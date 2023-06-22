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Эльмира Зарипова заявила об историческом минимуме уровня безработицы в Татарстане

10:16, 22.06.2023
Эльмира Зарипова заявила об историческом минимуме уровня безработицы в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что уровень регистрируемой безработицы в республике находится на историческом минимуме. Занятость в республике одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

— Также сегодня Республика Татарстана характеризуется низким уровнем безработицы — это исторический минимум. И практически исторический максимум числа вакансий, которые сегодня предлагают работодатели, — сообщила Эльмира Зарипова.

Она также рассказала, что в целом в Татарстане очень высокий уровень занятости — один из самых высоких среди регионов ПФО. Он выше, чем в среднем по России, и составляет практически 62%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, по данным Минтруда республики, уровень регистрируемой безработицы в мае 2023 года составил 0,31%, Самый высокий среди 45 муниципалитетов Татарстана показатель зафиксировали в Нижнекамском районе — 0,54%.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан Министерство труда занятости и социальной защиты РТЗарипова Эльмира Амировна

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