Доступная среда: где инвалиду в Татарстане дают работу?

Обзор предприятий Татарстана с квотами для людей с ограниченными возможностями

Поиск работы для человека с ограниченными возможностями — дело нелегкое. По данным Минтруда Татарстана, в регионе трудоустроено меньше трети всех проживающих в нем инвалидов. «Реальное время» проанализировало список компаний, для которых установлены квоты — там у людей с ограниченными возможностями должны быть преимущества при приеме на работу. Одни предприятия с лихвой справляются с возложенной на них «нагрузкой», другие — явно не добирают.

Штат не меньше 30 человек и отсутствие вредного производства

«Реальное время» выяснило, где работают инвалиды Татарстана и в каких компаниях их ждут в качестве потенциальных сотрудников. Мы изучили список предприятий, для которых Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ установлена квота для приема на работу инвалидов. Всего в этом списке чуть меньше 500 компаний, квота по приему инвалидов для них — около 1 000 человек.

Отметим, что помимо квоты существует также процедура резервирования рабочих мест для трудоустройства граждан. Однако в рамках резервирования рабочие места предоставляются не только для инвалидов, но и для обширной категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Таковыми, в соответствии с законодательством, являются, например, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, граждане предпенсионного возраста. Кроме того, в эту категорию входят беженцы и вынужденные переселенцы, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, подвергшиеся воздействию радиации в силу аварий и катастроф, люди в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также другие категории.

Как пояснили нам в Министерстве труда, занятости и соцзащиты Татарстана, резервирование рабочих мест производится у работодателей независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Татарстана, с численностью работников свыше 30 человек. По словам Алсу Бикмиевой, ведущего советника в отделе создания рабочих мест для социально незащищенных категорий Минтруда республики, список компаний, в отношении которых установлены квоты, формируется на основании выборки Татарстанстата. Она передается муниципальным центрам занятости, где выбираются предприятия, которые должны быть включены в квоту. Среди основных требований, помимо численности персонала, является отсутствие вредного производства.

Число вакансий для инвалидов растет, а трудоустроена треть из них

Реальное количество работающих инвалидов, конечно, больше квоты. Обеспечение занятости инвалидов и особо нуждающихся в соцзащите может осуществляться путем их трудоустройства как напрямую работодателем, так и по направлениям органов службы занятости. По состоянию на 1 августа 2019 года, по информации пресс-службы Минтрудсоцзащиты, в органы службы занятости обратились за содействием в трудоустройстве 2 186 инвалидов, трудоустроен 941 гражданин, на квотируемые рабочие места трудоустроены 346 инвалидов. А общее количество работающих инвалидов в республике составляет 30,8% (27,2 тыс. человек).

Если говорить о рынке в целом, а не только о компаниях, в отношении которых установлены квоты, то количество вакансий, маркированных как доступные для людей с инвалидностью, увеличивается. По словам Александры Севостьяновой, руководителя пресс-службы HeadHunter Поволжье, в первом полугодии 2018 года доступных для инвалидов предложений было 1,5% от общего числа вакансий в регионе, в 2019 году — уже 1,8%.

«Чаще всего вакансии, доступные для людей с инвалидностью, размещают IT-компании, образовательные учреждения, компании, специализирующиеся на товарах народного потребления. Немало предложений подразумевают работу на административных позициях, в сфере продаж и банковском секторе. Стоит отметить, что в 60 процентов случаев работодатели готовы трудоустроить кандидатов без опыта работы. Мы видим, что некоторые компании охотно предоставляют рабочие места кандидатам с инвалидностью. В Казани, например, мы можем встретить таких соискателей на различных позициях: и в кафе быстрого питания, и в качестве консультантов в магазинах и в общественном транспорте», — рассказывает Севостьянова.

Школы Челнов — в лидерах по трудоустройству инвалидов, а школы Казани обходятся без них

Возвращаясь к теме с квотированием рабочих мест для инвалидов — для предприятий с численностью в 35—100 человек квота по региону в 2019 году установлена в размере 361 человек. При этом общая среднесписочная численность персонала компаний, для которых установлена эта квота, составляет 16,1 тысячи человек. Реально работающих инвалидов в этих компаниях, правда, всего 60 человек — это 0,4% от среднесписочного персонала при установленной квоте в 2,2%. Так что свободных мест для них еще много: они имеют преимущество перед обычными кандидатами, но в целом прием производится на общих основаниях, то есть работодатель может отказать инвалиду, если он не подходит по основным критериям. Еще 583 человека, или 3,6% от всей численности персонала, — это особо нуждающиеся в соцзащите, на которых не распространяется квота.

Всего квота на прием инвалидов для компаний с численностью персонала от 35 до 100 человек установлена для 266 предприятий. В реальности же они работают лишь в 55 из них. Для каждой из компаний эта квота не превышает трех человек — однако ни в одной не работает больше двух человек с ограниченными возможностями. Причем по два таких человека работают лишь в пяти учреждениях.

Два из них — это челнинские школы №34 и 41. Также по два инвалида работают в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением, в Атнинском районном доме культуры и в сельскохозяйственном обществе с ограниченной ответственностью имени М. Джалиля, расположенном в Бугульминском районе. Общая численность персонала в каждом из этих предприятий — чуть меньше ста человек.

Самые «недобирающие» инвалидов компании расположены в основном в Казани. В трех местных учреждениях — школе №54 Авиастроительного района, ДРЭУ Кировского района, ЗАО «Агротехмашстройсервис» из того же района, а также в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная клубная система «Айшинская» Зеленодольского района квота составляет три человека, в реальности же на этих предприятиях не работает ни одного инвалида. Еще в 76 компаниях «недобор» составляет по два человека. При квоте два рабочих места на предприятиях не работает ни одного инвалида.

