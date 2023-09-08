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В Татарстане снизилось число безработных

20:46, 08.09.2023
В Татарстане снизилось число безработных
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане за месяц снизился с 0,3% до 0,29%. По данным республиканского Минтруда, в августе в регионе был на учете 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в августе зафиксировали в Верхнеуслонском, Нижнекамском и Сабинском районах. Самый низкий — в Атнинском, Ютазинском и Мензелинском районах.

Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:

  1. Верхнеуслонский 0,56%;
  2. Нижнекамский 0,54%;
  3. Сабинский 0,41%;
  4. Камско-Устьинский 0,38%;
  5. Казань 0,35%;
  6. Агрызский 0,34%;
  7. Черемшанский 0,32%;
  8. Елабужский 0,31%;
  9. Сармановский 0,29%;
  10. Нурлатский 0,28%.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле в рейтинге лидировал Нижнекамский район, в списке таблицы также находился Мензелинский район. Казань сохранила пятое место в списке.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан Министерство труда занятости и социальной защиты Татарстана

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