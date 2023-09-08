В Татарстане снизилось число безработных
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане за месяц снизился с 0,3% до 0,29%. По данным республиканского Минтруда, в августе в регионе был на учете 5 881 безработный, тогда как месяцем ранее — 6 079.
Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в августе зафиксировали в Верхнеуслонском, Нижнекамском и Сабинском районах. Самый низкий — в Атнинском, Ютазинском и Мензелинском районах.
Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:
- Верхнеуслонский 0,56%;
- Нижнекамский 0,54%;
- Сабинский 0,41%;
- Камско-Устьинский 0,38%;
- Казань 0,35%;
- Агрызский 0,34%;
- Черемшанский 0,32%;
- Елабужский 0,31%;
- Сармановский 0,29%;
- Нурлатский 0,28%.
В июле в рейтинге лидировал Нижнекамский район, в списке таблицы также находился Мензелинский район. Казань сохранила пятое место в списке.
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