Где работают инвалиды Татарстана



Наименование организации Среднесписочная численность работников Установленная квота для приема на работу инвалидов Всего в том числе работающих граждан особо нуждающихся в социальной защите инвалидов Всего



чел. чел. % чел. % чел. % Республика Татарстан итого

16086 583 3,6 60 0,4 361 2,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N34 с углубленным изучением отдельных предметов" 91 2 2,2 2 2,2 1 1,1 Бугульминский Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью им. М. Джалиля 91 5 5,5 2 2,2 1 1,1 Атнинский МБУ "Атнинский РДК" 96 0 0 2 2,1 1 1 Зеленодольский Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа 97 18 18,6 2 2,1 1 1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41" 99 2 2 2 2 1 1 Приволжский район ООО "Оптовый центр" 88 1 1,1 1 1,1 2 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 с углубленным изучением отдельных предметов" 95 1 1,1 1 1,1 2 2,1 Атнинский ООО Агрофирма "УНЫШ" 90 0 0 1 1,1 2 2,2 Заинский МБУ ДО ДЮСШ "Зай" ЗМР РТ 92

0 1 1,1 2 2,2 Сармановский УПФС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" ОСП Заинский почтамт (Сармановский район) 95 3 3,2 1 1,1 2 2,1 Вахитовский район ГБУ N Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" 97 3 3,1 1 1 2 2,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детская школа искусств N7" 96 1 1 1 1 2 2,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45 с углубленным изучением отдельных предметов" 97 1 1 1 1 2 2,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша" 60 1 1,7 1 1,7 1 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ПКФ "Жилкомсервис" 60 1 1,7 1 1,7 1 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 18 "Солнышко" 60 1 1,7 1 1,7 1 1,7 Тетюшский МБУ "Тетюшская межпоселенческая библиотека "ТМР РТ 60 6 10 1 1,7 1 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N73 "Огонек" 61 1 1,6 1 1,6 1 1,6 Азнакаевский ООО "Азнакай сэте" 62 0 0 1 1,6 1 1,6 Зеленодольский МБОУ "Гимназия N 3 ЗМР РТ" 61 8 13,1 1 1,6 1 1,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 38 "Аленький цветочек" 65 1 1,5 1 1,5 1 1,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N12 "Гусельки" 65 1 1,5 1 1,5 1 1,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N99 "Дулкын" 67 1 1,5 1 1,5 1 1,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Тракресурс" 67 1 1,5 1 1,5 1 1,5 Зеленодольский ООО "УК Старт-3" 68 2 2,9 1 1,5 1 1,5 Тюлячинский ООО "Хитон-пласт2" 66 0 0 1 1,5 1 1,5 Вахитовский район МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа N80" 69 0 0 1 1,4 1 1,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников N95 "Балкыш" 71 1 1,4 1 1,4 1 1,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГБОУ "Набережночелнинская школа N88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" 70 1 1,4 1 1,4 1 1,4 Алексеевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N2 с углубленным изучением отдельных предметов" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 71 2 2,8 1 1,4 1 1,4 Высокогорский ООО "Сельхозснаб Киндери" 69 0 0 1 1,4 1 1,4 Зеленодольский МБОУ "СОШ N11 ЗМР РТ" 72 11 15,3 1 1,4 1 1,4 Тетюшский Тетюшский РЭС Буинской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 71 9 12,7 1 1,4 1 1,4 Чистопольский ОАО "Чистопольнефтепродукт" 71 9 12,7 1 1,4 1 1,4 Чистопольский ООО "Жилремсервис" 72 7 9,7 1 1,4 1 1,4 Чистопольский ООО ТД "Агат" 71 7 9,9 1 1,4 1 1,4 Авиастроительный район ГАОУ "Республиканский олимпиадный центр" МОиН РТ 77 4 5,2 1 1,3 1 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детская музыкальная школа N6 имени Салиха Сайдашева" 75 0 0 1 1,3 1 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №109 "Курай" 78 1 1,3 1 1,3 1 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N24 с углубленным изучением отдельных предметов" 78 1 1,3 1 1,3 1 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N27" 77 1 1,3 1 1,3 1 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МУП "Управляющая компания Автозаводский" 75 1 1,3 1 1,3 1 1,3 Альметьевский Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" 79 16 20,3 1 1,3 1 1,3 Высокогорский ООО "Асянь" 76 0 0 1 1,3 1 1,3 Елабужский МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N38 "Золотой ключик" ЕМР РТ 77 13 16,9 1 1,3 1 1,3 Лениногорский МБОУ "СОШ N2 города Лениногорска" 79

0 1 1,3 1 1,3 Тюлячинский ООО "Фортекс" 75 0 0 1 1,3 1 1,3 Чистопольский МАДОУ "Детский сад N20" 79 11 13,9 1 1,3 1 1,3 Апастовский Апастовское ОСП Буинского МРП УФПС "Татарстан Почтасы" фил. ФГУП "Почта России" 83 0 0 1 1,2 1 1,2 Камскоустьинский ООО "Гипсовая компания" 86 10 11,6 1 1,2 1 1,2 Лаишевский МБОУ "Столбищенская СОШ имени А.П. Малышева" 82 0 0 1 1,2 1 1,2 Спасский Мусульманская религиозная организация духовная образовательная организация высшего образования "Болгарская исламская академия" 81 0 0 1 1,2 1 1,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГАУК "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр" 88 1 1,1 1 1,1 1 1,1 Менделеевский МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1" 91 13 14,3 1 1,1 1 1,1 Лениногорский ООО "Агропак Татарстан" 91

