжье, в первом полугодии 2018 года доступных для инвалидов предложений было 1,5% от общего числа вакансий в регионе, в 2019 году — уже 1,8%.
Школы Челнов — в лидерах по трудоустройству инвалидов, а школы Казани обходятся без них
Возвращаясь к теме с квотированием рабочих мест для инвалидов — для предприятий с численностью в 35—100 человек квота по региону в 2019 году установлена в размере 361 человек. При этом общая среднесписочная численность персонала компаний, для которых установлена эта квота, составляет 16,1 тысячи человек. Реально работающих инвалидов в этих компаниях, правда, всего 60 человек — это 0,4% от среднесписочного персонала при установленной квоте в 2,2%. Так что свободных мест для них еще много: они имеют преимущество перед обычными кандидатами, но в целом прием производится на общих основаниях, то есть работодатель может отказать инвалиду, если он не подходит по основным критериям. Еще 583 человека, или 3,6% от всей численности персонала, — это особо нуждающиеся в соцзащите, на которых не распространяется квота.
Всего квота на прием инвалидов для компаний с численностью персонала от 35 до 100 человек установлена для 266 предприятий. В реальности же они работают лишь в 55 из них. Для каждой из компаний эта квота не превышает трех человек — однако ни в одной не работает больше двух человек с ограниченными возможностями. Причем по два таких человека работают лишь в пяти учреждениях.
Два из них — это челнинские школы №34 и 41. Также по два инвалида работают в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением, в Атнинском районном доме культуры и в сельскохозяйственном обществе с ограниченной ответственностью имени М. Джалиля, расположенном в Бугульминском районе. Общая численность персонала в каждом из этих предприятий — чуть меньше ста человек.
Самые «недобирающие» инвалидов компании расположены в основном в Казани. В трех местных учреждениях — школе №54 Авиастроительного района, ДРЭУ Кировского района, ЗАО «Агротехмашстройсервис» из того же района, а также в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная клубная система «Айшинская» Зеленодольского района квота составляет три человека, в реальности же на этих предприятиях не работает ни одного инвалида. Еще в 76 компаниях «недобор» составляет по два человека. При квоте два рабочих места на предприятиях не работает ни одного инвалида.
|
|Наименование организации
|Среднесписочная численность работников
|Установленная квота для приема на работу инвалидов
|Всего
|в том числе работающих граждан
|особо нуждающихся в социальной защите
|инвалидов
|Всего
|
|
|чел.
|чел.
|%
|чел.
|%
|чел.
|%
|Республика Татарстан итого
|
|16086
|583
|3,6
|60
|0,4
|361
|2,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N34 с углубленным изучением отдельных предметов"
|91
|2
|2,2
|2
|2,2
|1
|1,1
|Бугульминский
|Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью им. М. Джалиля
|91
|5
|5,5
|2
|2,2
|1
|1,1
|Атнинский
|МБУ "Атнинский РДК"
|96
|0
|0
|2
|2,1
|1
|1
|Зеленодольский
|Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа
|97
|18
|18,6
|2
|2,1
|1
|1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41"
|99
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|Приволжский район
|ООО "Оптовый центр"
|88
|1
|1,1
|1
|1,1
|2
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 с углубленным изучением отдельных предметов"
|95
|1
|1,1
|1
|1,1
|2
|2,1
|Атнинский
|ООО Агрофирма "УНЫШ"
|90
|0
|0
|1
|1,1
|2
|2,2
|Заинский
|МБУ ДО ДЮСШ "Зай" ЗМР РТ
|92
|
|0
|1
|1,1
|2
|2,2
|Сармановский
|УПФС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" ОСП Заинский почтамт (Сармановский район)
|95
|3
|3,2
|1
|1,1
|2
|2,1
|Вахитовский район
|ГБУ N Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето"
|97
|3
|3,1
|1
|1
|2
|2,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детская школа искусств N7"
|96
|1
|1
|1
|1
|2
|2,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45 с углубленным изучением отдельных предметов"
|97
|1
|1
|1
|1
|2
|2,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша"
|60
|1
|1,7
|1
|1,7
|1
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "ПКФ "Жилкомсервис"
|60
|1
|1,7
|1
|1,7
|1
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 18 "Солнышко"
|60
|1
|1,7
|1
|1,7
|1
|1,7
|Тетюшский
|МБУ "Тетюшская межпоселенческая библиотека "ТМР РТ
|60
|6
|10
|1
|1,7
|1
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N73 "Огонек"
|61
|1
|1,6
|1
|1,6
|1
|1,6
|Азнакаевский
|ООО "Азнакай сэте"
|62
|0
|0
|1
|1,6
|1
|1,6
|Зеленодольский
|МБОУ "Гимназия N 3 ЗМР РТ"
|61
|8
|13,1
|1
|1,6
|1
|1,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 38 "Аленький цветочек"
|65
|1
|1,5
|1
|1,5
|1
|1,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N12 "Гусельки"
|65
|1
|1,5
|1
|1,5
|1
|1,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N99 "Дулкын"
|67
|1
|1,5
|1
|1,5
|1
|1,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Тракресурс"
|67
|1
|1,5
|1
|1,5
|1
|1,5
|Зеленодольский
|ООО "УК Старт-3"
|68
|2
|2,9
|1
|1,5
|1
|1,5
|Тюлячинский
|ООО "Хитон-пласт2"
|66
|0
|0
|1
|1,5
|1
|1,5
|Вахитовский район
|МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа N80"
|69
|0
|0
|1
|1,4
|1
|1,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников N95 "Балкыш"
|71
|1
|1,4
|1
|1,4
|1
|1,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ГБОУ "Набережночелнинская школа N88 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|70
|1
|1,4
|1
|1,4
|1
|1,4
|Алексеевский
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N2 с углубленным изучением отдельных предметов" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|71
|2
|2,8
|1
|1,4
|1
|1,4
|Высокогорский
|ООО "Сельхозснаб Киндери"
|69
|0
|0
|1
|1,4
|1
|1,4
|Зеленодольский
|МБОУ "СОШ N11 ЗМР РТ"
|72
|11
|15,3
|1
|1,4
|1
|1,4
|Тетюшский
|Тетюшский РЭС Буинской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
|71
|9
|12,7
|1
|1,4
|1
|1,4
|Чистопольский
|ОАО "Чистопольнефтепродукт"
|71
|9
|12,7
|1
|1,4
|1
|1,4
|Чистопольский
|ООО "Жилремсервис"
|72
|7
|9,7
|1
|1,4
|1
|1,4
|Чистопольский
