«На рынке почти 50 тысяч вакансий — безработному готовы предложить сразу 12 мест»

КАМАЗ построил арендное жилье для работников, а Казанский пороховой завод поднял зарплату до 90 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru

Острейший дефицит кадров в Татарстане подталкивает предприятия идти на экстраординарные меры: переманивать высокой зарплатой, обучать новичков на трехмесячных курсах, а «оборонка» перестала гнушаться и стала принимать на работу людей с судимостью. «2023 год стал временем рекордно низкой безработицы, достигнув уровня 2,9,%. В Татарстане и того ниже — 2,1%», — заявил на коллегии ведомства заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Для преодоления проблемы нехватки рук федеральные власти подготовили приятные бонусы: с 1 января этого года женщина в декрете может совмещать уход за ребенком с работой и лишать пособий ее не будут.

Это рынок соискателей — 49 тысяч вакансий

2023 год без преувеличения можно назвать годом соискателя — именно он правил бал на рынке труда, повторяли как мантру почти все спикеры на годовой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Подобного ажиотажа не случалось, признавалась журналистам глава ведомства Эльмира Зарипова перед началом мероприятия. Причина озабоченности — в растущем дефиците кадров, спровоцированном частичной мобилизацией и ростом внутреннего производства. Достаточно сказать, что строительство М-12 оттянуло немало мужской силы со строительного комплекса республики, рассказывали «Реальному времени» кадровики. Не проходило ни месяца, чтобы представители предприятий не прибегали к услугам кадровых агентств.



«2023 год поставил перед нами серьезные вызовы. И самый главный — обеспечение приоритетных отраслей экономики кадрами», — отметила в отчете Эльмира Зарипова. По ее словам, в настоящее время на рынке труда республики сохраняется 49 тысяч вакансий. Самый большой дефицит наблюдается в промышленности, где предлагается 12 тыс. вакансий. В сфере транспорта открыто 3,5 тыс. вакансий, в здравоохранении — 2,4 тыс. вакансий, в образовании — 1,6 тыс. вакансий», — перечислила она.

При этом уровень безработицы находится на историческом минимуме. В прошлом году в органы занятости обратилась 31 тысяча человек и впервые в истории 70 процентов безработных было трудоустроено в первый месяц. «Это рынок соискателей — 49 тысяч вакансий!» — воскликнула министр.

realnoevremya.ru

По ее словам, рядом стоящие предприятия переманивают рабочих не только высокими заработными платами, но и задумались о расширении социального пакета. КАМАЗ построил арендный дом, кто-то компенсирует оплату съемного жилья, ипотечные кредиты. Необычную щедрость предприятия начали проявлять в прошлом году. Казанские предприятия стали принимать на работу людей без опыта работы, обучая их рабочим навыкам во время трехмесячных курсов. Другого выхода из кадрового кризиса пока нет.



Правда, работа есть не везде. Реалии таковы, что максимальное количество рабочих мест сосредоточено в промышленных центрах республики. «В среднем на одного безработного приходится 12 вакансий. Но в Елабуге у нас открыто 194 вакансии, в Лаишевском районе — 40 вакансий, в Зеленодольске — еще больше, но в отдаленных районах нет такого переизбытка рабочих мест», — рассказала Эльмира Зарипова.

Для преодоления перекосов КАМАЗ и еще ряд компаний начали переносить локальные сборочные работы в другие города с избыточной рабочей силой. Такой опыт реализован в Менделеевске, рассказала глава ведомства. Здесь автозавод открыл свыше 100 рабочих мест для сборки специальных проводов, в которой задействованы и пенсионеры.

Из-за общей нехватки кадров Татарстан оказался в лидерах по величине заработной платы. К началу года она выросла на 18% и достигла почти 60 тысяч рублей. При этом сохраняется высокой дифференциация: в общепите и в гостиничном бизнесе остается 36 тысяч рублей. «Необходимо соблюдать минимальный размер оплаты труда», — порекомендовала Зарипова.