0 1 1,1

2,2 Зеленодольский МБУ "ЦКС Айшинская" 96 0 0 0 0 3 3,1 Московский район ООО "Региональная сеть предприятий питания" - Ресторан "Макдоналдс" 60 55 91,7 0 0 2 3,3 Московский район МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Смена" г. Казани 74 3 4,1 0 0 2 2,7 Московский район МБОУ "Татарская гимназия N2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском Федеральном университете" 79 0 0 0 0 2 2,5 Московский район МАОУ "Лицей-интернат N2" Московского района города Казани 83 0 0 0 0 2 2,4 Ново-Савиновский район ООО ЧОП "Скиф-К" 79 5 6,3 0 0 2 2,5 Ново-Савиновский район ООО УК "Уютный дом" 81 0 0 0 0 2 2,5 Приволжский район Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр агрохимической службы "Татарский" 78 12 15,4 0 0 2 1,2 Приволжский район ООО "Премьер" 77 0 0 0 0 2 1,2 Советский район АО "Татэнергосбыт" - Казанское городское отделение 86 0 0 0 0 2 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" 70 0 0 0 0 2 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад комбинированного вида" Березка" 64 0 0 0 0 2 3,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ИП Постовалов Андрей Александрович 71 0 0 0 0 2 2,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ЗАО "Холдинговая компания "Тулпар" 72 0 0 0 0 2 2,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СпецСтальКонструкции" 60 0 0 0 0 2 3,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Строительные подъемные машины" 61 0 0 0 0 2 3,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "СОШ N56" 67 0 0 0 0 2 3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Охранное предприятие "Агро-ЩИТ" 63 0 0 0 0 2 3,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию воспитанников N112 "Мозаика" 68 0 0 0 0 2 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Вилюй" 67 0 0 0 0 2 3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Дом детского творчества N15" 74 0 0 0 0 2 2,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Гимназия N54" 74 0 0 0 0 2 2,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N82 "Подсолнушек" 60 0 0 0 0 2 3,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Кадетская школа N49" 68 0 0 0 0 2 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Гимназия N 57" 79 0 0 0 0 2 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" 64 0 0 0 0 2 3,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Челны" 68 0 0 0 0 2 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Замелекесье" 72 0 0 0 0 2 2,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Авторемстрой" 63 0 0 0 0 2 3,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Радужный - 1" 66 0 0 0 0 2 3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Прибрежный -1" 73 0 0 0 0 2 2,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Прибрежный -2" 66 0 0 0 0 2 3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53" 77 0 0 0 0 2 2,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Новация +" 75 0 0 0 0 2 2,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" 65 0 0 0 0 2 3,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Гимназия N 77" 72 0 0 0 0 2 2,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N111 "Батыр" 81 0 0 0 0 2 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Логикам" 75 0 0 0 0 2 2,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная N 46" 68 0 0 0 0 2 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 9 "Алан" 58 0 0 0 0 2 3,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детская музыкальная школа N5" 60 0 0 0 0 2 3,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "СОШ N32 с углубленным изучением отдельных предметов" 89 0 0 0 0 2 2,2 Азнакаевский МКУ "Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района" 67 1 1,5 0 0 2 3 Алексеевский Общество с ограниченной ответственностью "Мегаферма Лебяжье" 61 7 11,5 0 0 2 3,3 Алексеевский Цех обработки и перевозки почты Алексеевского района Обособленное структурное подразделение Чистопольский межрайонный почтамт Управление федеральное почтовой связи "Татарстан почтасы" - филиал Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 77 2 2,6 0 0 2 2,6 Алексеевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа N1" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 71 6 8,5 0 0 2 2,8 Альметьевский Муниципальное унитарное предприятие "Управление ресурсами Альметьевского муниципального района" 65 4 6,2 0 0 2 3,1 Альметьевский Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский профессиональный колледж" 68 10 14,7 0 0 2 2,9 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Регион-Восток" 76 13 17,1 0 0 2 2,6 Арский ООО "Центр-2" 89 0 0 0 0 2 2,2 Атнинский ГАУК РТ "Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая" 61 0 0 0 0 2 3,3 Атнинский ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая" 86 0 0 0 0 2 2,3 Бавлинский ООО "Татнефть-Кабель" 69 16 23,2 0 0 2 2,9 Бугульминский Общество с ограниченной ответственностью "Жил сервис" 69 8 11,6 0 0 2 2,9 Буинский МБОО "Лицей N 2 города Буинска РТ" 62 0 0 0 0 2 3,2 Елабужский МБОУ "Средняя школа N 6" ЕМР РТ 65 0 0 0 0 2 3,1 Зеленодольский МКУ "Финансово-экономическая служба Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района" 97 5 5,2 0 0 2 2,1 Кукморский ООО "Инженерные сети" 67 8 11,9 0 0 2 3 Лаишевский ГАУСО "КЦСОН "Золотая осень" МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе" 72 8 11,1 0 0 2 2,8 Лаишевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Столбищенский детский сад "Сказка" Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 60 0 0 0 0 2 3,3 Лаишевский ФЛ N 29 МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района хозяйственно-эксплуатационная служба 61 0 0 0 0 2 3,3 Мензелинский МУП "Чистый город" 69 0 0 0 0 2 2,9 Нижнекамский ООО "Камский завод промышленного оборудования" 67 2 3 0 0 2 3 Нижнекамский МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N7" НМР РТ 65 0 0 0 0 2 3,1 Нижнекамский МБОУ "СОШ N 9" НМР РТ 73 