|ООО ТД "Агат"
|71
|7
|9,9
|1
|1,4
|1
|1,4
|Авиастроительный район
|ГАОУ "Республиканский олимпиадный центр" МОиН РТ
|77
|4
|5,2
|1
|1,3
|1
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детская музыкальная школа N6 имени Салиха Сайдашева"
|75
|0
|0
|1
|1,3
|1
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №109 "Курай"
|78
|1
|1,3
|1
|1,3
|1
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N24 с углубленным изучением отдельных предметов"
|78
|1
|1,3
|1
|1,3
|1
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N27"
|77
|1
|1,3
|1
|1,3
|1
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МУП "Управляющая компания Автозаводский"
|75
|1
|1,3
|1
|1,3
|1
|1,3
|Альметьевский
|Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|79
|16
|20,3
|1
|1,3
|1
|1,3
|Высокогорский
|ООО "Асянь"
|76
|0
|0
|1
|1,3
|1
|1,3
|Елабужский
|МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N38 "Золотой ключик" ЕМР РТ
|77
|13
|16,9
|1
|1,3
|1
|1,3
|Лениногорский
|МБОУ "СОШ N2 города Лениногорска"
|79
|
|0
|1
|1,3
|1
|1,3
|Тюлячинский
|ООО "Фортекс"
|75
|0
|0
|1
|1,3
|1
|1,3
|Чистопольский
|МАДОУ "Детский сад N20"
|79
|11
|13,9
|1
|1,3
|1
|1,3
|Апастовский
|Апастовское ОСП Буинского МРП УФПС "Татарстан Почтасы" фил. ФГУП "Почта России"
|83
|0
|0
|1
|1,2
|1
|1,2
|Камскоустьинский
|ООО "Гипсовая компания"
|86
|10
|11,6
|1
|1,2
|1
|1,2
|Лаишевский
|МБОУ "Столбищенская СОШ имени А.П. Малышева"
|82
|0
|0
|1
|1,2
|1
|1,2
|Спасский
|Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования "Болгарская исламская академия"
|81
|0
|0
|1
|1,2
|1
|1,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ГАУК "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр"
|88
|1
|1,1
|1
|1,1
|1
|1,1
|Менделеевский
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"
|91
|13
|14,3
|1
|1,1
|1
|1,1
|Лениногорский
|ООО "Агропак Татарстан"
|91
|
|0
|1
|1,1
|
|2,2
|Зеленодольский
|МБУ "ЦКС Айшинская"
|96
|0
|0
|0
|0
|3
|3,1
|Московский район
|ООО "Региональная сеть предприятий питания" - Ресторан "Макдоналдс"
|60
|55
|91,7
|0
|0
|2
|3,3
|Московский район
|МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Смена" г. Казани
|74
|3
|4,1
|0
|0
|2
|2,7
|Московский район
|МБОУ "Татарская гимназия N2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском Федеральном университете"
|79
|0
|0
|0
|0
|2
|2,5
|Московский район
|МАОУ "Лицей-интернат N2" Московского района города Казани
|83
|0
|0
|0
|0
|2
|2,4
|Ново-Савиновский район
|ООО ЧОП "Скиф-К"
|79
|5
|6,3
|0
|0
|2
|2,5
|Ново-Савиновский район
|ООО УК "Уютный дом"
|81
|0
|0
|0
|0
|2
|2,5
|Приволжский район
|Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Татарский"
|78
|12
|15,4
|0
|0
|2
|1,2
|Приволжский район
|ООО "Премьер"
|77
|0
|0
|0
|0
|2
|1,2
|Советский район
|АО "Татэнергосбыт" - Казанское городское отделение
|86
|0
|0
|0
|0
|2
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N4"
|70
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад комбинированного вида" Березка"
|64
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ИП Постовалов Андрей Александрович
|71
|0
|0
|0
|0
|2
|2,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ЗАО "Холдинговая компания "Тулпар"
|72
|0
|0
|0
|0
|2
|2,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "СпецСтальКонструкции"
|60
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Строительные подъемные машины"
|61
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "СОШ N56"
|67
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Охранное предприятие "Агро-ЩИТ"
|63
|0
|0
|0
|0
|2
|3,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию воспитанников N112 "Мозаика"
|68
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Вилюй"
|67
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Дом детского творчества N15"
|74
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Гимназия N54"
|74
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N82 "Подсолнушек"
|60
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Кадетская школа N49"
|68
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Гимназия N 57"
|79
|0
|0
|0
|0
|2
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"
|64
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Челны"
|68
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Замелекесье"
|72
|0
|0
|0
|0
|2
|2,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Авторемстрой"
|63
|0
|0
|0
|0
|2
|3,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Радужный - 1"
|66
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Прибрежный -1"
|73
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Прибрежный -2"
|66
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53"
|77
|0
|0
|0
|0
|2
|2,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Новация +"
|75
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51"
|65
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Гимназия N 77"
|72
|0
|0
|0
|0
|2
|2,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N111 "Батыр"
|81
|0
|0
|0
|0
|2
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Логикам"
|75
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная N 46"
|68
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 9 "Алан"
|58
|0
|0
|0
|0
|2
|3,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детская музыкальная школа N5"
|60
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "СОШ N32 с углубленным изучением отдельных предметов"
|89
|0
|0
|0
|0
|2
|2,2
|Азнакаевский
|МКУ "Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района"
|67
|1
|1,5
|0
|0
|2
|3
|Алексеевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Мегаферма Лебяжье"
|61
|7
|11,5
|0
|0
|2
|3,3
|Алексеевский
|Цех обработки и перевозки почты Алексеевского района Обособленное структурное подразделение Чистопольский межрайонный почтамт Управление федеральное почтовой связи "Татарстан почтасы" - филиал Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
|77
|2
|2,6
|0
|0
|2
|2,6
|Алексеевский
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N1" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