Казанский пороховой завод начал принимать осужденных

Особую остроту в кадрах продолжает испытывать оборонно-промышленный комплекс республики. Тут в ход идет испытанный прием — переманивание деньгами. С начала специальной военной операции ФКП «Казанский пороховой завод» смог закрыть более 500 инженерно-технических и рабочих вакансий, появившихся с расширением производства, рассказал на коллегии гендиректор Казанского порохового завода Александр Лившиц. Дополнительные кадры были привлечены благодаря кратному росту заработной платы, с 25 до 90 тысяч рублей.

Из-за роста гособоронзаказа в этом году предприятие собирается привлечь еще 800 работников, рассказал он. «По-хорошему нужно еще 2 тысячи человек, а это минимум», — уточнил он, указав, что к концу года численность предприятия выросла почти до 4 тысяч человек. Нехватка кадров ударила так сильно, что «оборонка» начала принимать осужденных. В этом году Казанский пороховой впервые трудоустроил 118 человек. «УФСИН России дало возможность трудоустройства 118 человек, еще 40 оформляются. Конечно, это помощь нашему предприятию», — признался гендиректор.

В целом на предприятия ОПК в прошлом году было привлечено свыше 23 тысяч работников, что позволило закрыть 50% вакансий.

Мама в декрете: можно работать и получать пособие в полном объеме

Глава Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов оживил зал свежими законодательными инициативами, которые сделают женщин не только счастливее, но и богаче. Это, конечно, дети. «Даже те, кто находится во внеутробном состоянии, позволяют получать женщине меры социальной поддержки», — пошутил он. А если всерьез, то с 1 января этого года женщина в декрете может совмещать уход за ребенком с работой и лишать пособий ее не будут. «Поставлена точка в долгой дискуссии относительно возможности женщины получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и трудиться, — сообщил он. — До последнего времени этот вопрос не был до конца определен. Трудовой кодекс позволял трудиться на дому или в формате неполного рабочего дня. Общими усилиями мы не допустили поправок о том, что только максимум 60 процентов времени женщина в декрете могла бы работать, и тогда бы сохранилось пособие. Слава богу, законопроект не вышел. Точку поставил президент, разрешивший женщине в декрете трудиться и получать пособие в полном объеме».

realnoevremya.ru

Сейчас в недрах комитета разрабатывается новая инициатива относительно больничного. Цель — сделать так, чтобы не терять деньги, находясь на больничном, и продолжать работать. «Это было бы выгодно всем, но без ущерба для здоровья работника».

Детские пособия получат свыше 11 млн детей в стране

Заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов доложил о мерах поддержки семей с детьми. По его словам, государство последовательно расширяет меры поддержки семей с детьми. По поручению главы государства с 1 января 2023 года запущена целостная система поддержки, в прошлом году единое пособие получили более 11 млн детей и более 380 тысяч беременных женщин. Из них 7,5 млн детей получили в максимальном размере — 100% прожиточного минимума. На будущий год предусмотрено 1,3 трлн рублей, и еще 300 млрд рублей из региональных бюджетов. С 1 января 2024 года расширены страховые гарантии для семей с детьми. Пособие по уходу за ребенком может получать мама или ее родственник даже при условии полной занятости.

Важнейшая мера — поддержка рождаемости. В прошлом году во всех субъектах были приняты программы поддержки, а программа Татарстана вошла в число лучших. Она направлена на улучшение демографической ситуации в республике.

Эффективным инструментом борьбы с бедностью останется социальный контракт. В республике было 5,4 тысячи, из них 82 процента смогли повысить доход. По нацпроекту «Демография» свыше 250 тысяч человек старше 60 лет смогли пройти диспансеризацию. С 2019 года Татарстан участвует в пилотном проекте по уходу за пожилыми людьми, получив более 350 млн рублей. С 1 сентября СДО распространилось на все регионы страны, в системе долговременного ухода за пожилыми участвуют 83 социальных учреждения и 93 медицинские организации, то есть охват все шире. В прошлом году получили услуги более 6 тысяч человек.