0 0 0 0 2 2,7 Нижнекамский ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум" 85 7 8,2 0 0 2 2,4 Нижнекамский МАДОУ "Детский сад N 93 "Эллюки" НМР РТ 78 11 14,1 0 0 2 2,6 Нижнекамский ГБУ "Нижнекамский лесхоз" 69 3 4,3 0 0 2 2,9 Нурлатский Филиал ООО "Лукойл ЭПУ Сервис" в городе Нурлат 62 0 0 0 0 2 3,2 Нурлатский ООО "Промочистка" 65 0 0 0 0 2 3,1 Сармановский ОАО ДЖКХ (Благоустройство) 65 1 1,5 0 0 2 3,1 Тукаевский ООО "Тентпроект" 70 2 2,9 0 0 2 2,9 Тукаевский ООО "Эверест" 86 2 2,3 0 0 2 2,3 Московский район ОАО "ПАЛП Инвест" 56 9 16,1 0 0 1 1,8 Ново-Савиновский район ООО "Быстро Сервис" 50 0 0 0 0 1 2 Ново-Савиновский район ООО "МавиКазань" 51 2 3,9 0 0 1 2 Приволжский район МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 385 Приволжского района города Казани 52 1 1,9 0 0 1 1,9 Приволжский район МБОУ ДО ДЮСШ "Приволжанин" 55 0 0 0 0 1 1,8 Приволжский район ГБУ "Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка" 50 0 0 0 0 1 1,2 Советский район ООО "Трапеза" 44 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ИП Даутов Нурислам Миргарифанович 43 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Энерговентиляция" 55 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СТП Вектор-НЧ" 49 0 0 0 0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детская школа искусств N6 "ДА-ДА" 45 0 0 0 0 1 2,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ЖЭУ-18" 49 0 0 0 0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО УК "Ремжилстрой" 42 0 0 0 0 1 2,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 12" 36 0 0 0 0 1 2,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ИП Скобелкина Вера Николаевна 50 0 0 0 0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Строитель" 40 0 0 0 0 1 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N100 "Жар-птица" 50 0 0 0 0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО ПФ "Челнинский арматурный завод" 43 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО Научно-производственная фирма "Универсал Кардан Деталь" 53 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Стоматология Для Вас" 38 0 0 0 0 1 2,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 72 "Антошка" 44 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N78 "Гвоздичка" 56 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников N115 "Звездочка" 53 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ЧОУ СОШ "Веста" 55 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N49 "Гульназ" 44 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "КОРА" 47 0 0 0 0 1 2,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Торговый дом "Экватэл" 43 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО УК "Махалля" 40 0 0 0 0 1 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ТЭСК" 52 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГБОУ "Набережночелнинская школа N69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" 54 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО НПП "Хортум" 57 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "КамаТрансНефть" 52 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО УК "Строим будущее" 38 0 0 0 0 1 2,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Линкорн" 35 0 0 0 0 1 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Квинтет" 55 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ПАО АБ "Девон-Кредит" 52 0 0 0 0 1 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 172 43 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55" 58 0 0 0 0 1 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей N 88 "Лесовичок" 51 0 0 0 0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей N 120 "Ладушки" 42 0 0 0 0 1 2,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 27 "Росинка" 40 0 0 0 0 1 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17" 43 0 0 0 0 1 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей N 77 "Теремок" 51 0 0 0 0 1 2 Агрызский МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4 города Агрыза Агрызского муниципального района 50 0 0 0 0 1 2 Аксубаевский Филиал ОАО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети 49 9 18,4 0 0 1 2 Актанышский ФГБУ "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища" 52 4 7,7 0 0 1 1,9 Алексеевский Открытое акционерное общество "Алексеевскводоканал" 43 5 11,6 0 0 1 2,3 Алексеевский Акционерное общество "ВЗП "Северное Алексеевское" 36 2 5,6 0 0 1 2,8 Альметьевский Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский колледж физической культуры" 41 0 0 0 0 1 2,4 Альметьевский Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - "Детский сад N1 "Бэлэкэч" 41 0 0 0 0 1 2,4 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Снежинка" 41 0 0 0 0 1 2,4 Альметьевский Филиал Акционерного общества Инвестиционно-Финансовая компания "Солид" в городе Альметьевске РТ 35 3 8,6 0 0 1 2,9 Арский ООО "ИСТОК" 42 0 0 0 0 1 2,4 Арский Филиал АО "НАСКО" в городе Арске - "Арское ТУ" 39 5 12,8 0 0 1 2,6 Бавлинский Обособленное подразделение ООО "Башнефть-Добыча" в г. Бавлы 47 4 8,5 0 0 1 2,1 Бавлинский Санаторий-профилакторий "Иволга" Управления социальных объектов ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 50 13 26 0 0 1 2 Балтасинский МБОУ "Средне-Кушкетская СОШ им. О.Н. Исаева" 36 0 0 0 0 1 2,8 Балтасинский МБОУ "Салаусский многопрофильный лицей" 42 0 0 0 0 1 2,4 Бугульминский Общество с ограниченной ответственностью "Позитив-8" 47 0 0 0 0 1 2,1 Бугульминский Общество с ограниченной ответственностью "Климат-Сервис" 46 0 0 0 0 1 2,2 Верхнеуслонский район МБОУ "Верхнеуслонская гимназия" 41 0 0 0 0 1 2,4 Высокогорский ГБУ "Ислейтарский лесхоз" 39 0 0 0 0 1 2,6 Высокогорский ЗАО "Компрессормашремсервис" 51 0 0 0 0 1 2 Высокогорский ООО "Агрофирма Татарстан" 52 0 0 0 0 1 1,9 Высокогорский МБОУ "Усадская СОШ" 47 0 0 0 0 1 2,1 Дрожжановский Дрожжановский РЭС филиала ОАО "Сетевая компания" — Буинские электрические сети 47