|71
|6
|8,5
|0
|0
|2
|2,8
|Альметьевский
|Муниципальное унитарное предприятие "Управление ресурсами Альметьевского муниципального района"
|65
|4
|6,2
|0
|0
|2
|3,1
|Альметьевский
|Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский профессиональный колледж"
|68
|10
|14,7
|0
|0
|2
|2,9
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Регион-Восток"
|76
|13
|17,1
|0
|0
|2
|2,6
|Арский
|ООО "Центр-2"
|89
|0
|0
|0
|0
|2
|2,2
|Атнинский
|ГАУК РТ "Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая"
|61
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|Атнинский
|ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая"
|86
|0
|0
|0
|0
|2
|2,3
|Бавлинский
|ООО "Татнефть-Кабель"
|69
|16
|23,2
|0
|0
|2
|2,9
|Бугульминский
|Общество с ограниченной ответственностью "Жил сервис"
|69
|8
|11,6
|0
|0
|2
|2,9
|Буинский
|МБОО "Лицей N 2 города Буинска РТ"
|62
|0
|0
|0
|0
|2
|3,2
|Елабужский
|МБОУ "Средняя школа N 6" ЕМР РТ
|65
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|Зеленодольский
|МКУ "Финансово-экономическая служба Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района"
|97
|5
|5,2
|0
|0
|2
|2,1
|Кукморский
|ООО "Инженерные сети"
|67
|8
|11,9
|0
|0
|2
|3
|Лаишевский
|ГАУСО "КЦСОН "Золотая осень" МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе"
|72
|8
|11,1
|0
|0
|2
|2,8
|Лаишевский
|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Столбищенский детский сад "Сказка" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан
|60
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|Лаишевский
|ФЛ N 29 МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района хозяйственно-эксплуатационная служба
|61
|0
|0
|0
|0
|2
|3,3
|Мензелинский
|МУП "Чистый город"
|69
|0
|0
|0
|0
|2
|2,9
|Нижнекамский
|ООО "Камский завод промышленного оборудования"
|67
|2
|3
|0
|0
|2
|3
|Нижнекамский
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N7" НМР РТ
|65
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|Нижнекамский
|МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ
|73
|0
|0
|0
|0
|2
|2,7
|Нижнекамский
|ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум"
|85
|7
|8,2
|0
|0
|2
|2,4
|Нижнекамский
|МАДОУ "Детский сад N 93 "Эллюки" НМР РТ
|78
|11
|14,1
|0
|0
|2
|2,6
|Нижнекамский
|ГБУ "Нижнекамский лесхоз"
|69
|3
|4,3
|0
|0
|2
|2,9
|Нурлатский
|Филиал ООО "Лукойл ЭПУ Сервис" в городе Нурлат
|62
|0
|0
|0
|0
|2
|3,2
|Нурлатский
|ООО "Промочистка"
|65
|0
|0
|0
|0
|2
|3,1
|Сармановский
|ОАО ДЖКХ (Благоустройство)
|65
|1
|1,5
|0
|0
|2
|3,1
|Тукаевский
|ООО "Тентпроект"
|70
|2
|2,9
|0
|0
|2
|2,9
|Тукаевский
|ООО "Эверест"
|86
|2
|2,3
|0
|0
|2
|2,3
|Московский район
|ОАО "ПАЛП Инвест"
|56
|9
|16,1
|0
|0
|1
|1,8
|Ново-Савиновский район
|ООО "Быстро Сервис"
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Ново-Савиновский район
|ООО "МавиКазань"
|51
|2
|3,9
|0
|0
|1
|2
|Приволжский район
|МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 385 Приволжского района города Казани
|52
|1
|1,9
|0
|0
|1
|1,9
|Приволжский район
|МБОУ ДО ДЮСШ "Приволжанин"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|Приволжский район
|ГБУ "Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка"
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|1,2
|Советский район
|ООО "Трапеза"
|44
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ИП Даутов Нурислам Миргарифанович
|43
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Энерговентиляция"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "СТП Вектор-НЧ"
|49
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детская школа искусств N6 "ДА-ДА"
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|2,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "ЖЭУ-18"
|49
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО УК "Ремжилстрой"
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 12"
|36
|0
|0
|0
|0
|1
|2,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ИП Скобелкина Вера Николаевна
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Строитель"
|40
|0
|0
|0
|0
|1
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N100 "Жар-птица"
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО ПФ "Челнинский арматурный завод"
|43
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО Научно-производственная фирма "Универсал Кардан Деталь"
|53
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Стоматология Для Вас"
|38
|0
|0
|0
|0
|1
|2,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 72 "Антошка"
|44
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N78 "Гвоздичка"
|56
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N115 "Звездочка"
|53
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ЧОУ СОШ "Веста"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N49 "Гульназ"
|44
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "КОРА"
|47
|0
|0
|0
|0
|1
|2,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Торговый дом "Экватэл"
|43
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО УК "Махалля"
|40
|0
|0
|0
|0
|1
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "ТЭСК"
|52
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ГБОУ "Набережночелнинская школа N69 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|54
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО НПП "Хортум"
|57
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "КамаТрансНефть"
|52
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО УК "Строим будущее"
|38
|0
|0
|0
|0
|1
|2,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Линкорн"
|35
|0
|0
|0
|0
|1
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Квинтет"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ПАО АБ "Девон-Кредит"
|52
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 172
|43
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55"
|58
|0
|0
|0
|0
|1
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей N 88 "Лесовичок"
|51
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей N 120 "Ладушки"
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 27 "Росинка"
