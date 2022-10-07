В строительной отрасли Татарстана в три раза уменьшилось количество смертельных случаев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сократилось число летальных случаев на стройках. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на форуме «100% Татарстан».

— Сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что в отрасли строительства за последний год в три раза уменьшилось количество смертельных случаев. Безусловно, к сожалению, они есть, — рассказала она.

Самый распространенный несчастный случай из происходящих на строительных площадках — падение с высоты. По словам Эльмиры Зариповой, в Татарстане уделяется большое внимание травматизму в строительной отрасли, обо всех случаях докладывают на субботних совещаниях президенту республики Рустаму Минниханову.

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— Те показатели, которые мы сегодня имеем, не могут нас не радовать, — заключила глава татарстанского Минтруда.

Средняя зарплата в строительной отрасли Татарстана составляет 47,9 тысячи рублей, рассказала Эльмира Зарипова. По ее словам, эта отрасль в последние годы «подтянулась» в плане оплаты труда.



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Татьяна Демина