0 0 0 1 2,1 Елабужский МБДОУ "Детский сад N 39 "Килэчэк" ЕМР РТ 41 8 19,5 0 0 1 2,4 Елабужский ООО "СТ Алабуга" 39

0 0 0 1 2,6 Елабужский АО "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга" 54 0 0 0 0 1 1,9 Елабужский МБОУ "Танаевская средняя общеобразовательная школа" ЕМР РТ 43 3 7 0 0 1 2,3 Елабужский МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N31 "Жемчужинка" ЕМР РТ 40 6 15 0 0 1 2,5 Зеленодольский Зеленодольский филиал ПАО АКБ "АК БАРС" 52 3 5,7 0 0 1 1,9 Зеленодольский МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 23 "Золотой колосок" ЗМР РТ 44 2 4,5 0 0 1 2,3 Зеленодольский МБОУ "Осиновская гимназия им. С.К. Гиматдинова ЗМР РТ" 48 14 29,2 0 0 1 2,1 Зеленодольский ООО "Нижневязовской жилкомсервис" 36 0 0 0 0 1 2,8 Зеленодольский АО "Авангард" 40 3 7,5 0 0 1 2,5 Зеленодольский ООО "Аварийная диспетчерская служба-05" 49 13 26,5 0 0 1 2 Зеленодольский ООО "УК "Жилкомплекс" 57 0 0 0 0 1 1,8 Кайбицкий ГБУ "Кайбицкий СПЕЦСЕМЛЕСХОЗ" 45 0 0 0 0 1 2,2 Кукморский ООО "Чистый город" 42 1 2,4 0 0 1 2,4 Лаишевский ООО "Птицефабрика "Державинская" 59 5 8,5 0 0 1 1,7 Лаишевский ООО "Казань "Дьюти Фри" 55 0 0 0 0 1 1,8 Мамадышский МБУДО ДЮСШ Олимп 42 0 0 0 0 1 2,4 Мамадышский МБОУ "Зверосовхозская СОШ" 39 0 0 0 0 1 2,6 Менделеевский ГАУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" МТЗиСЗ РТ В Менделеевском муниципальном районе" 46 2 4,3 0 0 1 2,2 Менделеевский МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" 35 3 8,6 0 0 1 2,9 Менделеевский МБУ "Централизованная бухгалтерия Менделеевского муниципального района Республики Татарстан" 47 0 0 0 0 1 2,1 Менделеевский Менделеевские районные электрические сети Елабужской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 39 3 7,7 0 0 1 2,6 Нижнекамский ООО "Строй Сити Ритейл" 61 4 6,6 0 0 1 1,6 Нижнекамский МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 34" НМР РТ 42 0 0 0 0 1 2,4 Нижнекамский МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 58" НМР РТ 40 0 0 0 0 1 2,5 Нижнекамский МБОУ "Гимназия N 1" имени Мусы Джалиля НМР РТ 41 0 0 0 0 1 2,4 Нижнекамский Филиал АО "Национальная страховая компания Татарстан" в г. Нижнекамске 57 3 5,3 0 0 1 1,8 Новошешминский ООО "КФХ "Архангельское" 45 0 0 0 0 1 2,2 Нурлатский ГКУ "Нурлатское лесничество" 38 0 0 0 0 1 2,6 Нурлатский МУП "УК ЖКХ" 53 0 0 0 0 1 1,9 Пестречинский Казанский филиал Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-АЗС Центр" 46 4 8,7 0 0 1 2,2 Пестречинский ООО "Племконзавод "Казанский" 40 4 10 0 0 1 2,5 Пестречинский Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Кощаковский" 47 1 2,1 0 0 1 2,1 Пестречинский ОСП Казанский межрайонный почтамт 57 5 8,8 0 0 1 1,8 Сабинский Сабинский РЭС Елабужской электросети ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 54 0 0 0 0 1 1,9 Сабинский ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С." 49 0 0 0 0 1 2 Спасский Филиал ОАО "Сетевая компания "Чистопольские электрические сети" 50 0 0 0 0 1 2 Тетюшский ГАУСО "КЦСОН "ТЕТЮШСКОЕ СИЯНИЕ" МТЗ и СЗ РТ В Тетюшском муниципальном районе" 39 5 12,8 0 0 1 2,6 Тетюшский МКУ "Отдел образования исполкома Тетюшского муниципального района" 48 2 4,2 0 0 1 2,1 Черемшанский ГБУ "Черемшанский лесхоз" 48 3 6,3 0 0 1 2,1 Чистопольский МБОУ "Лицей N 1" 40 6 15 0 0 1 2,5 Ютазинский МБОУ "Ютазинская СОШ" 40

0 0 0 1 2,5 Ютазинский МБОУ Уруссинская ООШ N 2 40

0 0 0 1 2,5 Ютазинский ООО "АгроМир" 44

0 0 0 1 2,3 Мамадышский МКУ "Отдел образования " 61 3 4,9 0 0

3,3 Чистопольский МБОУ "СОШ N 16" 64 7 10,9 0 0

3,1 Чистопольский ООО "Блок-Мастер" 74 0 0 0 0

2,7 Авиастроительный район МБОУ "СОШ N 54 с углубленным изучением отдельных предметов" 99 6 6,1

0 3 3 Кировский район МУП "ДРЭУ Кировского района" 89 6 6,7

0 3 3,4 Кировский район ЗАО "Агротехмашстройсервис" 87 16 18,4

0 3 3,4 Авиастроительный район МБОУ "СОШ N 60" 65 4 6,2

0 2 3,1 Заинский ООО "Теплосервис" 71

0

0 2 2,8 Заинский ООО "Агроторг" г. Заинск 73

0

0 2 2,7 Лениногорский МБОУ "СОШ N 6 г. Лениногорска" 71

0

0 2 2,8 Авиастроительный район МАДОУ "Детский сад N 268" 48 3 6,3

0 1 2,1 Авиастроительный район ООО "Вальдэк" 37 2 5,4

0 1 2,7 Авиастроительный район ООО "Санаторий профилакторий КМПО" 53 0 0

0 1 1,9 Вахитовский район МАДОУ "Детский сад N 209" 35 0 0

0 1 2,9 Кировский район ООО "Юлдаш" 53 3 5,7

0 1 1,9 Кировский район ООО "АСФАРМА-РОС" 48 2 4,2

0 1 2,1 Кировский район ООО "Информационно-телевизионное агентство "ТСН" 50 0 0

0 1 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУДО "Детская школа искусств" 49 0 0

0 1 2 Заинский ООО "УК ЖКХ г. Заинск" 52

0

0 1 1,9 Заинский Заинский РУЭС, Набережно-Челнинский зональный узел электрической связи филиал ПАО "Таттелеком" 37

0

0 1 2,7 Заинский МБДОУ "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего вида" Заинского муниципального района РТ 37

0

0 1 2,7 Заинский МБДОУ "Дружная семейка" 45

0

0 1 2,2 Заинский ООО "ТД Челны-хлеб" 48

0

0 1 2,1 Лениногорский МБОУ "СОШ N 10 г. Лениногорска" 44

0

0 1 2,3 Лениногорский МБУ "Дворец культуры" МО ЛМР РТ 43

0

0 1 2,3 Лениногорский ООО "ЛС" 47

0

0 1 2,1 Лениногорский ООО "Арго" 45

0

0 1 2,2

В «Газпроме» и на КВЗ работников-инвалидов почти на сто больше, чем требуется

В случае с предприятиями, численность сотрудников которых более ста человек, ситуация обратная. Квота для них установлена в размере 622 человек, это — 1,1% от общей численности этих предприятий с численностью сотрудников 59,2 тысячи. При этом реально там работает значительно больше — 1 058 человек с инвалидностью, то есть 1,8% от общей численности. Особо нуждающихся в соцзащите сотрудников — 7 685 человек, или 13% от всей численности. Таким образом, недобор до квоты у небольших компаний с лихвой перекрывается избытком сотрудников с инвалидностью у более крупных предприятий.

Всего в списке предприятий с численностью больше ста сотрудников — 183 компании. «Недобор» до установленной квоты — у 80 из них. Больше всего — 11 человек — не хватает инвалидов в ООО «РемСервисТранспорт» Альметьевского района — при квоте в 15 человек на нем работает лишь 4 человека с ограниченными возможностями, то есть «недобор» составляет 10 человек. По 10 инвалидов не хватает казанскому ЛПЦ «Татарстан почтасы» — филиалу «Почты России» и ООО «УК «ТрансТехСервис» из Набережных Челнов. Нехватка девяти инвалидов — у распределительного центра АО «Тандер» в Зеленодольске (торговая сеть «Магнит»), восьми человек — у альметьевского ООО «Таграс-Энергосервис» и производителя соусов «Нэфис-Биопродукт» из Лаишевского района — в обоих случаях на предприятиях не работает ни одного инвалида.