|40
|0
|0
|0
|0
|1
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17"
|43
|0
|0
|0
|0
|1
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 77 "Теремок"
|51
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Агрызский
|МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4 города Агрыза Агрызского муниципального района
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Аксубаевский
|Филиал ОАО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети
|49
|9
|18,4
|0
|0
|1
|2
|Актанышский
|ФГБУ "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища"
|52
|4
|7,7
|0
|0
|1
|1,9
|Алексеевский
|Открытое акционерное общество "Алексеевскводоканал"
|43
|5
|11,6
|0
|0
|1
|2,3
|Алексеевский
|Акционерное общество "ВЗП "Северное Алексеевское"
|36
|2
|5,6
|0
|0
|1
|2,8
|Альметьевский
|Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский колледж физической культуры"
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Альметьевский
|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - "Детский сад N1 "Бэлэкэч"
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Снежинка"
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Альметьевский
|Филиал Акционерного общества Инвестиционно-Финансовая компания "Солид" в городе Альметьевске РТ
|35
|3
|8,6
|0
|0
|1
|2,9
|Арский
|ООО "ИСТОК"
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Арский
|Филиал АО "НАСКО" в городе Арске - "Арское ТУ"
|39
|5
|12,8
|0
|0
|1
|2,6
|Бавлинский
|Обособленное подразделение ООО "Башнефть-Добыча" в г. Бавлы
|47
|4
|8,5
|0
|0
|1
|2,1
|Бавлинский
|Санаторий-профилакторий "Иволга" Управления социальных объектов ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
|50
|13
|26
|0
|0
|1
|2
|Балтасинский
|МБОУ "Средне-Кушкетская СОШ им. О.Н. Исаева"
|36
|0
|0
|0
|0
|1
|2,8
|Балтасинский
|МБОУ "Салаусский многопрофильный лицей"
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Бугульминский
|Общество с ограниченной ответственностью "Позитив-8"
|47
|0
|0
|0
|0
|1
|2,1
|Бугульминский
|Общество с ограниченной ответственностью "Климат-Сервис"
|46
|0
|0
|0
|0
|1
|2,2
|Верхнеуслонский район
|МБОУ "Верхнеуслонская гимназия"
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Высокогорский
|ГБУ "Ислейтарский лесхоз"
|39
|0
|0
|0
|0
|1
|2,6
|Высокогорский
|ЗАО "Компрессормашремсервис"
|51
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Высокогорский
|ООО "Агрофирма Татарстан"
|52
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|Высокогорский
|МБОУ "Усадская СОШ"
|47
|0
|0
|0
|0
|1
|2,1
|Дрожжановский
|Дрожжановский РЭС филиала ОАО "Сетевая компания" — Буинские электрические сети
|47
|
|0
|0
|0
|1
|2,1
|Елабужский
|МБДОУ "Детский сад N 39 "Килэчэк" ЕМР РТ
|41
|8
|19,5
|0
|0
|1
|2,4
|Елабужский
|ООО "СТ Алабуга"
|39
|
|0
|0
|0
|1
|2,6
|Елабужский
|АО "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга"
|54
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|Елабужский
|МБОУ "Танаевская средняя общеобразовательная школа" ЕМР РТ
|43
|3
|7
|0
|0
|1
|2,3
|Елабужский
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N31 "Жемчужинка" ЕМР РТ
|40
|6
|15
|0
|0
|1
|2,5
|Зеленодольский
|Зеленодольский филиал ПАО АКБ "АК БАРС"
|52
|3
|5,7
|0
|0
|1
|1,9
|Зеленодольский
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 23 "Золотой колосок" ЗМР РТ
|44
|2
|4,5
|0
|0
|1
|2,3
|Зеленодольский
|МБОУ "Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ"
|48
|14
|29,2
|0
|0
|1
|2,1
|Зеленодольский
|ООО "Нижневязовской жилкомсервис"
|36
|0
|0
|0
|0
|1
|2,8
|Зеленодольский
|АО "Авангард"
|40
|3
|7,5
|0
|0
|1
|2,5
|Зеленодольский
|ООО "Аварийная диспетчерская служба-05"
|49
|13
|26,5
|0
|0
|1
|2
|Зеленодольский
|ООО "УК "Жилкомплекс"
|57
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|Кайбицкий
|ГБУ "Кайбицкий СПЕЦСЕМЛЕСХОЗ"
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|2,2
|Кукморский
|ООО "Чистый город"
|42
|1
|2,4
|0
|0
|1
|2,4
|Лаишевский
|ООО "Птицефабрика "Державинская"
|59
|5
|8,5
|0
|0
|1
|1,7
|Лаишевский
|ООО "Казань "Дьюти Фри"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|Мамадышский
|МБУДО ДЮСШ Олимп
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Мамадышский
|МБОУ "Зверосовхозская СОШ"
|39
|0
|0
|0
|0
|1
|2,6
|Менделеевский
|ГАУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" МТЗиСЗ РТ В Менделеевском муниципальном районе"
|46
|2
|4,3
|0
|0
|1
|2,2
|Менделеевский
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4"
|35
|3
|8,6
|0
|0
|1
|2,9
|Менделеевский
|МБУ "Централизованная бухгалтерия Менделеевского муниципального района Республики Татарстан"
|47
|0
|0
|0
|0
|1
|2,1
|Менделеевский
|Менделеевские районные электрические сети Елабужской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
|39
|3
|7,7
|0
|0
|1
|2,6
|Нижнекамский
|ООО "Строй Сити Ритейл"
|61
|4
|6,6
|0
|0
|1
|1,6
|Нижнекамский
|МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 34" НМР РТ
|42
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Нижнекамский
|МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 58" НМР РТ
|40
|0
|0
|0
|0
|1
|2,5
|Нижнекамский
|МБОУ "Гимназия N 1" имени Мусы Джалиля НМР РТ
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|2,4
|Нижнекамский
|Филиал АО "Национальная страховая компания Татарстан" в г. Нижнекамске
|57
|3
|5,3
|0
|0
|1
|1,8
|Новошешминский
|ООО "КФХ "Архангельское"
|45
|0
|0
|0
|0
|1
|2,2
|Нурлатский
|ГКУ "Нурлатское лесничество"
|38
|0
|0
|0
|0
|1
|2,6
|Нурлатский
|МУП "УК ЖКХ"
|53
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|Пестречинский
|Казанский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-АЗС Центр"
|46
|4
|8,7
|0
|0
|1
|2,2
|Пестречинский
|ООО "Племконзавод "Казанский"
|40
|4
|10
|0
|0
|1
|2,5
|Пестречинский
|Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Кощаковский"
|47
|1
|2,1
|0
|0
|1
|2,1
|Пестречинский
|ОСП Казанский межрайонный почтамт
|57
|5
|8,8
|0
|0
|1
|1,8
|Сабинский
|Сабинский РЭС Елабужской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
|54
|0
|0
|0
|0
|1
|1,9
|Сабинский
|ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С."
