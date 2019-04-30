В Татарстане проживают свыше 38,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

В Татарстане по состоянию на 17 апреля проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сегодня на брифинге в кабмине РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



При этом количество участников боевых действий и инвалидов составляет 1,9 тысячи человек.



Также в республике проживают 27 тыс. 766 тружеников тыла и более 9 тысяч вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны, передает ИА «Татар-информ».



Ранее «Реальное время» писало, что в преддверии Дня Победы в Казани откроются два новых памятника и обновленная Аллея славы.