В списке компаний, где число работающих инвалидов значительно (более, чем на 20 человек) превышает квоту, девять предприятий. Наибольший «перебор» — у ООО «Газпром трансгаз Казань» и Казанского вертолетного завода — 93 и 92 человека, соответственно. На каждом из этих предприятий работают более ста инвалидов. На 63 человека больше квоты работают на Зеленодольском заводе имени Горького, на 54 человека — в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. На 26 человек «перебор» — в «Радиоэлектронике имени Шимко», на 25 человек — в ГБУ «Безопасность дорожного движения», на 20 человек — в «Татхимфармпрепаратах» и на зеленодольском «Поволжском фанерно-мебельном комбинате». Эти же предприятия являются и лидерами среди тех, на которые распространяются квоты по количеству инвалидов.

Компании, где число работающих инвалидов превышает квоту



Наименование организации Среднесписочная численность работников Установленная квота для приема на работу инвалидов Всего в том числе работающих граждан особо нуждающихся в социальной защите инвалидов Всего



чел. чел. % чел. % чел. % Республика Татарстан итого Республика Татарстан итого 59197 7685 13 1058 1,8 622 1,1 Советский район ООО "Газпром трансгаз Казань" 3745 2736 73,1 103 2,8 10 0,3 Авиастроительный район ПАО "Казанский вертолетный завод" 3810 285 7,5 102 2,7 10 0,3 Зеленодольский АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 2221 393 17,7 69 3,1 6 0,3 Советский район ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" 1430 168 11,7 55 3,8 1 0,1 Московский район Казанское ПАО "Органический синтез" 2498 516 20,7 39 1,6 11 0,4 Советский район АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко 1035 0 0 27 2,6 1 0,1 Приволжский район ГБУ "Безопасность дорожного движения" 814 3 0,4 26 3,2 1 0,1 Московский район АО "Татхимфармпрепараты" 648 111 17,1 23 3,5 3 0,5 Зеленодольский ООО "ПФМК" 568 153 26,9 21 3,7 1 0,2 Зеленодольский ООО "Тепличный комбинат "Майский" 894 42 4,7 21 2,3 6 0,7 Дрожжановский ООО "Ак Барс Дрожжаное" 680

0 18 2,6 3 0,4 Авиастроительный район АО "Казанский Гипронииавиапром" 560 29 5,2 15 2,7 5 0,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" 759 14 1,8 14 1,8 3 0,4 Кировский район ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 821 58 7,1 14 1,7 3 0,4 Зеленодольский Филиал АО "КМПО" - Зеленодольский машиностроительный завод 473 67 14,2 13 2,7 2 0,4 Зеленодольский АО "Зеленодольское ПКБ" 439 37 8,4 13 3 3 0,7 Лаишевский АО "Международный аэропорт "Казань" 1182 93 7,9 12 1 12 1 Пестречинский ООО "Ак Барс Пестрецы" 345 22 6,4 11 3,2 2 0,6 Зеленодольский ПАО "ЗФЗ" 288 34 11,8 10 3,5 1 0,3 Нижнекамский ООО "Агрофирма "Кармалы" Нижнекамского района РТ 345 45 13 10 2,9 1 0,3 Агрызский ООО "Агрофирма-Агрыз" 340 106 31,2 10 2,9 2 0,6 Муслюмовский ООО "Август-Муслюм" 399 0 0 10 2,5 2 0,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ОАО "РИАТ" 779 10 1,3 10 1,3 6 0,8 Мензелинский ООО "Чулман" 253

0 9 3,6 1 0,4 Елабужский АО "Эссен Продакшн АГ" 897 708 78,9 9 1 9 1 Нижнекамский ООО "Нижнекамская ТЭЦ" 329 87 26,4 8 2,4 2 0,6 Советский район МУП ПАТП-2 496 0 0 8 1,6 2 0,4 Альметьевский Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" 450 50 11,1 8 1,8 6 1,3 Кайбицкий ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница" 207 0 0 7 3,4 1 0,5 Кировский район ФКП "ГОСНИИХП" 210 12 5,7 7 3,3 1 0,5 Тетюшский ООО "СОДРУЖЕСТВО" 259 27 10,4 7 2,7 1 0,4 Приволжский район ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт культуры" 383 20 5,2 7 1,8 1 0,3 Кукморский ООО "Асанбаш - Агро" 231 14 6,1 7 3 2 0,9 Елабужский ООО "Форд Соллерс Елабуга" 595 126 21,2 7 1,2 6 1 Менделеевский АО "АММОНИЙ" 812 60 7,4 7 0,9 12 1,5 Елабужский Елабужский межрайонный почтамт УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" 197 19 9,6 6 3 1 0,5 Альметьевский Акционерное общество "Альметьевск-Водоканал" 200 54 27 6 3 2 1 Елабужский ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина НГДУ "Прикамнефть" 274 78 28,5 6 2,2 2 0,7 Елабужский Филиал ОАО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети" 288 36 12,5 6 2,1 2 0,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Школьное питание" 327 6 1,8 6 1,8 4 1,2 Зеленодольский Зеленодольский филиал АО "Красный Восток Агро" 152 8 5,3 5 3,3 1 0,7 Нурлатский ОСП Нурлатский МРП УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" 205 0 0 5 2,4 1 0,5 Бавлинский НГДУ "Бавлынефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 226 49 21,7 5 2,2 1 0,4 Бавлинский Бавлинский филиал ООО "Татнефть-АЗС Центр" 224 23 10,3 5 2,2 1 0,4 Лениногорский ООО "ТМС-Буровой Сервис" 189

0 5 2,6 2 1,1 Чистопольский ООО "Джукетау" 254 25 9,8 5 2 2 0,8 Елабужский ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд индастри" 223 0 0 5 2,2 3 1,3 Агрызский ООО "Навруз" 286 47 16,4 5 1,7 3 1 Елабужский АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" 578 79 13,7 5 0,9 7 1,2 Лениногорский ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум" 160