|49
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Спасский
|Филиал ОАО "Сетевая компания "Чистопольские электрические сети"
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Тетюшский
|ГАУСО "КЦСОН "ТЕТЮШСКОЕ СИЯНИЕ" МТЗ и СЗ РТ В Тетюшском муниципальном районе"
|39
|5
|12,8
|0
|0
|1
|2,6
|Тетюшский
|МКУ "Отдел образования исполкома Тетюшского муниципального района"
|48
|2
|4,2
|0
|0
|1
|2,1
|Черемшанский
|ГБУ "Черемшанский лесхоз"
|48
|3
|6,3
|0
|0
|1
|2,1
|Чистопольский
|МБОУ "Лицей N 1"
|40
|6
|15
|0
|0
|1
|2,5
|Ютазинский
|МБОУ "Ютазинская СОШ"
|40
|
|0
|0
|0
|1
|2,5
|Ютазинский
|МБОУ Уруссинская ООШ N 2
|40
|
|0
|0
|0
|1
|2,5
|Ютазинский
|ООО "АгроМир"
|44
|
|0
|0
|0
|1
|2,3
|Мамадышский
|МКУ "Отдел образования "
|61
|3
|4,9
|0
|0
|
|3,3
|Чистопольский
|МБОУ "СОШ N 16"
|64
|7
|10,9
|0
|0
|
|3,1
|Чистопольский
|ООО "Блок-Мастер"
|74
|0
|0
|0
|0
|
|2,7
|Авиастроительный район
|МБОУ "СОШ N 54 с углубленным изучением отдельных предметов"
|99
|6
|6,1
|
|0
|3
|3
|Кировский район
|МУП "ДРЭУ Кировского района"
|89
|6
|6,7
|
|0
|3
|3,4
|Кировский район
|ЗАО "Агротехмашстройсервис"
|87
|16
|18,4
|
|0
|3
|3,4
|Авиастроительный район
|МБОУ "СОШ N 60"
|65
|4
|6,2
|
|0
|2
|3,1
|Заинский
|ООО "Теплосервис"
|71
|
|0
|
|0
|2
|2,8
|Заинский
|ООО "Агроторг" г. Заинск
|73
|
|0
|
|0
|2
|2,7
|Лениногорский
|МБОУ "СОШ N 6 г. Лениногорска"
|71
|
|0
|
|0
|2
|2,8
|Авиастроительный район
|МАДОУ "Детский сад N 268"
|48
|3
|6,3
|
|0
|1
|2,1
|Авиастроительный район
|ООО "Вальдэк"
|37
|2
|5,4
|
|0
|1
|2,7
|Авиастроительный район
|ООО "Санаторий профилакторий КМПО"
|53
|0
|0
|
|0
|1
|1,9
|Вахитовский район
|МАДОУ "Детский сад N 209"
|35
|0
|0
|
|0
|1
|2,9
|Кировский район
|ООО "Юлдаш"
|53
|3
|5,7
|
|0
|1
|1,9
|Кировский район
|ООО "АСФАРМА-РОС"
|48
|2
|4,2
|
|0
|1
|2,1
|Кировский район
|ООО "Информационно-телевизионное агентство "ТСН"
|50
|0
|0
|
|0
|1
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУДО "Детская школа искусств"
|49
|0
|0
|
|0
|1
|2
|Заинский
|ООО "УК ЖКХ г. Заинск"
|52
|
|0
|
|0
|1
|1,9
|Заинский
|Заинский РУЭС, Набережно-Челнинский зональный узел электрической связи филиал ПАО "Таттелеком"
|37
|
|0
|
|0
|1
|2,7
|Заинский
|МБДОУ "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего вида" Заинского муниципального района РТ
|37
|
|0
|
|0
|1
|2,7
|Заинский
|МБДОУ "Дружная семейка"
|45
|
|0
|
|0
|1
|2,2
|Заинский
|ООО "ТД Челны-хлеб"
|48
|
|0
|
|0
|1
|2,1
|Лениногорский
|МБОУ "СОШ N 10 г. Лениногорска"
|44
|
|0
|
|0
|1
|2,3
|Лениногорский
|МБУ "Дворец культуры" МО ЛМР РТ
|43
|
|0
|
|0
|1
|2,3
|Лениногорский
|ООО "ЛС"
|47
|
|0
|
|0
|1
|2,1
|Лениногорский
|ООО "Арго"
|45
|
|0
|
|0
|1
|2,2
В «Газпроме» и на КВЗ работников-инвалидов почти на сто больше, чем требуется
В случае с предприятиями, численность сотрудников которых более ста человек, ситуация обратная. Квота для них установлена в размере 622 человек, это — 1,1% от общей численности этих предприятий с численностью сотрудников 59,2 тысячи. При этом реально там работает значительно больше — 1 058 человек с инвалидностью, то есть 1,8% от общей численности. Особо нуждающихся в соцзащите сотрудников — 7 685 человек, или 13% от всей численности. Таким образом, недобор до квоты у небольших компаний с лихвой перекрывается избытком сотрудников с инвалидностью у более крупных предприятий.
Всего в списке предприятий с численностью больше ста сотрудников — 183 компании. «Недобор» до установленной квоты — у 80 из них. Больше всего — 11 человек — не хватает инвалидов в ООО «РемСервисТранспорт» Альметьевского района — при квоте в 15 человек на нем работает лишь 4 человека с ограниченными возможностями, то есть «недобор» составляет 10 человек. По 10 инвалидов не хватает казанскому ЛПЦ «Татарстан почтасы» — филиалу «Почты России» и ООО «УК «ТрансТехСервис» из Набережных Челнов. Нехватка девяти инвалидов — у распределительного центра АО «Тандер» в Зеленодольске (торговая сеть «Магнит»), восьми человек — у альметьевского ООО «Таграс-Энергосервис» и производителя соусов «Нэфис-Биопродукт» из Лаишевского района — в обоих случаях на предприятиях не работает ни одного инвалида.
В списке компаний, где число работающих инвалидов значительно (более, чем на 20 человек) превышает квоту, девять предприятий. Наибольший «перебор» — у ООО «Газпром трансгаз Казань» и Казанского вертолетного завода — 93 и 92 человека, соответственно. На каждом из этих предприятий работают более ста инвалидов. На 63 человека больше квоты работают на Зеленодольском заводе имени Горького, на 54 человека — в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. На 26 человек «перебор» — в «Радиоэлектронике имени Шимко», на 25 человек — в ГБУ «Безопасность дорожного движения», на 20 человек — в «Татхимфармпрепаратах» и на зеленодольском «Поволжском фанерно-мебельном комбинате». Эти же предприятия являются и лидерами среди тех, на которые распространяются квоты по количеству инвалидов.
|
|Наименование организации
|Среднесписочная численность работников
|Установленная квота для приема на работу инвалидов
|Всего
|в том числе работающих граждан
|особо нуждающихся в социальной защите
|инвалидов
|Всего
|
|
|чел.
|чел.
|%
|чел.
|%
|чел.
|%
|Республика Татарстан итого
|Республика Татарстан итого
|59197
|7685
|13
|1058
|1,8
|622
|1,1
|Советский район
|ООО "Газпром трансгаз Казань"
|3745
|2736
|73,1
|103
|2,8
|10
|0,3
|Авиастроительный район
|ПАО "Казанский вертолетный завод"
|3810
|285
|7,5
|102
|2,7
|10
|0,3
|Зеленодольский
|АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"
|2221
|393
|17,7
|69
|3,1
|6
|0,3
|Советский район
|ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ"
|1430
|168
|11,7
|55
|3,8
|1
|0,1
|Московский район
|Казанское ПАО "Органический синтез"
|2498
|516
|20,7
|39
|1,6
|11
|0,4
|Советский район
|АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко
|1035
|0
|0
|27
|2,6
|1
|0,1
|Приволжский район
|ГБУ "Безопасность дорожного движения"
|814
|3
|0,4
|26
|3,2
|1
|0,1
|Московский район
|АО "Татхимфармпрепараты"
|648
|111
|17,1
|23
|3,5
|3
|0,5
|Зеленодольский
|ООО "ПФМК"
|568
|153
|26,9
|21
|3,7
|1
|0,2
|Зеленодольский
|ООО "Тепличный комбинат "Майский"
|894
|42
|4,7
|21
|2,3
|6
|0,7
|Дрожжановский
|ООО "Ак Барс Дрожжаное"
|680
|
|0
|18
|2,6
|3
|0,4
|Авиастроительный район
|АО "Казанский Гипронииавиапром"
|560
|29
|5,2
|15
|2,7
|5
|0,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов"
|759
|14
|1,8
|14
|1,8
|3
|0,4
|Кировский район
|ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет"
|821
|58
|7,1
|14
|1,7
|3
|0,4
|Зеленодольский
|Филиал АО "КМПО" - Зеленодольский машиностроительный завод
|473
|67
|14,2
|13
|2,7
|2
|0,4
|Зеленодольский
|АО "Зеленодольское ПКБ"
|439
|37
|8,4
|13
|3
|3
|0,7
|Лаишевский
|АО "Международный аэропорт "Казань"
|1182
|93
|7,9
|12
|1
|12
|1
|Пестречинский
|ООО "Ак Барс Пестрецы"
|345
|22
|6,4
|11
|3,2
|2
|0,6
|Зеленодольский
|ПАО "ЗФЗ"
|288
|34
|11,8
|10
|3,5
|1
|0,3
|Нижнекамский
|ООО "Агрофирма "Кармалы" Нижнекамского района РТ
|345
|45
|13
|10
|2,9
|1
|0,3
|Агрызский
|ООО "Агрофирма-Агрыз"
|340
|106
|31,2
|10
|2,9
|2
|0,6
|Муслюмовский
|ООО "Август-Муслюм"
|399
|0
|0
|10
|2,5
|2
|0,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ОАО "РИАТ"
|779
|10
|1,3
|10
|1,3
|6
|0,8
|Мензелинский
|ООО "Чулман"
|253
|
|0
|9
|3,6
|1
|0,4
|Елабужский
|АО "Эссен Продакшн АГ"
|897
|708
|78,9
|9
|1
|9
|1
|Нижнекамский
|ООО "Нижнекамская ТЭЦ"
|329
|87
|26,4
|8
|2,4
|2
|0,6
|Советский район
|МУП ПАТП-2
|496
|0
|0
|8
|1,6
|2
|0,4
|Альметьевский
|Акционерное общество "СМП-Нефтегаз"
|450
|50
|11,1
|8
|1,8
|6
|1,3
|Кайбицкий
|ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"
|207
|0
|0
|7
|3,4
|1
|0,5
|Кировский район
|ФКП "ГОСНИИХП"
|210
|12
|5,7
|7
|3,3
|1
|0,5
|Тетюшский
|ООО "СОДРУЖЕСТВО"
|259
|27
|10,4
|7
|2,7
|1
|0,4
|Приволжский район
|ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт культуры"
|383
|20
|5,2
|7
|1,8
|1
|0,3
|Кукморский
|ООО "Асанбаш - Агро"
|231
|14
|6,1
|7
|3
|2
|0,9
|Елабужский
|ООО "Форд Соллерс Елабуга"
|595
|126
|21,2
|7
|1,2
|6
|1
|Менделеевский
|АО "АММОНИЙ"
|812
|60
|7,4
|7
|0,9
|12
|1,5
|Елабужский
|Елабужский межрайонный почтамт УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"
|197
|19
|9,6
|6
|3
|1
|0,5
|Альметьевский
|Акционерное общество "Альметьевск-Водоканал"
|200
|54
|27
|6
|3
|2
|1
|Елабужский
|ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина НГДУ "Прикамнефть"
|274
|78
|28,5
|6
|2,2
|2
|0,7
|Елабужский
|Филиал ОАО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети"
|288
|36
|12,5
|6
|2,1
|2
|0,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Школьное питание"
|327
|6
|1,8
|6
|1,8
|4
|1,2
|Зеленодольский
|Зеленодольский филиал АО "Красный Восток Агро"
|152
|8
|5,3
|5
|3,3
|1
|0,7
|Нурлатский
|ОСП Нурлатский МРП УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"
|205
|0
|0
|5
|2,4
|1
|0,5
|Бавлинский
|НГДУ "Бавлынефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
|226
|49
|21,7
|5
|2,2
|1
|0,4
|Бавлинский
|Бавлинский филиал ООО "Татнефть-АЗС Центр"
|224
|23
|10,3
|5
|2,2
|1
|0,4
|Лениногорский
|ООО "ТМС-Буровой Сервис"
|189
|
|0
|5
|2,6
|2
|1,1
|Чистопольский
|ООО "Джукетау"
|254
|25
|9,8
|5
|2
|2
|0,8
|Елабужский
|ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд индастри"
|223
|0
|0
|5
|2,2
|3
|1,3
|Агрызский
|ООО "Навруз"
|286
|47
|16,4
|5
|1,7
|3
|1
|Елабужский
|АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"
|578
|79
|13,7
|5
|0,9
|7
|1,2
|Лениногорский
|ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум"
|160
|
|0
|4
|2,5
|1
|0,6
|Приволжский район
|ГАПОУ "Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденова"
|211
|13
|6,2
|4
|1,9
|1
|0,5
|Елабужский
|ГБУК РТ "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
|150
|0
|0
|4
|2,7
|2
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБУ "Централизованная библиотечная система"
|169
|4
|2,4
|4
|2,4
|2
|1,2
|Зеленодольский
|ГАУСО "Зеленодольский психоневрологический интернат"
|187
|4
|2,1
|4
|2,1
|2
|1,1
|Дрожжановский
|ООО "Агрофирма им. П.В. Дементьева"
|196
|
|0
|4
|2
|2
|1
|Елабужский
|Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-ВОЛГА"
|198
|
|0
|4
|2
|2
|1
|Нижнекамский
|ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
|230
|23
|10
|4
|1,7
|2
|0,9
|Нижнекамский
|ООО "Энергошинсервис"
|246
|66
|26,8
|4
|1,6
|2
|0,8
|Балтасинский
|ООО "Дуслык"
|174
|13
|7,5
|4
|2,3
|3
|1,7
|Камскоустьинский
|Филиал N1 ООО "Агрофирма "Нармонка"
|174
|7
|4
|4
|2,3
|3
|1,7
|Алькеевский
|АО "Красный Восток Агро"
|226
|0
|0
|4
|1,8
|3
|1,3
|Муслюмовский
|ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная больница"
|286
|0
|0
|4
|1,4
|3
|1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "СодексоЕвроАзия"
|375
|4
|1,1
|4
|1,1
|4
|1,1
|Лениногорский
|ООО "ТрансСервисЛениногорск"
|383
|
|0
|4
|1
|4
|1
|Буинский