0 4 2,5 1 0,6 Приволжский район ГАПОУ "Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденова" 211 13 6,2 4 1,9 1 0,5 Елабужский ГБУК РТ "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 150 0 0 4 2,7 2 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБУ "Централизованная библиотечная система" 169 4 2,4 4 2,4 2 1,2 Зеленодольский ГАУСО "Зеленодольский психоневрологический интернат" 187 4 2,1 4 2,1 2 1,1 Дрожжановский ООО "Агрофирма им. П.В. Дементьева" 196

0 4 2 2 1 Елабужский Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-ВОЛГА" 198

0 4 2 2 1 Нижнекамский ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" 230 23 10 4 1,7 2 0,9 Нижнекамский ООО "Энергошинсервис" 246 66 26,8 4 1,6 2 0,8 Балтасинский ООО "Дуслык" 174 13 7,5 4 2,3 3 1,7 Камскоустьинский Филиал N1 ООО "Агрофирма "Нармонка" 174 7 4 4 2,3 3 1,7 Алькеевский АО "Красный Восток Агро" 226 0 0 4 1,8 3 1,3 Муслюмовский ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная больница" 286 0 0 4 1,4 3 1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СодексоЕвроАзия" 375 4 1,1 4 1,1 4 1,1 Лениногорский ООО "ТрансСервисЛениногорск" 383

0 4 1 4 1 Буинский Филиал ОАО "Сетевая компания" - "Буинские электрические сети" 338 0 0 4 1,2 5 1,5 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-РемСервис" 319 34 10,7 4 1,3 8 2,5 Лаишевский Казанский ЛПЦ УФПС "ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ" - ФЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" 734 17 2,3 4 0,5 14 1,9 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисТранспорт" 493 34 6,9 4 0,8 15 3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" 103 3 2,9 3 2,9 1 1 Зеленодольский МБОУ "Лицей им. В.В. КАРПОВА" с. Осиново ЗМР РТ 102 9 8,8 3 2,9 1 1 Зеленодольский ГБУК РТ "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК" 105 2 1,9 3 2,9 1 1 Чистопольский МБОУ "Гимназия N3" 102 3 2,9 3 2,9 1 1 Балтасинский СХПК "КАМА" 110 0 0 3 2,7 1 0,9 Балтасинский СХПК "Кызыл юл" 111 17 15,3 3 2,7 1 0,9 Авиастроительный район МАОУ ДО КДЮСШ "Авиатор" 121 6 5 3 2,5 1 0,8 Мамадышский ГАУСО КЦСОН "Забота" МТЗиСЗ РТ 118 6 5,1 3 2,5 1 0,8 Кировский район ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД ПО РТ 124 19 15,3 3 2,4 1 0,8 Зеленодольский ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж" 124 7 5,6 3 2,4 1 0,8 Кукморский ГАУСО "КЦСОН "Тылсым" МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе" 126 15 11,9 3 2,4 1 0,8 Тукаевский ООО "Гигант" 126 0 0 3 2,4 1 0,8 Атнинский ООО "ШАХТЕР" 152

0 3 2 1 0,7 Нурлатский ООО "Нурлат-Сэте" 186 0 0 3 1,6 1 0,5 Ново-Савиновский АО "НАСКО" 198 16 8,1 3 1,5 1 0,5 Алексеевский Открытое акционерное общество "Алексеевская Керамика" 135 8 5,9 3 2,2 2 1,5 Агрызский ООО "Агрызский МК" 164 6 3,7 3 1,8 2 1,2 Муслюмовский ООО "Агрофирма "Родные края — Туган як" 189 0 0 3 1,6 2 1,1 Ново-Савиновский ООО ИЦ "Энергопрогресс" 237 0 0 3 1,3 2 0,8 Советский район АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" им. В.Б. Шнеппа 238 23 9,7 3 1,3 2 0,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ЦФ "КАМА" 230 3 1,3 3 1,3 3 1,3 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтедор" 193 20 10,4 3 1,6 4 2,1 Кировский район ООО "ЭГИДА +" 318 20 6,3 3 0,9 4 1,3 Нижнекамский Филиал ОАО "Сетевая компания" — Нижнекамские электрические сети 341 49 14,4 3 0,9 4 1,2 Елабужский ООО "Торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан" 288 7 2,4 3 1 5 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "АГРОСИЛА" 397 3 0,8 3 0,8 5 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Домкор Строй" 374 3 0,8 3 0,8 6 1,6 Бугульминский Филиал ОАО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети 426 14 3,3 3 0,7 6 1,4 Алькеевский АО "Восток Зернопродукт" 324 0 0 3 0,9 7 2,2 Алексеевский Общество с ограниченной ответственностью "Хузангаевское" ОП НП Алексеевское 356 96 27 3 0,8 10 2,8 Заинский ООО "Татнефтедор" 102

0 2 2 1 1 Нижнекамский МБУ ДО "Детская школа искусств" НМР РТ 105 2 1,9 2 1,9 1 1 Зеленодольский МБУ "Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального района" 114 2 1,8 2 1,8 1 0,9 Нурлатский АО "Нурлатские тепловые сети" 112 0 0 2 1,8 1 0,9 Атнинский СХПК "МЕНГЕР" 140