|Филиал ОАО "Сетевая компания" - "Буинские электрические сети"
|338
|0
|0
|4
|1,2
|5
|1,5
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-РемСервис"
|319
|34
|10,7
|4
|1,3
|8
|2,5
|Лаишевский
|Казанский ЛПЦ УФПС "ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ" - ФЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"
|734
|17
|2,3
|4
|0,5
|14
|1,9
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисТранспорт"
|493
|34
|6,9
|4
|0,8
|15
|3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10"
|103
|3
|2,9
|3
|2,9
|1
|1
|Зеленодольский
|МБОУ "Лицей им. В.В. КАРПОВА" с. Осиново ЗМР РТ
|102
|9
|8,8
|3
|2,9
|1
|1
|Зеленодольский
|ГБУК РТ "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК"
|105
|2
|1,9
|3
|2,9
|1
|1
|Чистопольский
|МБОУ "Гимназия N3"
|102
|3
|2,9
|3
|2,9
|1
|1
|Балтасинский
|СХПК "КАМА"
|110
|0
|0
|3
|2,7
|1
|0,9
|Балтасинский
|СХПК "Кызыл юл"
|111
|17
|15,3
|3
|2,7
|1
|0,9
|Авиастроительный район
|МАОУ ДО КДЮСШ "Авиатор"
|121
|6
|5
|3
|2,5
|1
|0,8
|Мамадышский
|ГАУСО КЦСОН "Забота" МТЗиСЗ РТ
|118
|6
|5,1
|3
|2,5
|1
|0,8
|Кировский район
|ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД ПО РТ
|124
|19
|15,3
|3
|2,4
|1
|0,8
|Зеленодольский
|ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж"
|124
|7
|5,6
|3
|2,4
|1
|0,8
|Кукморский
|ГАУСО "КЦСОН "Тылсым" МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе"
|126
|15
|11,9
|3
|2,4
|1
|0,8
|Тукаевский
|ООО "Гигант"
|126
|0
|0
|3
|2,4
|1
|0,8
|Атнинский
|ООО "ШАХТЕР"
|152
|
|0
|3
|2
|1
|0,7
|Нурлатский
|ООО "Нурлат-Сэте"
|186
|0
|0
|3
|1,6
|1
|0,5
|Ново-Савиновский
|АО "НАСКО"
|198
|16
|8,1
|3
|1,5
|1
|0,5
|Алексеевский
|Открытое акционерное общество "Алексеевская Керамика"
|135
|8
|5,9
|3
|2,2
|2
|1,5
|Агрызский
|ООО "Агрызский МК"
|164
|6
|3,7
|3
|1,8
|2
|1,2
|Муслюмовский
|ООО "Агрофирма "Родные края — Туган як"
|189
|0
|0
|3
|1,6
|2
|1,1
|Ново-Савиновский
|ООО ИЦ "Энергопрогресс"
|237
|0
|0
|3
|1,3
|2
|0,8
|Советский район
|АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" им. В.Б. Шнеппа
|238
|23
|9,7
|3
|1,3
|2
|0,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "ЦФ "КАМА"
|230
|3
|1,3
|3
|1,3
|3
|1,3
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтедор"
|193
|20
|10,4
|3
|1,6
|4
|2,1
|Кировский район
|ООО "ЭГИДА +"
|318
|20
|6,3
|3
|0,9
|4
|1,3
|Нижнекамский
|Филиал ОАО "Сетевая компания" — Нижнекамские электрические сети
|341
|49
|14,4
|3
|0,9
|4
|1,2
|Елабужский
|ООО "Торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан"
|288
|7
|2,4
|3
|1
|5
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|АО "АГРОСИЛА"
|397
|3
|0,8
|3
|0,8
|5
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Домкор Строй"
|374
|3
|0,8
|3
|0,8
|6
|1,6
|Бугульминский
|Филиал ОАО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети
|426
|14
|3,3
|3
|0,7
|6
|1,4
|Алькеевский
|АО "Восток Зернопродукт"
|324
|0
|0
|3
|0,9
|7
|2,2
|Алексеевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Хузангаевское" ОП НП Алексеевское
|356
|96
|27
|3
|0,8
|10
|2,8
|Заинский
|ООО "Татнефтедор"
|102
|
|0
|2
|2
|1
|1
|Нижнекамский
|МБУ ДО "Детская школа искусств" НМР РТ
|105
|2
|1,9
|2
|1,9
|1
|1
|Зеленодольский
|МБУ "Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального района"
|114
|2
|1,8
|2
|1,8
|1
|0,9
|Нурлатский
|АО "Нурлатские тепловые сети"
|112
|0
|0
|2
|1,8
|1
|0,9
|Атнинский
|СХПК "МЕНГЕР"
|140
|
|0
|2
|1,4
|1
|0,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МОУ "СОШ N 38"
|105
|2
|1,9
|2
|1,9
|2
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж"
|112
|2
|1,8
|2
|1,8
|2
|1,8
|Бугульминский
|Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр "Интер"
|112
|13
|11,6
|2
|1,8
|2
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N60"
|119
|2
|1,7
|2
|1,7
|2
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Хоум КредитЭндФинансБанк"
|116
|2
|1,7
|2
|1,7
|2
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|Филиал АО "Татэнерго" - Нижнекамская гидроэлектростанция"
|116
|2
|1,7
|2
|1,7
|2
|1,7
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "МАГНА Ситинг Рус"
|126
|2
|1,6
|2
|1,6
|2
|1,6
|Бугульминский
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N2 Бугульминского муниципального района РТ
|140
|2
|1,4
|2
|1,4
|2
|1,4
|Авиастроительный район
|ЗАО "АК Русич"
|157
|11
|7
|2
|1,3
|2
|1,3
|Вахитовский район
|МБДОУ "Городской дворец детского творчества им. А. Алиша" города Казани
|150
|4
|2,7
|2
|1,3
|2
|1,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ГАОУ ВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"
|158
|2
|1,3
|2
|1,3
|2
|1,3
|Менделеевский
|Филиал ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ" "МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ"
|164
|17
|10,4
|2
|1,2
|2
|1,2
|Верхнеуслонский
|АО "Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань"
|177
|0
|0
|2
|1,1
|2
|1,1
|Елабужский
|МБОУ "Средняя школа N10" ЕМР РТ
|188
|40
|21,3
|2
|1,1
|2
|1,1
|Зеленодольский
|АО "Васильевский хлебозавод"
|162
|25
|15,4
|2
|1,2
|3
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Икар Плюс"
|182
|2
|1,1
|2
|1,1
|3
|1,6
|Сармановский
|ООО ЧОП "Витязь"
|206
|39
|18,9
|2
|1
|3
|1,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Агава"
|170
|2
|1,2
|2
|1,2
|4
|2,4
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "НКТ-Сервис"
|164
|70
|42,7
|2
|1,2
|4
|2,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|АО "Автоградбанк"
|227
|2
|0,9
|2
|0,9
|4
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО Торговый дом "Агат"
|245
|2
|0,8
|2
|0,8
|5
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|АО "ТАТПРОФ"
|385
|2
|0,5
|2
|0,5
|6
|1,6
|Зеленодольский
|Распределительный центр АО "Тандер" в г. Зеленодольск
|641
|79
|12,3
|2
|0,3
|11
|1,7
|Рыбно-Слободский
|МБОУ "Рыбно-Слободская гимназия N1
|102
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|Приволжский район
|ООО "Метро Кэш энд Керри"
|117
|1
|0,9
|1
|0,9
|2
|1,7
|Азнакаевский
|ГАУСО "КЦСОН" "ОМЕТ" Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Азнакаевском муниципальном районе"
|109
|2
|1,8
|1
|0,9
|2
|1,8
|Менделеевский
|ООО "МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ"
|117
|16
|13,7
|1
|0,9
|2
|1,7
|Ново-Савиновский
|АО НПК "Катрен"
|123
|2
|1,6
|1
|0,8
|2
|1,6
|Бавлинский
|ТОСП АО "Транснефть-Приволга" Бугурусланское районное нефтепроводное управление в г. Бавлы
|127
|5
|3,9
|1
|0,8
|2
|1,6
|Лаишевский
|ООО АФ "Нармонка"
|121
|9
|7,4
|1
|0,8
|2
|1,7
|Советский район
|ООО "Зельгросс"
|138
|35
|25,4
|1
|0,7
|2
|1,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Партнер Логистик"
|111
|1
|0,9
|1
|0,9
|3
|2,7
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "МехСервис-НПО"
|106
|38
|35,8
|1
|0,9
|3
|2,8
|Авиастроительный район
|МБОУ "Школа N62"
|132
|7
|5,3
|1
|0,8
|3
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N58"
|118
|1
|0,8
|1
|0,8
|3
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|Набережночелнинский филиал частного образовательного учреждения высшего образования "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова"
|141
|1
|0,7
|1
|0,7
|3
|2,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МАУ "ЦПМК "Подросток"
|135
|1
|0,7
|1
|0,7
|3
|2,2
|Кировский район
|АО "Банк Заречье"
|163
|10
|6,1
|1
|0,6
|3
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Лента"
|164
|1
|0,6
|1
|0,6
|3
|1,8
|Елабужский
|ГАПОУ "Елабужский колледж культуры и искусств"
|158
|0
|0
|1
|0,6
|3
|1,9
|Лаишевский
|МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района и города Лаишево РТ
|165
|2
|1,2
|1
|0,6
|3
|1,8
|Приволжский район
|Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
|190
|21
|11,1
|1
|0,5
|3
|1,6
|Кировский район
|Юдинская дистанция по электроснабжению - структурного подразделения Трансэнерго
|137
|27
|19,7
|1
|0,7
|4
|2,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "ДОМКОР"
|211
|1
|0,5
|1
|0,5
|4
|1,9
|Московский район
|Филиал ФГУП "СВЯЗЬ-безопасность" - Управление ведомственной охраны по Республике Татарстан
|256
|13
|5,1
|1
|0,4
|4
|1,6
|Советский район
|ООО "Казанский молочный комбинат"
|268
|20
|7,5
|1
|0,4
|6
|2,2
|Алькеевский
|ООО "Хузангаевское"
|429
|0
|0
|1
|0,2
|8
|1,9
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Кам-Ключ"
|55
|0
|0
|0
|0
|1
|1,8
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "СпецАвтоКам"
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Вахитовский район
|ГАПОУ "Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева
|136
|0
|0
|0
|0
|3
|2,2
|Московский район
|МБОУ "Гимназия N75" Московского района города Казани
|112
|4
|3,6
|0
|0
|3
|2,7
|Приволжский район
|ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре"
|128
|9
|7,1
|0
|0
|3
|2,4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Тракресурс - Регион"
|116
|0
|0
|0
|0
|3
|2,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N19 с углубленным изучением отдельных предметов"
|109
|0
|0
|0
|0
|3
|2,8
|Бавлинский
|ОП ООО ЧОП "Витязь" в городе Бавлы
|121
|16
|13,2
|0
|0
|3
|2,5
|Елабужский
|ООО "Татнефть-Пресскомпозит"
|139
|
|0
|0
|0
|3
|2,2
|Лаишевский
|ООО "АйСиЭл Техно"
|104
|12
|11,5
|0
|0
|3
|2,9
|Лаишевский
|ООО "Пепсико Холдингс" филиал в Республике Татарстан
|107
|2
|1,9
|0
|0
|3
|2,8
|Вахитовский район
|ГАУК "Казгосцирк"
|164
|6
|3,7
|0
|0
|4
|2,4
|Приволжский район
|Филиал ОАО "Татспиртпром" "Госснаб"
|157
|0
|0
|0
|0
|4
|2,5
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Камский коммерческий банк"
|120
|0
|0
|0
|0
|4
|3,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|МУП "Предприятие автомобильных дорог"
|156
|0
|0
|0
|0
|4
|2,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|АО "АСТЕИС"
|176
|0
|0
|0
|0
|4
|2,3
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ПАО Банк ВТБ
|131
|0
|0
|0
|0
|4
|3,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ИП Зиятдинов Марат Миргатович
|120
|0
|0
|0
|0
|4
|3,3
|Альметьевский
|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N21"
|108
|14
|13
|0
|0
|4
|3,7
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника-Альметьевск"
|119
|3
|2,5
|0
|0
|4
|3,4
|Высокогорский
|ООО "Молочный комбината "Касымовский"
|103
|0
|0
|0
|0
|4
|3,9
|Зеленодольский
|ООО "Еврокомплект"
|198
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|АО "Камский индустриальный парк "Мастер"
|138
|0
|0
|0
|0
|5
|3,6
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Транспортная компания "ОЛИМП"
|124
|0
|0
|0
|0
|5
|4
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Челны Логистик"
|223
|0
|0
|0
|0
|5
|2,2
|Алексеевский
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЗП Билярск"
|129
|0
|0
|0
|0
|5
|3,9
|Ютазинский
|ООО "АКСКиМ"
|221
|
|0
|0
|0
|5
|2,3
|Тукаевский
|АО "ПТФК "Технотрон"
|196
|0
|0
|0
|0
|6
|3,1
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ПАО "АКИБАНК"
|318
|0
|0
|0
|0
|7
|2,2
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика"
|186
|4
|2,2
|0
|0
|7
|3,8
|Альметьевский
|Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис"
|223
|37
|16,6
|0
|0
|8
|3,6
|Лаишевский
|АО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ"
|369
|12
|3,3
|0
|0
|8
|2,2
|МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан"
|ООО "Управляющая компания "ТрансТехСервис"
|423
|0
|0
|0
|0
|10
|2,4
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