0 2 1,4 1 0,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МОУ "СОШ N 38" 105 2 1,9 2 1,9 2 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 112 2 1,8 2 1,8 2 1,8 Бугульминский Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр "Интер" 112 13 11,6 2 1,8 2 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N60" 119 2 1,7 2 1,7 2 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Хоум КредитЭндФинансБанк" 116 2 1,7 2 1,7 2 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" Филиал АО "Татэнерго" - Нижнекамская гидроэлектростанция" 116 2 1,7 2 1,7 2 1,7 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "МАГНА Ситинг Рус" 126 2 1,6 2 1,6 2 1,6 Бугульминский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N2 Бугульминского муниципального района РТ 140 2 1,4 2 1,4 2 1,4 Авиастроительный район ЗАО "АК Русич" 157 11 7 2 1,3 2 1,3 Вахитовский район МБДОУ "Городской дворец детского творчества им. А. Алиша" города Казани 150 4 2,7 2 1,3 2 1,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГАОУ ВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт" 158 2 1,3 2 1,3 2 1,3 Менделеевский Филиал ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ" "МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ" 164 17 10,4 2 1,2 2 1,2 Верхнеуслонский АО "Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань" 177 0 0 2 1,1 2 1,1 Елабужский МБОУ "Средняя школа N10" ЕМР РТ 188 40 21,3 2 1,1 2 1,1 Зеленодольский АО "Васильевский хлебозавод" 162 25 15,4 2 1,2 3 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Икар Плюс" 182 2 1,1 2 1,1 3 1,6 Сармановский ООО ЧОП "Витязь" 206 39 18,9 2 1 3 1,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Агава" 170 2 1,2 2 1,2 4 2,4 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "НКТ-Сервис" 164 70 42,7 2 1,2 4 2,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "Автоградбанк" 227 2 0,9 2 0,9 4 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО Торговый дом "Агат" 245 2 0,8 2 0,8 5 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "ТАТПРОФ" 385 2 0,5 2 0,5 6 1,6 Зеленодольский Распределительный центр АО "Тандер" в г. Зеленодольск 641 79 12,3 2 0,3 11 1,7 Рыбно-Слободский МБОУ "Рыбно-Слободская гимназия N1 102 0 0 1 1 1 1 Приволжский район ООО "Метро Кэш энд Керри" 117 1 0,9 1 0,9 2 1,7 Азнакаевский ГАУСО "КЦСОН" "ОМЕТ" Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Азнакаевском муниципальном районе" 109 2 1,8 1 0,9 2 1,8 Менделеевский ООО "МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ" 117 16 13,7 1 0,9 2 1,7 Ново-Савиновский АО НПК "Катрен" 123 2 1,6 1 0,8 2 1,6 Бавлинский ТОСП АО "Транснефть-Приволга" Бугурусланское районное нефтепроводное управление в г. Бавлы 127 5 3,9 1 0,8 2 1,6 Лаишевский ООО АФ "Нармонка" 121 9 7,4 1 0,8 2 1,7 Советский район ООО "Зельгросс" 138 35 25,4 1 0,7 2 1,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Партнер Логистик" 111 1 0,9 1 0,9 3 2,7 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "МехСервис-НПО" 106 38 35,8 1 0,9 3 2,8 Авиастроительный район МБОУ "Школа N62" 132 7 5,3 1 0,8 3 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N58" 118 1 0,8 1 0,8 3 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" Набережночелнинский филиал частного образовательного учреждения высшего образования "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова" 141 1 0,7 1 0,7 3 2,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУ "ЦПМК "Подросток" 135 1 0,7 1 0,7 3 2,2 Кировский район АО "Банк Заречье" 163 10 6,1 1 0,6 3 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Лента" 164 1 0,6 1 0,6 3 1,8 Елабужский ГАПОУ "Елабужский колледж культуры и искусств" 158 0 0 1 0,6 3 1,9 Лаишевский МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района и города Лаишево РТ 165 2 1,2 1 0,6 3 1,8 Приволжский район Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 190 21 11,1 1 0,5 3 1,6 Кировский район Юдинская дистанция по электроснабжению - структурного подразделения Трансэнерго 137 27 19,7 1 0,7 4 2,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ДОМКОР" 211 1 0,5 1 0,5 4 1,9 Московский район Филиал ФГУП "СВЯЗЬ-безопасность" - Управление ведомственной охраны по Республике Татарстан 256 13 5,1 1 0,4 4 1,6 Советский район ООО "Казанский молочный комбинат" 268 20 7,5 1 0,4 6 2,2 Алькеевский ООО "Хузангаевское" 429 0 0 1 0,2 8 1,9 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Кам-Ключ" 55 0 0 0 0 1 1,8 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СпецАвтоКам" 50 0 0 0 0 1 2 Вахитовский район ГАПОУ "Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева 136 0 0 0 0 3 2,2 Московский район МБОУ "Гимназия N75" Московского района города Казани 112 4 3,6 0 0 3 2,7 Приволжский район ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре" 128 9 7,1 0 0 3 2,4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Тракресурс - Регион" 116 0 0 0 0 3 2,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N19 с углубленным изучением отдельных предметов" 109 0 0 0 0 3 2,8 Бавлинский ОП ООО ЧОП "Витязь" в городе Бавлы 121 16 13,2 0 0 3 2,5 Елабужский ООО "Татнефть-Пресскомпозит" 139

0 0 0 3 2,2 Лаишевский ООО "АйСиЭл Техно" 104 12 11,5 0 0 3 2,9 Лаишевский ООО "Пепсико Холдингс" филиал в Республике Татарстан 107 2 1,9 0 0 3 2,8 Вахитовский район ГАУК "Казгосцирк" 164 6 3,7 0 0 4 2,4 Приволжский район Филиал ОАО "Татспиртпром" "Госснаб" 157 0 0 0 0 4 2,5 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Камский коммерческий банк" 120 0 0 0 0 4 3,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МУП "Предприятие автомобильных дорог" 156 0 0 0 0 4 2,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "АСТЕИС" 176 0 0 0 0 4 2,3 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ПАО Банк ВТБ 131 0 0 0 0 4 3,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ИП Зиятдинов Марат Миргатович 120 0 0 0 0 4 3,3 Альметьевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N21" 108 14 13 0 0 4 3,7 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника-Альметьевск" 119 3 2,5 0 0 4 3,4 Высокогорский ООО "Молочный комбината "Касымовский" 103 0 0 0 0 4 3,9 Зеленодольский ООО "Еврокомплект" 198 0 0 0 0 4 2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "Камский индустриальный парк "Мастер" 138 0 0 0 0 5 3,6 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Транспортная компания "ОЛИМП" 124 0 0 0 0 5 4 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Челны Логистик" 223 0 0 0 0 5 2,2 Алексеевский Общество с ограниченной ответственностью "ВЗП Билярск" 129 0 0 0 0 5 3,9 Ютазинский ООО "АКСКиМ" 221

0 0 0 5 2,3 Тукаевский АО "ПТФК "Технотрон" 196 0 0 0 0 6 3,1 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ПАО "АКИБАНК" 318 0 0 0 0 7 2,2 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика" 186 4 2,2 0 0 7 3,8 Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис" 223 37 16,6 0 0 8 3,6 Лаишевский АО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ" 369 12 3,3 0 0 8 2,2 МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Управляющая компания "ТрансТехСервис" 423 0 0 0 0 10 2,4